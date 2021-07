La trata también viaja por aplicación

“Pedí un Uber hace unos días en la noche, mi conductor me dijo que no me quería asustar pero quería comentarme algo para que lo difundiera entre mis amigas… Me dijo que hay una red de trata de blancas activa en Guadalajara; que hace 1 mes un hombre llegó a tocarle la ventana del auto mientras él esperaba a su cliente afuera de un antro, le dijo que si conducía hacia Avenida Miguel Hidalgo le iba a estar esperando una camioneta blanca, y que por cada chava eran 15 mil pesos. También me comentó que no sólo buscan a mujeres que viajan solas, sino que 2 o 3 chavas por viaje porque les dan más dinero. Se aprovechan del estado de cansancio y embriaguez y así desaparecen mujeres…”.

Esto lo publicó una joven en su perfil de Facebook y esta semana la historia fue compartida en diferentes foros, para alertar a las jóvenes usuarias de este tipo de transporte por aplicación.

Por eso ha resultado tan interesante y oportuna la campaña que han lanzado en un esfuerzo coordinado, la Organización SinTrata, A.C., Uber México, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Su objetivo es hacer de la tecnología una herramienta eficaz para la denuncia de posibles casos de trata de personas y en este caso alertar en particular a los choferes de Taxi por aplicación, sobre cuan fundamental puede ser su denuncia.

Porque la trata de personas en México afecta al menos a 340 mil personas. 85% son mujeres y niñas; 1 de cada 3 víctimas es una niña, niño, o adolescente; el 71% de las víctimas han sido explotadas sexualmente, el 15% laboralmente y el 11% capturado con fines de mendicidad forzada, de acuerdo al informe de 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Este tema lo he conversado en muchas ocasiones con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, porque durante el primer semestre de 2021 registró 887 alertas sobre trata de personas.

Y es que la capital mexicana se encuentra entre las tres entidades con mayor número de registros de llamadas, junto con el Estado de México y Jalisco.

Un Uber dentro de una escena de crimen, en Ixtapaluca, Estado de México, en 2019. Foto: Cuartoscuro

El problema es que sólo el 1% de las víctimas son identificadas, lo que significa que el 99% pasan desapercibidas y esto es porque pocos sabemos cómo identificarlas, como me lo refirió esta semana en entrevista Mariana Ruenes, presidenta de la organización SinTrata, A.C.

“Hay ciudadanos que tienen más probabilidades de poder tener una interacción, o de poder observar, atestiguar, escuchar algo que pueda ser un indicio de trata de personas. Puede ser alguien que trabaja en un hospital, en un aeropuerto, o puede ser un conductor de taxi por aplicación, que es el caso de esta alianza”, me dijo Mariana.

La plataforma tiene registrados a más de 200 mil socios conductores y repartidores en 51 ciudades del país que han recibido información sobre señales que pueden revelar una posible situación de trata.

En 2019 uno de estos choferes reportó un hecho sospechoso y gracias a eso 3 mujeres pudieron ser rescatadas por una Fiscalía Estatal, “las jóvenes estaban siendo trasladadas de un hotel a otro, cuando el socio conductor detectó las señales que había recibido en su aplicación dos meses antes, y una vez que terminó el viaje, esperó un momento para estar seguro y llamó al Consejo Ciudadano”.

El alcance de estos “ciudadanos clave” puede ser de gran relevancia si se toma en cuenta su alta movilidad, conocen las ciudades y zonas donde trabajan, por lo que los datos que brinden pueden ayudar a nutrir los recursos que las autoridades necesitan para investigar y perseguir el delito.

Pero no se trata sólo de conductores y repartidores, la nueva plataforma permitirá a cualquier usuario denunciar un posible caso de trata desde la aplicación a través de la ruta: Ayuda —Emergencia— Denunciemos la trata de personas, esto nos lleva directamente a un botón que nos comunica con la línea nacional de denuncia atendida por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

La trata de personas en México está mucho más cerca del ciudadano común de lo que nos imaginamos, porque es un crimen organizado con muchos tentáculos, que se manifiesta de muy distintas formas, desde las más estridentes hasta las más silenciosas. Así, sin saberlo, cualquier día podríamos quedar conversando con el mismísimo demonio que abre las puertas de muchos infiernos…