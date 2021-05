CAMPECHE

Entre misiles y riqueza

El árbitro electoral obligó al candidato emecista Eliseo Fernández a bajar de redes un video en el que señala que su contrincante guinda Layda Sansores es una “señora cansada, que no está en edad de gobernar”. Hablando de doña Layda, ya presentó su 3de3, donde reporta 34 inmuebles, ingresos por casi dos millones de pesos en 2020 y participar en cuatro empresas. El aspirante del PRI-PAN-PRD, Christian Castro, declaró sólo una camioneta Buick con valor de 290 mil pesos. Fernández, cuatro terrenos, un local y dos camionetas.

NUEVO LEÓN

¿Anular las elecciones?

Se cuenta que esta semana estuvo más relajada la batalla política. El aspirante naranja Samuel García optó por no responder al señalamiento de la abanderada guinda Clara Luz Flores, quien afirmó que éste vendió su imagen a una empresa de redes sociales para no viralizar sus “errores”; en cambio, denunció un pacto entre PRI, Morena y PAN para anular los comicios. El priista Adrián de la Garza se comprometió a blindar al estado en materia de seguridad, y el panista Fernando Larrazabal pidió no votar por candidatos “irresponsables”.

NAYARIT

Con las manos en el dinero

El que se mostró preocupado es Nacho Flores, candidato de MC al gobierno, por su compañero Milton Martínez, aspirante a regidor, quien, se dijo, fue víctima de secuestro y tortura. Su contrincante de Morena, Miguel Ángel Navarro, presentó ya su plan de gobierno, en el que se plantea mejorar los servicios de salud. Y al que agarraron con las “manos en los billetes” fue al candidato a diputado local del PAN-PRI-PRD, Javier Castellón, cuando los guardaba en una mochila. Éste acusó, por cierto, que el caso es antiguo y de “guerra sucia”.

CHIHUAHUA

Apuntalan a Maru

Nos cuentan del gran entripado entre la directiva de FxM, luego de que su abanderado a gobernador, Alejandro Díaz, utilizó el debate entre aspirantes para anunciar su renuncia y sumarse a la campaña de la panista Maru Campos, quien además, días después, sumó a sus filas también el apoyo de María Eugenia Baeza, la cual declinó a la nominación de RSP. Con estos movimientos, nos comentan, la panista apuntala su candidatura. En lo suyo, el morenista Juan Carlos Loera prometió esta semana un gobierno austero y sin corrupción.

La panista Maru Campos integró a su proyecto a Alejandro Díaz. Foto: Especial

MICHOACÁN

Suman voluntades a su causa

Se dice que el morenista Alfredo Ramírez, quien esta semana puso el acento en crear empleos en Tierra Caliente, pisó firme al firmar con representantes de sectores políticos y sociales, así como con académicos y empresarios, un acuerdo para darle ímpetu a su candidatura. El abanderado de PAN-PRI-PRD, Carlos Herrera, sumó a su campaña a trabajadores de berries de la región Jacona-Zamora. En el tercer debate, varios de los aspirantes se acusaron de mantener vínculos con políticos del pasado, vivir del erario y tener malas cuentas.

GUERRERO

Mítines con todo y concierto

Segura de “arrasar en las urnas”, la morenista Evelyn Salgado se comprometió a atraer inversiones, generar empleos, conectividad de Internet en todo el estado, instalar una oficina regional del gobierno en la Costa Grande y duplicar el presupuesto de desarrollo rural. Arropada siempre por su padre, Félix Salgado, decidió cerrar sus mítines con karaoke al estilo Selena. En la otra esquina, el abanderado de PRI-PRD, Mario Moreno, sumó en cascada a sus filas a varios candidatos que sienten que se hunde el barco en FxM.

COLIMA

Autogol con el priismo

En el debate entre candidatos, el emecista Leoncio Morán se unió a Mely Romero (PRI-PAN-PRD) para atacar a la aspirante guinda Indira Vizcaíno, con el fin de hacer trastabillar a quien es catalogada en las encuestas como puntera y que esta semana ofreció apuntalar el sector turístico del estado, además de recibir el respaldo del magisterio colimense. Tras el debate, Romero Celis se comprometió a potenciar el turismo y, en una especie de autogol, criticó a Morán y dijo que también representa la continuidad del PRI en el poder.

ZACATECAS

Adhesiones y declinaciones

Se cuenta que al morenista David Monreal, quien en las encuestas lidera las preferencias para la gubernatura, le fue bien esta semana con la adhesión de 10 mil priistas a su proyecto. El aspirante guinda se centró esta semana en priorizar el acceso al agua y hacer crecer el deporte. Nos hacen ver que a quien tampoco le fue mal es a Claudia Anaya, de PAN-PRI-PRD, pues la aspirante de Movimiento Dignidad, Bibiana Lizardo, declinó en su favor. Anaya Mota se comprometió a hacer que el Congreso Nacional Charro se celebre en la entidad.

