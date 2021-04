GUERRERO



Sin un candidato

El Instituto Electoral local ya puso fecha y hora (28 de abril, a las siete de la noche) para realizar el primer debate entre aspirantes a la gubernatura. La imagen correspondiente a Morena aparece en blanco, pues la candidatura de Félix Salgado aún no está resuelta. En este contexto, el morenista realizó una nueva caravana hacia la capital del país. En tanto, Mario Moreno Arcos, de la alianza PRI-PRD, encabezó una caminata en Ayutla, tomó protesta a la estructura priista en Chilpancingo y se reunió con jóvenes en Acapulco.

MICHOACÁN

Apuros purépechas

Cuando no llueve truena en esta campaña: el morenista Raúl Morón enfrenta una batalla en las instancias electorales federales para que le restituyan la candidatura y entrar de lleno en la contienda. En la trinchera de Cristóbal Arias aparecieron amagos de ruptura, pues el abanderado se quejó con el PES de que no le cumplieron algunos acuerdos. Al final no se bajó del barco. Y en una carrera que promete mucho, pero no emociona, Carlos Herrera Tello es señalado como el candidato que más ha gastado en publicidad en Facebook.

COLIMA

Con la mira en Manzanillo

Indira Vizcaíno, candidata de Morena, apuesta por este puerto. Afirmó que su administración mejorará su conectividad aérea, marítima y terrestre; además de que rehabilitará el centro histórico y el malecón y reactivará la economía y los servicios. “Será el epicentro de la transformación”, aseguró. Mely Romero, de Va por Colima, dijo a empresarios que el presupuesto de Colima se quedará en Colima, y en Comala anunció que impulsará el talento de artesanos con financiamientos que fortalecerán la economía familiar.

Indira Vizcaíno, durante su gira por Manzanillo, el pasado viernes. Foto: Especial

ZACATECAS

Las apuestas de los favoritos

El candidato de Morena, David Monreal, señaló en Valparaíso que armará todo un plan de rescate carretero para toda la entidad “porque está muy tirada”; además de emprender la cobertura universal de Internet en el territorio estatal, afirmó que una de sus apuestas será la tecnología y el turismo. La aliancista, Claudia Anaya, para quien el tema de salud será prioritario en su administración, planteó en Fresnillo la construcción de un hospital que cuente con especialidades y atienda a los productores agrarios de la zona.

SINALOA

La mano de Quirino

Rubén Rocha Moya acusó al gobernador Quirino Ordaz de invertir recursos en una campaña en su contra; prometió simplificar trámites para otorgar créditos y apoyos a mujeres emprendedoras y acabar con la corrupción. El abanderado estuvo acompañado por el líder guinda Mario Delgado, mientras que los senadores Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Mancera se unieron al aliancista Mario Zamora Gastélum en Mazatlán y Culiacán; el abanderado dijo estar listo para debatir el próximo 22 de abril.

CHIHUAHUA

Ante los obstáculos…

Maru Campos se está adaptando a los desafíos que se le presentan en esta campaña. Ante uno de ellos, causado por el virus del Covid-19, la abanderada de la alianza PAN-PRD convocó a sus seguidores en Meoqui a un mitin, pero desde sus autos. Decenas de conductores acudieron al llamado, como lo hicieron empresarios, agricultores, comerciantes y priistas en el Saucillo y Parral, a quienes señaló que “puede superar obstáculos”. Del lado morenista, Juan Carlos Loera agradeció la estrategia federal ante la pandemia.

BAJA CALIFORNIA



Cita en Tijuana

Marina del Pilar Ávila, Lupita Jones y Jorge Hank lanzaron propuestas en la ciudad fronteriza. En una colonia de alta incidencia delictiva, la morenista Ávila expuso su plan para la profesionalización de los cuerpos de seguridad y una policía contra la violencia de género; la aliancista Jones planteó atajar el delito a través de la lucha contra la pobreza. Hank Rhon, del PES, ofreció impulsar proyectos de vivienda y reprobó la expropiación que inició el gobierno estatal del Club Campestre, donde, admitió, tiene acciones.

