CHIAPAS

Ofrecen gobierno de territorio

El candidato de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Eduardo Ramírez, aseguró que la Cuarta Transformación es el camino para construir un mejor futuro para el estado, y comentó que seguirán el proyecto de su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. El morenista se comprometió esta semana a crear espacios para que la población exprese su creatividad y arte. Mencionó que deben urgentemente ser discutidos los temas de salud, y los de educación e infraestructura. Por ello, dijo que no va a huir a los problemas y, al contrario, será un gobernador no de escritorio, sino de territorio. En contraparte, la abanderada de la alianza Fuerza y Corazón por Chiapas, Olga Luz Espinosa, reiteró su compromiso de regresar la seguridad a la entidad, luego de que este tema ha ido en aumento durante los últimos años. Además, se comprometió a fortalecer las estrategias para llegar al triunfo electoral, pues las demandas que le han llegado en los últimos días son falta de fármacos y apoyos sociales.

El candidato de la 4T, Eduardo Ramírez (centro), en Tila, el sábado. Foto: Especial

GUANAJUATO



Prometen seguridad desde el día uno

Esta semana se llevó a cabo el primer debate entre las candidatas que buscan la gubernatura del estado; sin embargo, la morenista Alma Alcaraz no asistió argumentando que era una discusión a modo para la candidata del PAN. La aspirante de la coalición PRI, PAN y PRD, Libia Dennise García Muñoz Ledo, enfatizó que la seguridad será su prioridad y que la estrategia será clara desde el primer día, en caso de ganar las elecciones. En el debate dijo que ella representa “un nuevo comienzo para Guanajuato” y que no le dará en su gobierno ningún puesto al actual fiscal del estado. Mientras que Alcaraz Hernández, con Omar García Harfuch, presentó su estrategia integral de seguridad para la construcción de la paz basada en prevención social, reforma integral al sistema de justicia estatal, capacidades para una nueva policía y coordinación con la Federación. Por su parte, la aspirante de MC, Yulma Rocha, aseguró que las preguntas del debate estuvieron hechas a modo para la panista.

La aspirante Yulma Rocha, en San Miguel de Allende, ayer. Foto: Especial

JALISCO



Aborto marca definición de candidaturas

En un tema controvertido como el aborto, los candidatos a la gubernatura de Jalisco Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano; y Laura Haro, del PRI, PAN y PRD, se manifestaron en contra de esa práctica, en tanto que la morenista Claudia Delgadillo guardó silencio. Lemus fue cuestionado por una estudiante del ITESO si estaba en favor del aborto legal, a lo cual dijo que “no, pero tampoco estoy a favor de criminalizar a las mujeres que se practican el aborto”. A Laura Haro también un joven de la Universidad Panamericana le preguntó sobre el tema, y afirmó: “Yo soy provida (…) Tenemos que hablar de la vida”. Mientras que, en medio de la polémica por el presunto ocultamiento en su declaración patrimonial de una casa en el exclusivo fraccionamiento de Puerta de Hierro, Delgadillo propuso realizar mesas de seguridad diarias con alcaldes, comisarías y fiscalía, así como representantes del Gobierno federal, para pacificar el estado.

Laura Haro (3a de izq. a der.), tras una actividad de reforestación en Nextipac, ayer. Foto: Especial

MORELOS



Primer debate, entre acusaciones

Con cruce de acusaciones se llevó a cabo el primer debate entre las aspirantes al gobierno del estado de Morelos. La candidata de Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza, MAS y PES, Margarita González Saravia, dijo que su gobierno será libre de corrupción, en su recorrido por la comunidad de Amayuca, en Jantetelco. Sobre la prevención de la corrupción en el debate, dijo: “Voy a gobernar con el ejemplo de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, las escaleras se barren de arriba para abajo”. La candidata de la oposición, Lucía Meza, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por peculado y delito en materia electoral en contra del comisionado de Seguridad Pública (CESP), José Ortiz Guarneros. Por su parte, la candidata de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, se comprometió a blindar a los empresarios contra la inseguridad. En el debate habló sobre la corrupción, que calificó como “el gran problema de nuestro estado”.

