Los equipos de Claudia y Xóchitl

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Morena, PT y PVEM, presentó el equipo encargado de la formulación del Proyecto de Nación para el 2024. Se trata de un adelanto de lo que podría ser el próximo gabinete de Sheinbaum, de llegar a la Presidencia.

Dentro del equipo destaca la participación de Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM y exembajador de México ante la ONU. También es relevante la participación de Arturo Zaldívar, expresidente de la SCJN, quien recientemente renunció a la Corte para sumarse al equipo de Claudia; así como Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, quien hasta hace poco formaba parte de las filas del PAN. Además, el equipo se nutre con Omar García Harfuch, quien luego de su derrota para ser candidato a Jefe de Gobierno de la CDMX, se perfila además como senador; Olga Sánchez Cordero, senadora, exsecretaria de Gobernación y exministra; así como Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, y la senadora Susana Harp.

Este equipo se encargará de darle forma a lo que posiblemente será el segundo sexenio de la 4T que se espera dé continuidad a la austeridad republicana, a los programas sociales y la obsesión por reformar el sistema judicial. Se puede esperar sí una continuidad a las políticas públicas de López Obrador, pero también una capacidad ampliada para llevar a cabo cambios desde el Ejecutivo con mayor eficiencia y efectividad. Esto es buena noticia para aquéllos que comulgan con la izquierda que encarna Claudia Sheinbaum y también una señal de preocupación para quienes no comulgan, quienes no podrán confiar más con la falta de pericia como elemento para librarse de la agenda de izquierda.

Por su parte, Xóchitl Gálvez anunció también el equipo que armará su Proyecto de Gobierno, el cual coordinará Enrique de la Madrid, excontendiente por la candidatura del Frente. El equipo también está integrado por Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda en los primeros meses de López Obrador; el senador Emilio Álvarez Icaza, experto en Derechos Humanos; Silvano Aureoles, otro excontendiente para ser el candidato del Frente, e Ildelfonso Guajardo. Se trata de un equipo que incorpora a elementos que han trabajado fuertemente en construir el Frente con una visión crítica del pasado y, sobre todo, del presente Gobierno, que tiene capacidad técnica probada. No obstante, la candidata del Frente no ha logrado mantener el ímpetu que logró hace meses, cuando se quedó con la candidatura de la alianza opositora y no ha articulado una campaña que atraiga respaldo popular.

En suma, la selección de ambos equipos tiene buenos perfiles para poder perfilar políticas públicas con criterio técnico. Sin embargo, en el caso de la alianza del Frente, aún se observan perfiles que son cuotas políticas para mantener la alianza cohesionada, que siguen representando lo más arcaico del PRI y del PAN, de quienes la ciudadanía está cansada.