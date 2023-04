Ackerman 1-0 Delgado

Y, como lo hemos referido en este espacio, el que parece tener contra las cuerdas a la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado y por Citlalli Hernández, es John Ackerman, quien ayer mostró su músculo en una concentración de su agrupación denominada Convención Nacional Morenista al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y si bien todo parece indicar que la impugnación que interpuso contra la extensión de mandato de la dirigencia se votará la próxima semana, y hasta entonces se sabrá lo que debe ocurrir en el caso, en todo esto hay un hecho relevante, nos hacen ver. Que Ackerman ha podido establecer en el debate público cómo es la realidad interna de Morena: una muy sucia, sectaria, en la que predominan las chicanadas… y en la que no se aplica la máxima obradorista de no mentir, no robar, no traicionar. En esa parte, nos comentan, ya ganó el académico.

El gigante de México

Así se refirió Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, a esta entidad, al hablar del gran potencial que tiene y que será detonado con el Plan de Desarrollo del Estado que presentó ayer. Como ella lo dijo, se trata de una brújula que guiará el trabajo conjunto del gobierno y de la sociedad durante los próximos cinco años. El documento pone especial énfasis en el tema de la seguridad, respecto a lo cual la mandataria se comprometió a no permitir que en el estado reine la impunidad y a no escatimar recurso alguno para garantizar la paz y la seguridad de los aguascalentenses. El estado es ya una tierra de oportunidades y con la aplicación del plan que fue presentado ayer, “tendrá nuevo rostro, el rostro de la esperanza y de la calidad de vida”, enfatizó la gobernadora. Quedó claro, nos cuentan, que en tierras hidrocálidas nada se hará a ciegas.

Reconocimiento al rector Graue

Y quien mantiene una merecida cosecha de reconocimientos por su gestión y liderazgo al frente de la UNAM es el rector Enrique Graue. Ayer fue la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México la que durante su entrega anual de premios destacó los éxitos que ha tenido la máxima casa de estudios bajo el mando de Graue Wiechers, entre ellos, un notable crecimiento y ampliación de la oferta académica o el haber mantenido actividades y superado esa compleja etapa que fue la de la pandemia provocada por el Covid-19. “Su compromiso por mejorar la calidad de la educación se refleja en los rankings mundiales, así como en una férrea e incansable defensa de la autonomía universitaria, lo que permitirá una mejora continua en el cumplimiento de sus misiones sustantivas”, se destacó ayer en el cálido evento. Así que… enhorabuena.

Alientos primorosos en Reforma Electoral

Nos comentan que Morena y el PRI estuvieron ayer muy convencidos de que con algunos parches que ya se comienzan a planchar en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se lograrán zanjar las inconformidades que hasta ahora han impedido la aprobación del dictamen para limitar las facultades del Tribunal Electoral. Nuevamente ambos partidos coincidieron en sus posturas, al negar que se resten atribuciones al órgano electoral. Sin embargo, nos comentan que el más insistente en esta afirmación fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien hasta cuestionó a la prensa sobre cuál es la traición y debilitamiento del que su partido y el resto de la alianza Va por México han sido acusados por parte de organizaciones civiles, con las que se comprometieron a “no tocar” el funcionamiento del tribunal. Ahí el dato.

…y aduana complicada en el Senado

Y hablando de la reforma al Tribunal resulta que todavía no logra salir de la Cámara de Diputados y en el Senado ya están advirtiendo que allá no la tendrá fácil. Y es que los cambios que promueven en San Lázaro lograron algo que parecía poco probable: unir a los opuestos en la Cámara alta, con lo cual senadores del PAN y de Morena ya fijaron públicamente su postura en contra de acotar las decisiones de los magistrados electorales en cuanto a, por ejemplo, las acciones afirmativas. Los panistas Julen Rementería, Xóchitl Gálvez y Damián Zepeda, entre otros, y la morenista Malú Mícher ya hicieron público su rechazo a la propuesta que impulsan los diputados. Mientras Mícher dijo que no pasará porque en el Senado no hay patriarcado, Zepeda convocó a los legisladores a votar libremente, sin atender las decisiones de las cúpulas. Uf.

El muro de Cuevas

La valla que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ordenó poner en torno a la plaza de la colonia Juárez para impedir que volvieran a acampar ahí los migrantes era una metáfora de la intolerancia que, a juicio de sus críticos, caracteriza a la funcionaria. La acción de Cuevas, nos dicen, hubiera recibido en su momento el aplauso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien intentó de mil formas construir un enorme muro fronterizo. El problema para la alcaldesa es que esa tapia metálica era ilegal, pues las demarcaciones no tienen facultades para hacer algo así. Por esa razón, las autoridades centrales derribaron ayer la valla y dieron con ello un mensaje de tranquilidad en momentos en que el país está en la mira de gobiernos de otras naciones y de organizaciones sociales por la aún fresca tragedia de Ciudad Juárez. Ahí el dato.