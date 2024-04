CHIAPAS



Se centran aspirantes en la propuesta

El candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, Eduardo Ramírez, anunció cuatro proyectos que servirán para aumentar el desarrollo turístico, cultural y de movilidad. Uno es la creación de un cablebús, implementación de un proyecto de imagen urbana en calles y fachadas, mientras que el tercero y cuarto proyectos se enfocan en lo cultural y las tradiciones; para ello, proyectó la rehabilitación y apertura del Museo Zoque y la capacitación de las cocineras tradicionales, que le han dado identidad a la población. En el otro frente, la candidata de Fuerza y Corazón por Chiapas, Olga Luz Espinosa, dijo estar lista para trabajar de la mano por un mejor estado y un mejor país, de la mano de Xóchitl Gálvez. Las propuestas que la abanderada compartió con las y los ciudadanos son vivienda, empleos mejor pagados, paz, justicia y gobernabilidad, pasaje a estudiantes gratis, impulso a emprendedores, entre otras.

La abanderada de oposición en un encuentro con perredistas de Chiapas, ayer. Foto: Especial

GUANAJUATO



Se echan bolita por la violencia

La candidata de la coalición PAN, PRI y PRD a la gubernatura del estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que el estado que busca gobernar seguirá pintado de azul, pues se siguen conquistando corazones por un nuevo comienzo para el estado, esto lo dijo en su visita al Barrio de El Coecillo, en León, en donde sus simpatizantes abarrotaron el Jardín de San Juan. La candidata de la oposición, por la coalición Morena, PT y PVEM, Alma Alcaraz Hernández, también estuvo en León, en la colonia 10 de Mayo, en donde dijo que “el problema es que el PAN se convirtió en el símbolo de la inseguridad a nivel nacional”, refirió que la entidad se encuentra en primer lugar por homicidios dolosos. El Tribunal Electoral de Guanajuato determinó que un medio de comunicación y el gobernador del estado, no incurrieron en violencia política de género. Mientras que la candidata de MC, Yulma Rocha, propuso una unidad especializada que atienda los delitos contra los policías.

La candidata panista con comerciantes de Guanajuato, ayer. Foto: Especial

JALISCO



Fisura en la Cuarta Transformación

Durante la semana, los candidatos a la gubernatura han participado en reuniones con diversos sectores de la población. Sin embargo, Claudia Delgadillo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, integrada por Morena, PT, Verde Ecologista, Hagamos Jalisco y Futuro Jalisco, fue desconocida como candidata por miembros de su partido. Sandra Espinoza, regidora en Zapopan; Mizraim Alonso, diputado local, y Saúl Ginés, regidor de Morena en Puerto Vallarta, argumentaron que Delgadillo no representa los valores de la Cuarta Transformación y señalaron diferencias con la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Por otro lado, Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano, destacó que en materia de educación se enfocará en ampliar el ancho de banda para mejorar el acceso a Internet de alta velocidad. Además, entre sus propuestas, planteó proporcionar tabletas electrónicas a cada estudiante de preescolar, primaria y secundaria.

El aspirante emecista Pablo Lemus, en la Arena Coliseo, ayer. Foto: Especial

MORELOS



Apuestan por impulsar la vida nocturna

La candidata de la coalición Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza, MAS y PES por la gubernatura de Morelos, Margarita González Saravia, presentó ante el colegio electoral, una queja con solicitud de medidas cautelares por actos de calumnia electoral en su contra que obstaculizan el desarrollo del proceso electoral de la entidad, esto después de que se difundiera un audio en el que presuntamente la candidata condiciona programas sociales a cambio del voto. La denuncia fue contra la aspirante de la oposición Lucía Meza. Ésta anunció que uno de sus compromisos con la entidad es recuperar la vida nocturna de Cuernavaca y que lo hará a través de una reactivación económica en los sitios turísticos y de mayor tránsito de personas que aportan al estado con actividades comerciales. Por su parte, la candidata de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, habló sobre sus propuestas para tener un Morelos más seguro y con mejores oportunidades.

