Con el 78 por ciento

Y entre los resultados en las elecciones a las 9 gubernaturas que estuvieron en juego hay algunos dados que son verdaderamente contundentes, como el de Chiapas. Y es que al ya quedar cerrado el PREP, los resultados arrojan que el morenista Eduardo Ramírez Aguilar obtuvo el respaldo del 78.5 por ciento de los votantes. Esto quiere decir que casi ocho de cada diez sufragaron por el legislador con licencia, con el cual se hizo de un respaldo de casi 1.4 millones de votos. Si se dimensiona la efectividad que tuvo Morena en la designación de aspirantes bien se podría decir que ésta fue una de las mayores, pues apoyaron al abanderado del guinda prácticamente todos los sectores poblacionales de la entidad del sureste. El llamado Jaguar Negro, nos dicen, también supo concatenar los esfuerzos con la abanderada a la Presidencia, Claudia Sheinbaum. Ahí el dato.

Los números de MC en NL

Nos dicen que no tiene mucho sustento y más bien traen una carga de malquerencia los señalamientos de que en Nuevo León no le fue bien a Movimiento Ciudadano. Y es que, nos hacen ver con los datos del PREP en la mano, el naranja es el partido que más votos tuvo para diputaciones locales en todo el estado 27.52 por ciento; seguidos de PRI con 12.9; PAN, con 21.2 y PRD con menos de 1 por ciento. También que para el Congreso local logró cinco diputados de mayoría y tiene la posibilidad de sumar dos más por la representación proporcional y dos por mayoría de lista. Ganó además la mayor votación en alcaldías, con lo que obtuvo 16: Guadalupe, Juárez, Santa Catarina, Abasolo, Aramberri, El Carmen, Cadereyta, Cerralvo, Doctor Coss, General Terán, Los Herrera, Iturbide, Mina, Pesquería, Salinas Victoria y Villaldama. Y entre éstas nos piden no perder de vista que los naranjas le arrebataron Guadalupe al PRI-PAN. La dimensión final de los saldos electorales tendrá además que revisarse una vez concluidos los cómputos, porque está sobre la mesa la decisión de impugnar todos los distritos con inconsistencias. Por ahí pinta el balance. Pendientes.

El regreso al Senado

Y hablando de figuras que lograron un espacio en el Senado, vale la pena dar cuenta del caso de Manlio Fabio Beltrones, quien a pesar del tsunami guinda que pasó por varias regiones del país, regresa a la Cámara alta . El priista, nos cuentan, retorna a la primera línea de fuego de la política y está haciendo notar que llevará a la llamada Casa del Federalismo, la voz de los sonorenses inconformes con la falta de medicinas, con el cierre de las estancias infantiles y con el desabasto de medicinas y también con las pretensiones de que se reforma la Constitución para que los jueces y magistrados sean electos por la vía del voto popular. El sonorense, ha señalado que respalda las posturas de que se revisen a detalle las inconsistencias que se dieron durante esta elección porque, ha señalado, no fue completamente limpia. Pendientes.

El cómputo: nervios y realidad

Con la novedad de que a partir de este miércoles arrancan los cómputos distritales en el país. Puede ser una de los últimas oportunidades para que la oposición trate de reducir un poco la enorme ventaja que tiene Morena en la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, o incluso en presidencias municipales, con el recuento, en algunos casos, voto por voto. En el caso del PRD están a la espera de un milagro que les aporte sufragios para seguir manteniendo el registro a nivel nacional, pues la baja votación que ya anticipa el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, tiene en un hilo al sol azteca. Ayer hubo en la oposición voces que exigían no sólo revisar y contar el 60 por ciento de las casillas, sino incluso hasta el 100 por ciento. Aunque en ejercicios pasados, hay que decirlo, las variaciones han sido marginales. Uf.

El opositor más votado

Y en estos días en los que las miradas están concentradas en dimensionar el impacto electoral de Morena, no hay que perder de vista que los comicios también han venido a dar cuenta de qué políticos son los que mostraron más arrastre en territorio, lo cual les conferirá roles relevantes en los espacios a los que llegarán. Entre ellos está el caso del panista Enrique Vargas, quien contendió por una senaduría y, nos hacen ver, resultó ser el que obtuvo el mayor número de votos entre los aspirantes de la alianza Fuerza y Corazón por México a nivel nacional, con 2 millones 503 mil 797. El mexiquense, avecindado en Huixquilucan, dio la batalla a las fuerzas morenistas en la entidad, en una campaña que tuvo una amplia dimensión en el componente del territorio. El conocimiento de Vargas se incrementó con recorridos por todo el estado, en el que, nos aseguran, recabó de primera mano los planteamientos sobre las necesidades de la población, algo que ha sido desplazado por el pendón y el spot. Ahí el dato.

Colosio y el optimismo plurinominal

Con la novedad de que ayer Luis Donaldo Colosio Riojas regresó a despachar a la Presidencia municipal de Monterrey y lo anunció con un video que subió a las benditas redes. Muchos se cuestionan a qué se debe su sonrisa si en la contienda por la senaduría, que muchos suponían que tendría ganada, no figura como vencedor y ni siquiera en segundo lugar, —lo superan las fórmulas que lideran Karina Barrón y Waldo Fernández— con lo cual tampoco tiene la posibilidad de entrar por la vía de la primera minoría. Es cierto que la contienda está cerrada, sin embargo, Luis Donaldo podría estar gravitando en el club de los optimistas porque resulta que también se encuentra en la lista de plurinominales del partido fosfo fosfo a la Cámara alta, lo cual le garantizaría obtener un escaño. Y eso que hasta sugirió que en algún momento Máynez declinara. ¿Qué tal?