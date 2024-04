CHIAPAS

Por un proceso en paz y “sin sangre”

El candidato de la alianza Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que desea un proceso electoral de paz “y sin sangre”, tras los atentados que se han dado contra políticos y aspirantes a algún cargo de elección popular en los últimos días. Durante la semana, se comprometió a dar más apoyos a los agricultores del estado. Además, propuso la creación de zonas metropolitanas para el desarrollo de la entidad. Este proyecto estará acompañado de servicios básicos y mejora de infraestructura carretera. Por su parte, Olga Luz Espinosa, de la alianza Fuerza y Corazón por Chiapas, mencionó que el tema de mayor preocupación en su campaña será el de la seguridad, debido a que la entidad ha entrado en una etapa de violencia desde el 2018. Incluso, afirmó que en algunos municipios han tenido que suspender las clases por la oleada de inseguridad. Criticó que la campaña electoral sea tan violenta, debido a que los candidatos tienen que estar respaldados por agentes.

El candidato de la 4T, Eduardo Ramírez, en Amatenango del Valle, ayer. Foto: Especial

GUANAJUATO

Siguen alertando por amenazas

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, integrada por el PRI, PAN y PRD, Libia Dennise García Muñoz Ledo, llamó a la unidad nacional para trabajar por la libertad, aseguró que mientras ella trabaja con propuestas, “en la campaña de enfrente quieren dividir y confrontar”. Mientras que la candidata de la oposición por la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, Alma Alcaraz Hernández, informó que ella y la candidata a la alcaldía del municipio de Villagrán, Cinthia Teniente, han recibido amenazas de muerte a través de redes sociales. Esto después del asesinato de la aspirante a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán. Por su parte, la candidata a la gubernatura de Guanajuato por Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, se reunió con habitantes de las colonias El Milagro y Las Liebres, en Irapuato, donde aseguró que busca un cambio, ya que el estado no ha avanzado en 30 años con los gobiernos panistas.

Libia Dennise García, de la coalición del PAN, PRI y PRD en Acámbaro, ayer. Foto: Especial

JALISCO

Hace eco el asesinato en Celaya

En Jalisco, la agenda política de la semana se enfocó en la violencia electoral, tras el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato. La aspirante de la Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, inició abril bajo custodia de personal militar, como parte del protocolo de protección federal a candidatos. En tanto, Claudia Delgadillo, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, tuvo el respaldo de su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, en su gira por la entidad. Al condenar los hechos de Celaya, Delgadillo González prometió paz y tranquilidad con una estrategia coordinada con la Federación. En otros asuntos, llamó la atención la aparición de espectaculares en los que se promueve el voto en favor de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, y Pablo Lemus, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, en el mismo anuncio.

Laura Haro, de Fuerza y Corazón por México, con campesinos de Usmajac, ayer. Foto: Especial

MORELOS

Siguen afinando detalles de campaña

La candidata a la gubernatura del estado de Morelos, por la coalición Morena, PT y PVEM, Margarita González Saravia, dio a conocer que Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación, coordinará políticamente su campaña. Al darle la bienvenida, lo llamó “un gran personaje político de México”. Mientras que la de la oposición, Lucía Meza Guzmán, reaccionó a la licencia que pidió el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. “El gobernador se va a esconder tras el fuero, porque sabe que su candidata no lo va a lograr”, dijo a través de redes sociales. En entrevista con medios nacionales dijo que ni con “refuerzos” de Tabasco, Morena y aliados podrán ganar en las próximas elecciones del estado. Por su parte, la candidata de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega De la Cruz, arrancó campaña en compañía del candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, en Tepoztlán. En un evento en Tezoyuca dijo que su propuesta es la única opción diferente para Morelos, pues “las otras dos son candidatas de Cuauhtémoc Blanco”.