La panista Lucía Meza en un recorrido por la colonia Santa María Ahuacatitlán, ayer. Foto: Especial

PUEBLA

El fantasma de la violencia

El candidato a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta, advirtió que en los últimos días se ha recrudecido la “guerra sucia” en su contra por parte de sus adversarios que, dijo, andan desesperados, al detectar actividad inusual en sus redes sociales por parte de perfiles de Argentina, Ecuador y Arabia. Esta campaña, explicó, se incrementó desde que evidenció los tres mil millones de pesos que se invirtieron en tecnología, mientras que las juntas auxiliares fueron marginadas, por lo cual “la desesperación de los contrarios, ante su incapacidad de crecer en la preferencia de las y los poblanos, es tal que atacan de la única forma que saben: a través de artimañas y el juego sucio”. El abanderado de la oposición, Eduardo Rivera, expresó su respaldo al candidato a la alcaldía de Puebla, Mario Riestra, luego de haber recibido amenazas de muerte en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan; “si se meten contigo, se meten conmigo”, dijo.

El candidato Eduardo Rivera (centro) con simpatizantes de Cañada Morelos, ayer. Foto: Especial

TABASCO



Reparten culpas por inseguridad

Mientras el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tabasco, Javier May, destacó que en su administración habrá un replanteamiento de la Secretaría de Seguridad, y que la inseguridad en el estado que quiere gobernar “es herencia de viejas administraciones”, la oposición aseguró esta semana que la “inseguridad es por los gobiernos morenistas”. El abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura, Juan Manuel Fócil, señaló que la ciudadanía ya no quiere a Morena; anticipó que en el debate que sostendrán el próximo 13 de mayo los aspirantes a la gubernatura seguirá exponiendo lo “mal” que está la entidad y qué hará para que las cosas mejoren. Enfatizó lo que señaló el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, Juan Álvarez Carrillo, quien advirtió que “la inseguridad que prevalece en el estado pone en riesgo no solamente la feria de los tabasqueños, sino también las elecciones del 2 de junio”.

El morenista Javier May de gira por Macuspana, ayer. Foto: Especial

VERACRUZ



Debate de descalificaciones

La semana para la candidata y los candidatos a la gubernatura estuvo marcada por el primer debate realizado este sábado, donde a pesar de haber una pausa para hablar de desarrollo social, política migratoria, gobierno y democracia, las intervenciones de los abanderados se centraron en descalificaciones y acusaciones entre sí. El candidato del PAN, PRI y PRD, José Yunes, remarcó las acusaciones en contra de la morenista Rocío Nahle por las presuntas propiedades que se le han adjudicado y mencionó que ya se han presentado varias demandas en su contra por presuntamente incurrir en enriquecimiento ilícito. La abanderada guinda, Rocío Nahle, afirmó que Yunes Zorrilla tiene cercanía con el exgobernador Javier Duarte y que de éste habría recibido fuertes cantidades de dinero. Y sobre el emecista Hipólito Deschamps. Entre tanto, el candidato naranja aseguró que sus dos contrincantes han sido apoyados en algún momento por Duarte y que ambos tienen “malas” propuestas.

La abanderada de la 4T con simpatizantes de Huiloapan, ayer. Foto: Captura de pantalla

YUCATÁN



Publicista incómodo en la 4T

Mientras el excanciller Marcelo Ebrard y el líder nacional de Morena, Mario Delgado, acudieron al estado para apoyar la campaña de Joaquín Díaz, en la semana se dio a conocer que el publicista Antonio Solá, creador de la frase “AMLO es un peligro para México”, se integró al equipo de campaña del abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia al gobierno estatal. El español, que tendrá a su cargo levantar la imagen de Díaz Mena a poco más de un mes de las elecciones, ha sido señalado por el propio Presidente de trabajar para Felipe Calderón, así como para PRI y PAN. Mientras tanto, el abanderado del PAN y PRI, Renán Barrera, ofreció crear el seguro popular yucateco, así como un nuevo modelo de salud de detección, atención oportuna y prevención de enfermedades en los municipios, con medicinas gratuitas, además de la rehabilitación de 140 centros de salud en la entidad. Presentó también el plan de infraestructura, que contempla la creación de la Comisión Estatal de Aguas.