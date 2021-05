GUERRERO

Tres momentos del debate

En medio de la ebullición preelectoral, se realizó el primer debate entre candidatos al Gobierno, marcado por tres momentos. 1. Hubo una silla vacía, la de Félix Salgado, a quien le negaron la candidatura. 2. Cuando el abanderado del PT-PVEM, Pedro Segura, criticó que la mafia del poder impidió la presencia del morenista, pero “Dios sabe por qué hace las cosas”. 3. Cuando intervenía la panista Irma Lilia Garzón: “Desafiemos la historia, ¡A huevo que sí se puede!”. Ahí, Mario Moreno Arcos, de PRI-PRD, puso énfasis en el empleo.

SONORA

Durazo libra los ataques

También en Sonora se realizó el primer debate y, como era de esperarse, varios aspirantes enfilaron contra el morenista Alfonso Durazo, quien no se quedó callado y respondió con atingencia a los ataques. En sus ideas, puso el acento en que la corrupción es el germen de todos los males, por lo que, dijo, si el voto le favorece, se creará en el estado la unidad estatal de inteligencia financiera. Ernesto Gándara, de PRI-PAN-PRD, se centró en sus propuestas y aseguró que la entidad tendrá el mejor sistema de salud del país.

ZACATECAS

Monreal y sus ejes rectores

Las candidatas a la gubernatura Claudia Anaya (PRI-PAN-PRD), Guadalupe Medina (PES) y Ana María Romo (MC) promovieron una queja por violencia política de género en contra del morenista David Monreal, luego del episodio con la candidata a alcaldesa de Juchipila, quien ya aclaró que no hubo abuso de parte de su compañero de partido. Por lo pronto, el abanderado guinda se ha dedicado a reforzar su oferta de campaña, al perfilar que la estrategia para el desarrollo de su estado se basará en: campo, minería, industrialización y turismo.

COLIMA

No a la violencia de género

En la misma tesitura, Morena denunció al candidato de MC al Gobierno de la entidad, Leoncio Morán, por ejercer violencia contra la candidata guinda, Indira Vizcaíno. El mandamás morenista, Mario Delgado, acusó a Morán de expresarse inapropiadamente de su compañera. El miércoles, el Instituto Nacional Electoral (INE) alertó sobre el incremento de 30 por ciento de la violencia política en razón de género desde que abrieron las campañas y esperan que este órgano esté a la altura de las circunstancias para frenar la rudeza.

NUEVO LEÓN

Debaten y debaten

La morenista Clara Luz Flores participó en un debate frente a jóvenes; ahí, el aspirante de MC, Samuel García, se mofó al decir que no necesitaba “acordeón” porque iba preparado, al tiempo que la abanderada guinda revisaba sus apuntes. En medio del fuego cruzado, el INE le tiró un spot al emecista, en el que acusaba a Adrián de la Garza, del PRI, de comprar votos, mientras éste declaró que destapará el “cochinero” de Samuel García, a quien señaló por incurrir en presunto lavado de dinero. Así el nivel.

MICHOACÁN

La rifa del tigre

Cerrado el último capítulo de la “novela” con el INE-TEPJF, llegó el relevo para Morena en el estado. Tras ser descarrilado de la contienda, Raúl Morón tendrá que ver los toros detrás de la barrera y observar cómo su sustituto, Alfredo Ramírez Bedolla, habrá de “capotear” a sus contrincantes. Engallado, el abogado asegura que no le han sacado mucha ventaja. Y mientras se acomoda, Carlos Herrera Tello, de PRI-PAN-PRD, avanza en sus propuestas y se comprometió a recuperar el control de la policía y poner fin a las extorsiones.

SINALOA

¿Hasta AMLO votaría por él?

Envalentonado también, Mario Zamora, de la coalición PAN-PRI-PRD, se aventó la puntada de decir que su carrera va en ascenso y que si el Presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera votar en la entidad, lo haría por él. A falta de un mes para que concluyan las campañas, el morenista Rubén Rocha es señalado como el puntero en las preferencias electorales. Por cierto que el aliancista recibió críticas en redes sociales, luego de que en sus mítines sus simpatizantes se olvidaran de la sana distancia.

CAMPECHE

Alito no quiere perder la plaza

El que no quiere perder su natal Campeche es el líder priista Alejandro Moreno. En dos semanas fue dos veces a apoyar a su candidato Christian Castro, de la coalición PRI-PAN-PRD. Y el que no desaprovechó la ocasión fue el abanderado de MC, Eliseo Fernández, quien subió a las benditas redes una foto de Castro junto a Alito, que acompañó con una frase demoledora: “Veo a tanta rata junta, que ya quiero que sea 6 de junio”. Se llevan pesado. Y, mientras, doña Layda Sansores, de Morena, basa su campaña en la imagen de “ya sabes quién”.