La candidata Margarita González Saravia (centro), el sábado pasado. Foto: Especial

PUEBLA



Suman a los de bandos contrarios

El abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta, logró el respaldo de los maestros de la Sección 51 del SNTE —cercana al panismo—, en un evento en el Auditorio Metropolitano, donde agradeció su apoyo a través del líder Alfredo Gómez. Se comprometió a impulsar una reforma a la ley del ISSSTE para ofrecer servicios de salud eficientes y agilizar los procesos de jubilación, además de revisar los procesos de ingreso y crecimiento docente ante las supuestas anomalías existentes. Mientras tanto, Eduardo Rivera, de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, sumó más morenistas a su proyecto, luego de la renuncia al partido guinda de los exaspirantes a la alcaldía de San Pedro Cholula Gemma Gracián, Tamara López y Adán Blanca, tras mostrar su inconformidad con chapulines que no cumplen con los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”. Rivera Pérez planteó la creación de siete centros regionales para los adultos mayores y personas con discapacidad.

El abanderado del guinda, Alejandro Armenta, en Cholula, ayer. Foto: Especial

TABASCO

Se encienden los ánimos en la campaña

Los ánimos se han puesto “calientes”, luego de que la candidata de PRI y PAN, Lorena Beaurregard, presentó ante la Fiscalía General de la República 33 denuncias penales en contra de Javier May Rodríguez. El candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia fue denunciado, a decir de Beaurregard, “por la estela de corrupción que dejó a su paso por la Secretaría de Bienestar” y “otros muchos o varios delitos”. “Venimos a presentar 33 denuncias en contra de Javier May cuando fue subsecretario de Planeación y cuando fue secretario de Bienestar. El Presidente (Andrés Manuel) López Obrador ha dicho que cuando los ciudadanos tengamos pruebas, que las presentemos”, dijo la candidata, tan sólo unas horas antes del debate que se llevó a cabo ayer. No obstante, la ofensiva en su contra, May Rodríguez mantuvo sus propuestas, entre las que destaca un proyecto para la implementación de un centro de mando y control, conocido como C5, en territorio tabasqueño.

El aspirante Javier May en un encuentro con abogados, el sábado. Foto: Especial

VERACRUZ



Integran adhesiones a sus proyectos

A poco de cumplir el primer mes de campaña, los dos punteros a la gubernatura, José Yunes, del PAN, PRI y PRD, y Rocío Nahle, de Morena, PT y PVEM, continuaron sumando apoyos para lograr su objetivo. El priista Yunes recibió entre sus filas a políticos que pertenecieron al bloque de la 4T. Un caso fue el del exsecretario de Morena, Gonzalo Vicencio, quien justificó su decisión de sumarse al proyecto opositor con la necesidad de “resetear” al estado para que no se permita que una “fuereña” llegara al gobierno, en referencia a la oponente guinda. También se le unieron quienes conformaron Fuerza por México, que ya perdió el registro nacional y estatal. Nahle García recibió el respaldo de concesionarios de transporte local, que ahora recorren las calles con propaganda pegada a las unidades para promocionar su candidatura. Además, esta semana fue acompañada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien sostuvo que llevan ventaja en las preferencias.

Rocío Nahle con simpatizantes del municipio de Zontecomatlán, ayer. Foto: Especial

YUCATÁN



Los Cervera se pintan de guinda

La familia del polémico exgobernador priista Víctor Cervera Pacheco dio la espalda al PRI para sumarse a las candidaturas de los morenistas Joaquín Huacho Díaz Mena a la gubernatura del estado, y a Claudia Sheinbaum a la Presidencia, al no estar de acuerdo con apoyar la alianza con el PAN. El respaldo quedó sellado con una cena en la casa de la familia de los Cervera Hernández a la que asistieron ambos candidatos de Morena, así como el abanderado a la alcaldía de Mérida, Rommel Pacheco, para festejar el cumpleaños 85 de Amira Hernández, viuda de Cervera Pacheco. Víctor y Felipe Cervera, hijos de quien impuso el cerverismo en la entidad, aseguraron que si su padre viviera, jamás se hubiera dado esa alianza con el PAN para apoyar a Barrera Concha, con quien siempre mantuvo una lucha “a muerte”. Mientras, el abanderado del PAN-PRI-Panal, Renán Barrera, ya tiene armado su equipo ciudadano de más de seis mil integrantes para la defensa y promoción del voto en Yucatán.