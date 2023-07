El 2 dice que sí, el 1 que no, pero…

Con la novedad de que, a diferencia de lo que se suponía, dentro de Movimiento Ciudadano no hay una posición única sobre la forma en la que ese partido jugará en el 2024. Y es que si bien Dante Delgado, el número 1 en ese partido, mantiene la idea de que “con el PRI ni a la esquina y de que con la alianza tampoco”, ayer el senador Clemente Castañeda, a quien se puede considerar como el número 2 del partido naranja, mostró que la posición de Delgado no es, al menos hasta este momento, definitiva. Porque claramente señaló que su partido tendría que replantear su posición si la candidata resultara ser Xóchitl Gálvez. En tal caso, dijo, “Movimiento Ciudadano tiene que discutir con mucha más amplitud las posibilidades, las alternativas”. En MC no hay pues unanimidad y ya sólo se verá si Dante convence a los integrantes de su partido… o los arrolla.

Huipil contra huipil

Y fue la senadora Beatriz Paredes la que ayer se registró ante el Frente para tratar de convertirse en su candidata presidencial. Ahí le preguntaron sobre el hecho de que haya una aspirante ya aventajada en el proceso. “Me encanta que Xóchitl se vista como yo —dijo de botepronto y enseguida agregó— porque le estamos dando una gran promoción a la vestimenta que surge de las mujeres artesanas”. Y continuó: “me encanta que Xóchitl tenga orígenes indígenas, como yo, entonces creo que no tiene por qué desanimarme, son biografías distintas, yo tengo mayor experiencia”. Sus dichos generaron reacciones encontradas: los que la apoyan las vieron como de justificada suficiencia y los que no, como de innecesaria soberbia. Como sea, nos comentan, en la contienda se verá, como reza el dicho, de qué huipil salen más correas ¿o cómo era?

Animosidad apagada

Y el que también se registró como aspirante a coordinar el frente opositor fue el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien, nos señalan, buscó mostrarse echado para adelante, se dijo representante de la verdadera izquierda y de paso raspó a contendientes del frente a quienes exigió que pidan licencia a sus cargos. “No se ve bien y no hay congruencia, estamos criticando el uso irresponsable de recursos públicos del lado oficial y se verá muy mal que hagamos lo mismo”, sostuvo. Ah, pero resulta que no pasó mucho para que todo lo que dijo, hizo y exigió quedara en vilo, porque el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, advirtió que Aureoles está inhabilitado por la Contraloría del Estado y por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, “por lo tanto, ha perdido sus derechos político-electorales salvo que la alianza quiera registrar a alguien de manera ilegal”. Uf.

Un duro intercambio

Fuerte intercambio, nos cuentan, el que se dio entre Santiago Creel, aspirante opositor, y Marcelo Ebrard, corcholata de la 4T. Fue un tira tira que empezó cuando el excanciller en declaraciones a medios recordó que en el año 2000 venció al panista y dijo que “lo volveríamos a derrotar”; incluso señaló que quien sea que resulte el elegido de la oposición “lo vamos a arrollar”. Creel entonces respondió en las benditas redes: “Marcelo, lo único que hacen ustedes es arrollar al país y al pueblo. No hay medicinas, ni buenos servicios de salud y los niveles de violencia son los más altos de la historia. ¡Ubícate Marcelo! Prepárense para perder porque somos miles de mexicanos quienes los vamos a correr por ineptos. ¡Esta vez no te alcanzará la sombra de AMLO!”; Ebrard reviró con mucha concisión: “Santiago, tú nunca has ganado elecciones. Volverás a perder”. Creel soltó entonces: “Marcelo, si tu jefe lo decide, nos vemos en las urnas, pero casi seguro, volverás a someterte a tu caudillo, como siempre lo haces, al tiempo. Uf. Y eso que apenas son preprecandidatos.

Captura relevante

Relevante captura la que logró ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, de tres hombres que mantenían privado de su libertad a un comerciante en Azcapotzalco. La acción ocurrió cuando agentes fueron alertados de que una situación inusual ocurría en una calle de la colonia Coltongo. Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron huir y subieron a la azotea de un edificio. En un vehículo en el que éstos habían llegado se encontraba un hombre que pedía auxilio y que dijo que le estaban exigiendo un pago para dejarlo libre. El jefe de la policía explicó ayer: “Compañeros de la SSC-CDMX detuvieron a tres delincuentes… se les aseguró un arma de fuego. Estos generadores de violencia ya no harán más daño a la capital y sus habitantes”. Ahí el dato.

Threads y AMLO

Todo un fenómeno lo que ocurre con la nueva red social Threads, de Mark Zuckerberg, porque resulta que apenas se liberó, millones de usuarios, entre ellos por supuesto muchos políticos mexicanos se volcaron a sumarse a la que será la competencia de otra red que suele ser criticada por los márgenes de odio que tolera, la posibilidad de generar conversaciones artificiales y por las nuevas rutas de comercialización de su nuevo dueño, Elon Musk. El Presidente López Obrador ya se unió y puso un primer mensaje: “Un atento llamado al dueño de esta nueva red social: Ojalá y esta nueva plataforma no apueste al lucro y no se permita el uso de bots. Sería excepcional buscar un mecanismo, un filtro, para evitar la manipulación y hacer realidad la autenticidad en la comunicación”. Ahí su sentir.