Mexicolectivo y la sociedad civil

El pasado lunes 30 a las 11:00 horas se llevó a cabo el lanzamiento de Colectivo por México, en el World Trade Center de la Ciudad de México; al menos 15 días antes circuló a través de WhatsApp la invitación “a una convocatoria del ingeniero Cárdenas” para registrarse en línea y obtener un pase de entrada.

¿Qué vi en el evento?; la verdad, muy buena organización, con prevalencia de personas de avanzada edad. En primera fila políticos y expolíticos que hoy ya no tienen fuerza en sus partidos (eso ya debiera cambiar en todas las organizaciones). Quien abrió la presentación fue Luis Farías Mackey, excomisionado del PRI, y exrepresentante del gobierno de NL en Ciudad de México, secretario técnico de México Colectivo.

Hubo algo que me pareció importante, los primeros que hablaron, fueron personas jóvenes en edad productiva y con mucho entusiasmo. Entre ellos Rodrigo Borrás, un emprendedor social de las artes, Paola Zavala Saeb, abogada especializada en temas de Derechos Humanos, Fernanda Rocha, una prospectivista y directora de Blackbot, Andrés Castañeda, médico y coordinador de causas salud, Lourdes Morales, directora de la red por la rendición de cuentas.

Mientras escuchaba con atención, junto a mí se encontraba un empresario, ya con algunas canas, preocupado por una negociación que estaba concretando, su teléfono y mensajes no pararon durante la presentación. Como en todos estos eventos, pocos jóvenes y una predominancia mayor de hombres que de mujeres a simple vista. Enseguida me pregunté ¿qué estos señores no se han dado cuenta que la gente en edad productiva trabaja? Y es que un lunes a las 11 de la mañana en un fin de mes, solamente retirados, empresarios o gente que trabaja en los entornos políticos pueden asistir a algo así (periodistas, consultores, asesores, legisladores), el resto “está en el jale”.

Finalizó el discurso el Dr. José Narro, quien levantó varios bostezos (que se pueden observar incluso en la transmisión de Internet), para cuando habló el Dr. Diego Valadés algunos se habían retirado, sin embargo, Patricia Mercado con un discurso más fresco logró retomar la atención del público, se le notaron tablas de la actividad legislativa. Creo que el público estaba esperando alguna entrada triunfal de Cárdenas, que nunca llegó.

Sin duda, la parte más atractiva fue la de las personas jóvenes, quienes se movían en la plataforma con más “enjundia” y transmitían pasos más claros. Cuando vi esa parte, creo que llegué a pensar que #Mexicolectivo, aparecía como una opción para disputarle el monopolio “sociedadcivilista” a Claudio X. ; esta parte fue muy fresca. Para mí, fue lo que valió más la pena.

No pasó ni un día completo cuando Cuauhtémoc Cárdenas, el convocante principal, ya se había bajado del proyecto, un duro golpe político para la nueva organización, mal por Cárdenas, debió haberse bajado antes y no dejar colgados a cientos. Me quedó claro que #Mexicolectivo será el brazo civilista de MC; al igual que los partidos tradicionales tienen a “Unidos” de Claudio X.; en suma, creo que este tipo de organizaciones deben ser más desafiantes con sus propósitos.

Sigo opinando que las organizaciones ciudadanas que se acercan a la liza electoral debieran disputar a las viejas élites políticas el territorio, las candidaturas y el poder (en gubernaturas, alcaldías, distritos, secciones y casillas), no buscar sólo hacerles la plataforma política. Sigo pensando que ese modelo no sirve, porque no genera ni compromisos, ni contrapesos, ni personajes con tal compromiso que puedan ejecutar las plataformas, por eso terminan muriendo en la primera decisión políticamente difícil.

Cuando escucho desde la sociedad civil que debe haber un método para elegir a un candidato presidencial y sólo eso, creo que no se observa la disputa por todos los demás espacios (gobernadores, alcaldes, diputados, regidores); por eso personajes como Alito, pueden manejar a su antojo a 60 diputados, porque nadie se lo cuestiona, él puede decidir sus canicas para negociar con el gobierno en turno lo que quiera. Es muy mala idea que la negociación sea sólo una candidatura presidencial.

Insisto, la sociedad civil debe organizarse electoralmente, no en foros, no diagnosticándole a los partidos tradicionales, sino disputándoles el poder en cada distrito, sección, manzana, casilla y rincón del país, con astucia, estrategia, recursos, innovación y espíritu diferente. En pocas palabras sacudir la política de una vez por todas. La fuerza ya la tienen.