SINALOA

Época de renuncias

A la ola de renuncias se sumó Tomás Saucedo, candidato del PVEM. Veinte días antes de las elecciones declinó en favor del morenista Rubén Rocha, a quien señalan adelante en las preferencias en este bastión histórico del priismo. Rocha Moya se comprometió a encabezar una alternancia de fondo para apoyar a sectores como el campo, mientras que Mario Zamora, abanderado del PRI-PAN-PRD, quien aseguró que ya alcanzó a Rocha Moya en las encuestas, emuló a Ricardo Anaya y por segunda ocasión pasó la noche con una familia sinaloense.

TLAXCALA

Decantan sus simpatías

Nos cuentan que la candidata de Morena-PT-PVEM, Lorena Cuéllar, se impuso en el marcador tras el segundo debate que se realizó esta semana, con propuestas enfocadas en materia educativa. Y en pleno encuentro, en el primer minuto, la candidata por el Partido Encuentro Solidario, Liliana Becerril, aprovechó el reflector para renunciar a su candidatura y sumarse a la campaña de la coalición PRI-PAN-PRD, encabezada por Anabell Ávalos, a quien esta semana se le vio acompañada por el excandidato presidencial Gabriel Quadri.

BAJA CALIFORNIA SUR

Fuego fraterno morenista

Sin alusiones personales transcurrió la última plática entre aspirantes a la gubernatura organizada por la Coparmex. Nos cuentan que esta semana Víctor Manuel Castro, de Morena-PT, insistió en combatir el huachicoleo del agua; también recibió fuego fraterno de su hermano Miguel Ángel, quien afirmó que no existe la 4T y llamó a no dejarse engañar por “ese canto de sirenas”. Del otro lado del cuadrilátero, “Pancho” Pelayo, de PRI-PAN-PRD, refrendó sus propuestas en educación y prometió implementar 500 puntos de Internet.

SONORA

Nada que esconder con Durazo

Frente a la versión de que Alfonso Durazo omitió declarar nueve propiedades, el aspirante guinda aseguró que jamás ha escondido algo porque se lo ha ganado con su legítimo trabajo. Destacó que es el único contendiente que ha presentado su 3de3 ante el Sistema Estatal Anticorrupción. Esta semana confirmó su apoyo a la creación de un observatorio medioambiental, mientras su adversario de PRI-PAN-PRD, Ernesto Gándara, sumó el respaldo de Ricardo Bours, quien desató la furia de MC al renunciar a la candidatura de ese partido.

QUERÉTARO

Demandan blindaje

Nos cuentan que esta semana el candidato del PAN, Mauricio Kuri, dejó el tema económico y ahora se comprometió al tema ambiental, pues busca que la entidad sea sustentable. Quien se sintió perseguida es la morenista Celia Maya, pues asegura que todos los candidatos están en su contra y por ello hizo un llamado a sus militantes a defender la elección. Abigail Arredondo, del PRI, se sumó a la propuesta y pidió a las autoridades blindar la jornada electoral, pues desea que no se presenten militantes de otros estados, como en 2015.

BAJA CALIFORNIA

“Desafortunada” violencia verbal

La candidata del PRI-PAN-PRD, Lupita Jones, se enfrascó en una pugna con el candidato del PES, Jorge Hank, quien la llamó “basura” ante la pregunta de si la sumaría a su campaña, lo que enfadó a Jones, quien adelantó que lo denunciará ante el árbitro electoral por violencia política. Hank Rhon aseguró después que su comentario fue “desafortunado”. Ajena al conflicto, la aspirante guinda Marina del Pilar Ávila reforzó sus compromisos con las mujeres y en temas sociales, ya que busca abatir la desnutrición y el analfabetismo.

SAN LUIS POTOSÍ

Bienvenida la propuesta

El candidato verde, Ricardo Gallardo, pidió a la ciudadanía votar sin miedo y defender la democracia, y aseguró que sus ejes de campaña son la seguridad, educación, salud y empleo. El panista Octavio Pedroza, quien afirma ser el puntero, prometió construir un hospital para niños y uno para mujeres en la Huasteca. Mientras tanto, la morenista Mónica Rangel se comprometió a proteger a las mujeres de la violencia que se vive en la entidad y adelantó que sólo los mejores perfiles estarán en su gabinete... si alcanza el triunfo.