NUEVO LEÓN

Frentes norteños

El priista Adrián de la Garza, quien plantea un sistema de salud universal, reveló un video que presuntamente muestra la relación de la familia del emecista Samuel García con el narcotraficante Gilberto García Mena, El June. El candidato naranja, quien presumió sus 1.6 millones de seguidores en Facebook, acusó guerra sucia. La morenista Clara Luz Flores, además de un programa para recuperar casas abandonadas, prometió un libramiento para que transportistas no crucen la zona metropolitana de Monterrey hacia la frontera.

CAMPECHE

Indirectas campechanas

El abanderado del PRI, PAN y PRD, Christian Castro Bello, quiere revivir los viejos tiempos tricolores de ganar las próximas elecciones con “carro completo”, por lo que prometió a seguidores que se “partirá el lomo” para cerrar la puerta a quienes buscan gobernar con ocurrencias y que cada seis años juegan al “turista electoral”. Mientras, la candidata morenista, Layda Sansores, pone oídos sordos a las indirectas y analiza si acudirá al debate del 7 de mayo con los otros aspirantes, porque considera que serían “seis contra uno”.

SAN LUIS POTOSÍ

Refuerzo verde

En una campaña muy encarrerada, el diputado Arturo Escobar se agregó al equipo del candidato del PVEM, Ricardo Gallardo, al tomar las riendas de la vocería. El abanderado, quien prometió reforzar la prevención de adicciones, aún no confirma si participará en el debate que organiza la Coparmex para el 14 de mayo. Otro que está en veremos es Octavio Pedroza; el aliancista se comprometió a construir un hospital para el niño y la mujer, mientras la morenista Mónica Rangel plantea un presupuesto histórico para la salud.

SONORA

Acciones de recuperación

Alfonso Durazo (Morena) acudió al municipio de Quiriego, donde se comprometió a resolver los problemas de agua en la región y a terminar la construcción de una presa que comenzó a erigirse en la pasada administración, pero que quedó a medias. En tanto, Ernesto, El Borrego, Gándara (PRI, PAN, PVEM), sostuvo un encuentro con el sector turístico, al que, dijo, fortalecerá, mientras que el viernes se reunió con agricultores del norte de la entidad, a quienes garantizó que apuntalará su actividad en la economía local.

TLAXCALA

Primer debate

Las candidatas a la gubernatura sostuvieron ayer su primera discusión de ideas, que sería sin público debido a la contingencia sanitaria. Sólo estarían aspirantes y moderadores, donde la abanderada de Morena, Lorena Cuéllar, llegó con el apoyo agregado a su proyecto de más de 8 mil trabajadores de la CROC y con la promesa a los empresarios de la Canacintra de que será importante ejecutar proyectos de gran impacto en la entidad. Anabell Ávalos, de Unidos por Tlaxcala, propuso llevar obras de impacto al sur del estado.

QUERÉTARO

Respaldo a emprendedores

Mauricio Kuri se comprometió con mujeres de Huimilpan a impulsar mejores empresas con salarios dignos; además de prometer un mercado artesanal en Amealco, el candidato del PAN a la gubernatura ofreció créditos y asesoría a la primera empresa para menores de 30 años. La morenista Celia Maya dijo a comerciantes que trabajará para mejorar sus condiciones laborales y planteó impulsar productos de artesanos a través de vínculos comerciales. La priista Abigail Arredondo lanzó su plan de gobierno.

BAJA CALIFORNIA SUR

En La Paz

El candidato de Morena, Víctor Manuel Castro, recorrió las comunidades de Pueblo Nuevo y el ejido El Centenario, para seguir sumando aliados, y en La Paz prometió a empresarios que buscará reducir el IVA al 8 por ciento en todo el estado. En tanto, el aliancista Francisco Pelayo, también en esta ciudad capital, rechazó el cierre de la minera El Boleo, que se encuentra en Mulegé, pues advirtió que eso significará la pérdida de mil 700 empleos, cerca de 4 mil proveedores y 300 millones de pesos de aportaciones a la entidad.

NAYARIT

Al maestro con cariño

El que ya está arrastrando el lápiz para anunciar su plan de gobierno es el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Ángel Navarro, para presentarlo como “regalo” del Día del Maestro, el 15 de mayo. Navarro anticipó que los programas gubernamentales estarán en los municipios y no centralizados en Tepic. En el otro lado de la cancha, la candidata de Va por Nayarit, Gloria Núñez, sigue tocando puertas para pedir el voto ciudadano porque su campaña de aquí al 2 de junio será “todo terreno”.