Los números de MC en NL

Nos dicen que no tiene mucho sustento y más bien traen una carga de malquerencia los señalamientos de que en Nuevo León no le fue bien a Movimiento Ciudadano. Y es que, nos hacen ver con los datos del PREP en la mano, el naranja es el partido que más votos tuvo para diputaciones locales en todo el estado 27.52 por ciento; seguidos de PRI con 12.9; PAN, con 21.2 y PRD con menos de 1 por ciento. También que para el Congreso local logró cinco diputados de mayoría y tiene la posibilidad de sumar dos más por la representación proporcional y dos por mayoría de lista. Ganó además la mayor votación en alcaldías, con lo que obtuvo 16: Guadalupe, Juárez, Santa Catarina, Abasolo, Aramberri, El Carmen, Cadereyta, Cerralvo, Doctor Coss, General Terán, Los Herrera, Iturbide, Mina, Pesquería, Salinas Victoria y Villaldama. Y entre éstas nos piden no perder de vista que los naranjas le arrebataron Guadalupe al PRI-PAN. La dimensión final de los saldos electorales tendrá además que revisarse una vez concluidos los cómputos, porque está sobre la mesa la decisión de impugnar todos los distritos con inconsistencias. Por ahí pinta el balance. Pendientes.