2024: Aguas crispadas

Las precampañas que todos sabemos que son precampañas, pero que dicen que “no son precampañas”, para definir coordinadores de quién sabe qué, que no serán candidatos, pero que todos sabemos que serán candidatos.

Con aspirantes que han tapizado de espectaculares, que “no son propaganda”, sino “portadas de revistas” que todos sabemos que son propaganda, con pintas de bardas “de simpatizantes”, que todos sabemos que son sus equipos de campaña. Es así como hemos entrado a una gran simulación; donde los únicos que no quieren darse cuenta son los del INE y los del Tribunal, pero todos sabemos dónde estamos parados.

Entonces procedemos a analizar lo que ha sucedido en estos mazacotes internos que se han armado, entre los que decían que querían cambiar desde el poder, pero que a la vista hacen lo mismo o peor, y los que decían que defendían la legalidad, pero que ahora buscan cómo torcerla y darle la vueltecita “en el marco de la ley”, vestida con “personajes honorables”. Lo que vemos entonces es un proceso paralegal, que refleja el deterioro del marco de las leyes electorales, donde se está operando con una simbiosis de reglas y dineros formales e informales, en un paralelo desconocido infiscalizable donde participan, protopartidos, empresarios, servidores públicos y vaya usted a saber qué otro tipo de intereses, e incluso si sólo son nacionales.

Es extremadamente grave que a 6 de los 7 partidos con registro nacional, el procedimiento de la ley electoral no les haya servido para designar a su candidato presidencial. Si no les sirvió para eso, la siguiente pregunta es ¿les va a servir para reconocer al ganador la noche del 2 de junio de 2024?

El camino que se recorre de aquí en adelante es sinuoso. Pero de ese mismo camino saldrán algunos candidatos, si no es que el INE y el Trife se acuerdan que existen y se truenan a alguno. En fin, de esta paralegalidad, como les decía, saldrán candidatos.

Hasta el momento, Buendía y Márquez, Mitofsky, Poligrama y Alejandro Moreno consideran a la exjefa de Gobierno con una diferencia de entre 8 y 12 puntos porcentuales sobre Marcelo Ebrard. La campaña se ha ido definiendo como una contienda de dos, pese a que en el inicio se observaba mucha más incidencia del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, sin embargo, ésta se ha venido llenando de notas negativas en medios, de acuerdo al Análisis de Reputación Mediática de Actores de Oraculus; Sheinbaum se ha consolidado, mientras Ebrard, que arrancó marcando agenda, se ha estancado. En realidad, los números no han variado mucho y ahora a esta contienda interna le está haciendo falta el contraste y el intercambio de ideas.

En el caso de PRI-PAN-PRD el único que ha venido midiendo la nueva configuración es Alejandro Moreno de EF, de acuerdo a sus primeros datos la reconfiguración generada por la salida de Lilly Téllez, tuvo un impacto distributivo en las candidaturas, de tal manera que lo que sucedió es que los puntos no se trasladaron a una sola candidatura, sino más bien se dispersaron y dejaron empatados de arranque a tres contendientes, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Enrique de la Madrid. En el caso de PRI-PAN-PRD, esta encuesta refleja lo que sucedió en las más de 20 elecciones que perdieron, los priistas votan por priistas, los panistas por panistas, y cuando su partido no lleva candidato, su votación se cae. Va a ser interesante hacia dónde migrarán las preferencias del partido que no saque candidato.

En la medición ARMA también se refleja cómo 9 de cada 10 notas publicadas en medios tradicionales hablan positivamente de Gálvez; siendo la candidata que más gusta entre la opinión publicada de los medios tradicionales. Y falta por ver si todo ese impulso publicado, se logra transformar en preferencia electoral en las siguientes semanas.

El caso de Movimiento Ciudadano, no es menor, en el partido naranja, el día de ayer viernes, se registró una sacudida política, tras el paso a un lado que dio el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro en pos de la candidatura presidencial, con su crítica de que MC se ha aislado como partido de oposición; el partido vive momentos de debate interno que debe resolver antes de comenzar el periodo electoral.

En fin, los partidos están viviendo procesos de reacomodo y complejidad, mientras las aguas están crispadas en el mar de la política.