CHIHUAHUA

Covid y elecciones

Con o sin posibilidad real de triunfo, el que puso el dedo en la llaga es el PES, que pidió al árbitro electoral suspender los comicios del 6 de junio debido a que, “lejos de mejorar, (la entidad) acrecienta en los últimos días en los picos” de Covid y crece el riesgo de propagación de la enfermedad. Uno de los sectores vulnerables es el de la infancia y Juan Carlos Loera, aspirante de Morena-PT-Panal, promete velar por sus derechos, mientras que Maru Campos, del PAN-PRD, ofrece gobernar con tres ejes: seguridad, economía y salud.

BAJA CALIFORNIA SUR

El fantasma del castigo

Se dice que el candidato de Morena-PT, Manuel Castro, aún no libra las acusaciones en su contra por presuntos actos anticipados de campaña. Aunque el Tribunal Electoral del estado estimó que no se podían considerar así las publicaciones del morenista en Facebook, el PAN ya impugnó ante el Tribunal Electoral federal. Y mientras surte efecto la querella, Francisco Pelayo, de la alianza PRI-PAN-PRD-PRS-Humanista, aprovechó para marcar distancia del exgobernador Marcos Covarrubias, familiar suyo. “Tengo mi propia historia”, dijo.

NAYARIT

Prometer no empobrece

Cuentan que Miguel Navarro no quiere desentonar con las medidas de austeridad del Presidente López Obrador, al prometer en su campaña al Gobierno de Nayarit que, si gana, se bajará el sueldo. Pero como prometer no empobrece, el candidato de Juntos Haremos Historia no aclaró de cuánto será la rebaja. En esas latitudes, la que se rezaga en la competencia es la abanderada del PRI-PAN-PRD, Gloria Núñez, pues hay quien ya la ve en tercer lugar en la carrera, peleándole palmo a palmo el lugar con el candidato naranja Nacho Flores.

TLAXCALA

Despensas, ¿en 2021?

La que dio de qué hablar fue la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD-PAC-PS, Anabell Ávalos, luego de que usuarios de redes sociales denunciaron la entrega de despensas para favorecer su candidatura. Pese a todo, sus giras continúan de la misma manera y en ellas remarca su promesa de crear un corredor industrial en el poniente del estado, mientras la candidata por Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza Tlaxcala-Encuentro Social Tlaxcala, Lorena Cuéllar, pone el acento en erradicar la trata de personas y la contaminación del río Atoyac.

QUERÉTARO

Kuri cimbró al PAN

El que tuvo un par de días complicados pero ya los superó fue el panista Mauricio Kuri, pues un problema de salud lo mantuvo durante ese tiempo en el hospital. A pesar de esto, salió y se puso a trabajar en su campaña que, todo indica, va bien. Su contrincante de Morena, Celia Maya, está buscando al sector empresarial para fortalecer su proyecto económico y, a pesar de que había dicho que no participaría en debates, aceptó hacerlo con la Coparmex, pues lo ve como una buena oportunidad de acercamiento.

BAJA CALIFORNIA

Marina del Pilar suma voluntades

La candidata guinda, Marina del Pilar Ávila, sumó el apoyo de líderes sociales y docentes; poco a poco ha ganado simpatías entre los ciudadanos, que ven bien propuestas como la del apoyo a grupos vulnerables, en especial a las embarazadas. Y quien sigue también recorriendo el estado es Lupita Jones, de PRI-PAN-PRD. La abanderada expresó su deseo de que la entidad se convierta en un lugar donde el uso de los recursos se haga de manera eficiente y transparente, y se manifestó por una reconstrucción para que haya mejor calidad de vida.

SAN LUIS POTOSÍ

Amenazas preocupantes

A la que le fue mal es a la esposa del candidato del PT-PVEM, Ricardo Gallardo, pues al ir caminando la asaltaron y amenazaron, lo que dejó sorprendido a su marido, quien estaba de gira proselitista en la Huasteca; sin embargo, él capitalizó el hecho para comprometerse en el tema de la seguridad que, dijo, es un pendiente en la entidad. Y la morenista Mónica Rangel anda preocupada por un tema de fiscalización de gastos, aunque asegura que no hizo precampaña, por lo que no se le podría sancionar.