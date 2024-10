La inmigración resultó ser un ejercicio permanente de humildad

Carlos Bracamonte Ruiz

El viernes 11 de octubre se celebró la entrega del Premio de Escritura 2024 que organiza la Sección de Estudios Hispánicos del Departamento de Literatura y Lenguas del Mundo de la Universidad de Montreal, en el Carrefour de Artes y de Ciencias. En el marco de este importante evento que se realiza durante el Mes del patrimonio hispánico en Quebec, bajo la connotada coordinación del maestro Enrique Pato Maldonado se llevó a cabo la presentación del libro Diario de un inmigrante: sueños, logros y temores de gente que inmigró del periodista y escritor Carlos Bracamonte Ruiz.

Es un libro diferente a los demás que se pueden leer sobre la inmigración porque está escrito con la sensibilidad de un autor que, es testigo principal de las historias que narra y eso le dota de un simbolismo relevante. De hecho, los comentaristas Gerardo Fierro y César Valtierra, a través de un tono conversacional marcaron la pauta de varios episodios de la obra así como de las anécdotas vividas por el escritor peruano Carlos Bracamontes, quien no dudó en compartir reflexiones importantes sobre el éxodo: “La inmigración resultó ser un ejercicio permanente de humildad”, afirmó. Y en esta última afirmación nos sentimos reflejados porque esa frase, condensa el alma y la resiliencia de los inmigrantes. Esos seres anónimos que dentro de la abstracción que la misma definición ofrece, se convierten en todos los rostros y al mismo tiempo en ninguno.

En este sentido Diario de un inmigrante visibiliza y da voz a quienes no la tienen; debido a su lenguaje cercano, ameno y dotado de una picardía latina, va mostrándonos una realidad colmada de retos que ha puesto a prueba el alma de las personas. En esta ocasión, Carlos Bracamontes subrayó las posibilidades que ofrece la inmigración para encontrase con otras culturas. Por medio de anécdotas amenas dio cuenta de algunos pasajes de su vida, pero su agudeza periodística le hacía rematar con razonamientos profundos: “La inmigración no es para todos", expresó en cierto momento. Y el silencio, breve, lacónico, nos hizo meditar no sólo en ese instante, sino aún después. El preámbulo y cierre de la presentación estuvo a cargo del maestro Enrique Pato Maldonado, intelectual responsable de la realización del prólogo quien refrendó: “La importancia de los detalles del espacio, el control de la voz de cada personaje y la presencia sutil pero significativa de algún elemento sorpresa en la narración”.

Carlos Bracamonte Ruiz ha sido ganador del Premio de Escritura, tiene oficio y pasión por lo que hace y al lado de sus compañeros de letras y de vida, en este caso de Gerardo Fierro y César Valtierra, destacó los temas sensibles de la migración ante una sala plena de una asistencia afectuosa, cálida y familiar.

La obra está disponible en Amazon, destaco aquí la intención que el propio Carlos hace patente: “Comparto en este libro un puñado de historias de inmigrantes como yo. Las he escuchado en el metro, en el bus, en las clases, en los inesperados empleos que realicé para sobrevivir. Son relatos cortos acerca de esfuerzos, incertidumbres y nostalgias. Algunos parecerán cuentos, pero la realidad supera a la ficción”.

La labor periodística de Carlos Bracamontes, Enrique Pato Maldonado y César Valtierra así como de otros comprometidos escritores y escritoras, puede también conocerse en la revista Hispanophone.