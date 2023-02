Viene apertura a la importación de cemento

No se trata de algo que le gustará a las 6 empresas que concentran la fabricación de cemento y concretos en el país, pero luego de alzas considerables de precio —acumulando 36.1% en los últimos 12 meses— y la escasez en diversas regiones, especialmente en el sureste de México, todo indica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador instrumentará facilidades de importación de un insumo estratégico para la construcción, debido a que los cerca de 42 millones de toneladas anuales de producción nacional no alcanzan a abastecer el mercado doméstico.

Sin duda el aumento en el precio de los combustibles y el encarecimiento de los fletes afecta la cotización de la tonelada de cemento, pero también influye el hecho de que 6 grandes firmas dominen el mercado y no tengan muchos incentivos para negociar mejores precios. Cemex, que dirige Fernando González, es la más relevante de las cementeras, seguida por Lafargege-Holcim, que lleva aquí Jaime Hill; Elementia, a cargo de Jaime Rocha; GCC, que dirige Enrique Escalante; Grupo Moctezuma, dirigida por José María Barroso, y la siempre inestable Cruz Azul, que encabeza Víctor Manuel Velázquez.

La escasez reportada en el sureste del país también está asociada a las obras de infraestructura estelares del actual gobierno, pues la Refinería de Dos Bocas, que coordina Rocío Nahle, ha requerido cantidades monumentales para la cimentación y la construcción de la plataforma a una altura que ataje inundaciones, así como de la infraestructura requerida para desaguar el impacto de lluvias torrenciales; el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a cargo del vicealmirante Raymundo Morales, mantiene una alta tasa de demanda de cemento para la renivelación de vías, los puentes que requiere para su extensión de Ixtepec hacia Ciudad Hidalgo (Oaxaca-Chiapas) así como lo requieren sus proveedores de durmientes.

También hay una fuerte presión de demanda de cemento en los tramos avanzados del Tren Maya, a cargo del general Gustavo Vallejo, el cual tiene que rivalizar con la demanda natural del desarrollo urbano e inmobiliario en Mérida, Cancún y Tulum.

Así que junto al mayor coste de los insumos, una presión de demanda y concentración de la producción, crea un ambiente que favorece a los fabricantes, pero no a los consumidores. Vaya, esto no es nuevo: en 2014, el empresario Alessio Robles importó 6 mil toneladas de Cuba y las distribuyó en la Península de Yucatán, y si bien no representaba ni el 1% del consumo regional, ejerció un contrapeso que llevó a las cementeras a hacer descuentos de hasta 45% para no perder mercado.

Tome nota, que las medidas para facilitar la importación podrían no tardar.

Centeno, descarrilar sucesión Canacintra. En otro acto kamikaze y de corte misógino, a fin de impedir la renovación democrática a la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el presidente saliente, José Antonio Centeno, removió de su cargo de secretaria a Esperanza Ortega Azar: ella, empresaria en Campeche, aspiro competir por la Canacintra, pero declinó en favor de Lourdes Medina; así que Centeno la expulsó el viernes y dejó solamente en ese cargo a su incondicional, José Luis Vega, quien también opera en favor del candidato suavecito, José Manuel Sánchez Carranco. En resumen, Centeno ha cargado los dados para intentar torcer la elección de este miércoles. ¿No le suena conocido?

Nace Obsidiana, una voz por la vida. Ayer apareció el número uno de la publicación Obsidiana, dirigida por el talentoso promotor de las ciencias y la cultura Laman Carranza, donde se reflexiona de manera multivectorial los temas vitales que enfrentamos como mexicanos y seres humanos, en esta primera entrega enfocada hacia la biodiversidad y las posibilidades de un futuro sustentable. En la publicación —que parece suplemento del Periódico Reforma— el equipo de expertos a cargo de Sergio Lenoyr, Luisa Fernanda González y Omar Hernández, se da voz a científicos, artistas, políticos y ambientalistas en defensa de nuestra casa común.

No se la pierdan.

Kekén, calidad sin frontera. KUO, conglomerado industrial líder en México dirigido por Alejandro de la Barreda, recibió a través de su Negocio Porcícola Kekén el Premio Nacional Agroalimentario, máximo galardón que otorga el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Con exportaciones a 14 países ubicados en América, Asia y África, Kekén es el mayor productor de carne de cerdo en México, siendo ésta la segunda ocasión que la firma es reconocida por la alta calidad de sus procesos y productos. El buen cerdo.