La aspirante Lucy Meza, tras participar en la Cabalgata Zapatista, ayer. Foto: Especial

PUEBLA

Ponen el acento en la Sierra Norte

En la primera semana de campaña, los candidatos a la gubernatura Alejandro Armenta, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y Eduardo Rivera, de la unión PAN, PRI, PRD y PSI, se comprometieron a fortalecer la seguridad en la zona serrana, así como llevar a cabo proyectos ecoturísticos y mejorar la infraestructura carretera para conectar la Sierra Norte con la Nororiental. En Chignahuapan, Armenta ratificó su compromiso de brindar mayor seguridad al estado, en coordinación estrecha con los vecinos de Veracruz e Hidalgo, así como la presencia activa del Ejército, Marina y Guardia Nacional; implementar un proyecto hídrico integral y establecer el Corredor Turístico Zacatlán-Chignahuapan-Huauchinango-Xicotepec, todos pueblos mágicos. El abanderado de la oposición, Eduardo Rivera, realizó gira de varios días en la Sierra Norte, donde anunció la apertura de estancias infantiles, creación de centros de atención de violencia de género y de prevención de actos en contra de mujeres, para que nadie las violente.

El contendiente de oposición, Eduardo Rivera, en Ixtacamaxtitlán, ayer. Foto: Especial

TABASCO

Independientes piden protección

Hasta ahora, seis candidatos independientes que compiten por alcaldías y diputaciones locales pidieron el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. Uno lo hizo ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el resto ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT). Además, la secretaria general del PRI estatal, Ofelia Morales, adelantó que todos los abanderados de su partido podrían pedir acompañamiento para sus actividades proselitistas, aunque el tema sigue en análisis. “El área jurídica está viendo esta situación (solicitar protección), porque sí estamos preocupados”, expuso. Esta semana, el abanderado de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura, Javier May, ofreció atender los problemas de falta de agua y de inseguridad, mientras que la abanderada del PAN-PRI, Lorena Beaurregard, puso énfasis también en la inseguridad y en el mantenimiento a la infraestructura estatal.

El morenista Javier May con simpatizantes de Macuspana, ayer. Foto: Especial

VERACRUZ

Abre caliente la contienda

En la primera semana de campañas para la gubernatura, la conversación pública se centró en las acusaciones que los dos candidatos punteros, José Yunes y Rocío Nahle, se lanzaron entre sí. El martes, el abanderado de la coalición PAN, PRI y PRD se trasladó hacia la Ciudad de México para denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a su oponente por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, reclamó que la candidata no sea originaria de la entidad, pues nació en Zacatecas, y atribuyó a eso su “desconocimiento” de la realidad veracruzana. Al día siguiente, la exsecretaria de Energía en el Gobierno federal y abanderada de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México advirtió que presentaría una contrademanda en caso de resultar ganadora de la contienda del próximo 2 de junio, por el daño moral al que dijo, ha sido expuesta, y reclamó a Yunes Zorrilla haber salido del estado en apenas el segundo día de la campaña proselitista.

La candidata Rocío Nahle, en un acto proselitita en Chinameca, ayer. Foto: Especial

YUCATÁN

Promesas, “chapulineo” y diferencias

Las campañas en este estado continúan entre promesas, “chapulineos” y molestia con las dirigencias de los partidos, principalmente en Morena. Joaquín Díaz y Rommel Pacheco, abanderados a la gubernatura de Yucatán y a la alcaldía de Mérida por la alianza Sigamos Haciendo Historia, respectivamente, se llevaron una rechifla de un grupo de morenistas fundadores. A ambos les gritaron “chapulines” e hicieron un llamado a la ciudadanía a no votar por ellos. Huacho Díaz se comprometió a atender a la comunidad LGBTIQ+, al impulsar la actualización de leyes y reglamentos de protección a los derechos de igualdad y no discriminación, inclusión, accesibilidad y protocolos de actuación acorde a las necesidades de la comunidad. En el otro frente, el candidato a la gubernatura de la coalición PAN, PRI y Nueva Alianza, Renán Barrera, prometió que, de ganar las elecciones, contratará a los 300 médicos, camilleros, enfermeras y personal de salud que supuestamente serán despedidos al no entrar en los planes del IMSS-Bienestar.