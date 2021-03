CAMPECHE

Confrontación abierta

Christian Castro fue arropado por los dirigentes del PRI, PAN y PRD, al rendir protesta como abanderado de la coalición Va por Campeche, para contender por la gubernatura. Mientras, la morenista Layda Sansores acusó a la alianza de sacar de un evento a una persona con discapacidad, de transportar playeras en una ambulancia y que Castro Bello rebasó su financiamiento de precampaña. La misma Sansores enfrenta acusaciones de la oposición por dejar tirada la alcaldía Álvaro Obregón. Y eso que todavía no empieza lo bueno.

SONORA

Durazo y Gándara en las redes

Ante el arranque de campaña, el morenista Alfonso Durazo afirmó que hay una oportunidad histórica para transformar Sonora y pidió vivir la etapa con entusiasmo. Muy activo en redes, presume las delicias del estado, como las tortillas sobaqueras. También en Internet, el aliancista Ernesto Gándara mantiene el pulso, luego que le suspendieran una cuenta respondiendo preguntas como “¿cuál crees que sea el aprendizaje de la pandemia?”, a lo que contestó: “la forma de ser del sonorense”, la compasión y solidaridad.

ZACATECAS

Queja de Claudia Anaya

La candidata de la coalición Va por Zacatecas, Claudia Anaya, denunció haber sido víctima de violencia de género por parte de Pedro Ernesto Carrera Chávez, personaje cercano a su contrincante por Morena, David Monreal. Mientras, Anaya Mota recibió el respaldó del líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien destacó de la abanderada su capacidad y esfuerzo para salir adelante, así como su compromiso con la población; Monreal tuvo el respaldo de colectivos del magisterio estatal.

MICHOACÁN

Compite media docena

El empresario Alberto Sánchez Martínez se agregó a la carrera por la gubernatura, bajo las siglas del partido Redes Sociales Progresistas (RSP). Con esta candidatura suman ya seis aspirantes a suceder a Silvano Aureoles: Carlos Herrera Tello, de la alianza PRI, PAN y PRD; Raúl Morón, de Morena; Cristóbal Arias, Fuerza por México; Hipólito Mora, de Encuentro Social, y Juan Antonio Magaña, del PVEM. Y, como los tiempos lo permiten, todavía puede surgir otro candidato perdido por ahí.

BAJA CALIFORNIA

Suspenso en el PAN

Cuentan que Lupita Jones ahora sí ya está a un pasito de ser la candidata del PAN, incluso la exMiss Universo aseguró que se siente respaldada, aunque señaló que aún le falta sostener algunas reuniones en municipios, para terminar de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Mientras, la de Morena, Marina del Pilar Ávila, no se distrae de sus actividades de alcaldesa en Mexicali, pues además de lanzar un programa que generará 27 hectáreas de áreas verdes, trae buenas cuentas en recaudación de predial.

GUERRERO

Listo para el arranque

Dicen que quien ya está puestísimo para iniciar la campaña a la gubernatura es el candidato de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno. Además de formalizar su registro en compañía de la plana mayor de la alianza; en la elección, además de decidir el destino de los guerrerenses, se definirá la forma en que se hace política y se compromete a restituir el programa de estancias infantiles. En cuanto a Félix Salgado, maestros le manifestaron su respaldo al senador con licencia, cuya candidatura está frenada y en espera de reposición.

BAJA CALIFORNIA SUR

Desaires a Castro

Se dice que el morenista Víctor Manuel Castro se reunió con jóvenes y más de 500 mujeres a quienes les aseguró que la 4T no sería posible sin ellas. Quien no le creyó fue Azucena Meza, aspirante a coordinadora para la Defensa de la 4T, quien adelantó que no se sumará al proyecto. El panista Francisco Pelayo no le ha bajado al ritmo de las giras, a pesar de las críticas por tener el apoyo manifiesto del gobernador Carlos Mendoza; además de encontrarse con empresarios en Comondú, se reunió virtualmente con mujeres destacadas.

COLIMA

En la línea recta

El viernes iniciarán las campañas a la gubernatura y la abanderada de la coalición, la priista Mely Romero, ya se encontró con sus aliados perredistas, con quienes comenzaron a trazar la estrategia que aplicarán. En la alianza Va por Colima también hubo reparto de cargos, el PRI postulará a los candidatos en Colima, la capital, mientras que el PAN llevará Mano en Manzanillo. Indira Vizcaíno, también arropada, pero por Nueva Alianza, que le entregó a la morenista su constancia como abanderada de ese partido a la gubernatura.

SAN LUIS POTOSÍ

Caravana anti-Rangel

La candidata de Morena, Mónica Rangel, sumó a sus filas al diputado local Pedro César Carrizales, El Mijis, pues éste aseguró que ella es una buena opción y pidió darle una oportunidad. Sin embargo, la exaspirante Francisca Reséndiz reportó que su caravana ya llegó a la CDMX, con la intención de echar para atrás la candidatura de Rangel. Su contraparte de la oposición (PAN, PRI y PRD), Octavio Pedroza, adelantó que la elección es el principio del fin para la Cuarta Transformación, ya que los partidos se encuentran muy unidos.

NAYARIT

Sumando apoyos

Gloria Núñez dejó su cargo como senadora para dedicarse de lleno a su campaña por el gobierno nayarita, arropada por PAN, PRI y PRD. Su licencia fue de manera temporal, así que, si pierde, podrá regresar sin contratiempos a su escaño. Por lo pronto acompañó al líder del PAN, Marko Cortés, en Bahía de Banderas, donde el dirigente juntó a candidatos para mostrar músculo. En el frente guinda, Miguel Ángel Navarro se mantiene vigente posteando en sus redes, sumando apoyos, aprovechando el receso tras las precampañas.

NUEVO LEÓN

Más adhesiones con Clara Luz

Quien sigue sumando figuras a su proyecto es Clara Luz Flores (Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza), con el espaldarazo de 52 activistas. Adrián de la Garza formalizó su salida de la alcaldía de Monterrey, para representar a la alianza Va Fuerte por Nuevo León. El panista Fernando Larrazábal formalizó su registro y a Samuel García (de MC) hasta las fake lo hacen destacar, luego que presuntamente dijo que para evitar el desempleo, hay que salir a buscar trabajo, hasta fue troleado por el subgobernador del Banxico Jonathan Heath.

CHIHUAHUA

Resistencia de candidatos

Cuentan que la abanderada del PAN, Maru Campos, no se arredra ante el expediente judicial que nomás no termina de aterrizar la fiscalía local. Ella ha revirado contra el gobernador Javier Corral acusándolo de misógino, pues dice que fue atacada durante su gestión de alcaldesa, a pesar de disminuir los índices delictivos. Juan Carlos Loera, de Morena, sigue visitando ciudades y tocando puertas. Aunque para la visita a Baqueachi debió hacer un viaje de más de tres horas y recorrer los últimos 40 kilómetros por terracería.

QUERÉTARO

Kuri, positivo y negativo

El candidato del PAN, Mauricio Kuri, resultó positivo a Covid-19 en una prueba rápida, pero al realizarse el estudio PCR salió negativo. Agradeció los mensajes de solidaridad y llamó a seguir manteniendo las precauciones debidas ante el virus. La priista Abigail Arredondo, quien mantiene su labor de legisladora, estuvo con vecinos de Huimilpan y su contraparte por Morena, Celia Maya, aseguró que es tiempo de

las mujeres, que ya no se debe hablar

de equidad sino de igualdad; además de que ve a las mujeres más empoderadas.

SINALOA

Refuerzos morenistas

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, visitó Culiacán, para informar que el Partido Sinaloense se sumará a la candidatura de Rubén Rocha Moya. El abanderado asegura que ya son menos los inconformes con esa alianza. Mario Zamora Gastélum ya tiene perfilado al equipo que lo acompañará hasta el 6 de junio y, para empezar, presentó a Jesús Valdez como el coordinador de campaña. El abanderado de la alianza expresa que le gustan los debates durante los encuentros con los ciudadanos, además de los taquitos.

TLAXCALA

Cuéllar y Ávalos, con más adeptos

Jóvenes morenistas de la entidad refrendaron su respaldo a Lorena Cuéllar, quien mostró sus tablas en el lenguaje de señas. Se cuenta que la abanderada guinda podría arrancar la campaña con números de ventaja. Mientras tanto, Anabell Ávalos Zempoalteca, de la coalición Unidos por Tlaxcala, continúa acercándose con los sectores de las distintas fuerzas que componen la alianza, como con los del PAC, que convocó a un nutrido grupo de correligionarios a cerrar filas con la abanderada.

