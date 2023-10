Adán con barba

Estrenando look, barbado él, este miércoles hizo su reaparición pública Adán Augusto López, después de varias semanas en las que estuvo apartado de los reflectores mediáticos y políticos. El exsecretario de Gobernación y excorcholata presidencial acudió a Palacio Nacional para reunirse con el Presidente López Obrador, aunque a su salida no quiso compartir ni “breve”, como reporteros le plantearon, algún comentario relacionado con su visita. Lo más probable, nos dicen, es que después de recargar la pila en un retiro de descanso, como ocurrió con Santiago Creel en el bloque opositor, ahora vaya a alistar la estrategia electoral de la 4T, al lado de Claudia Sheinbaum, quien no pasa día en el que no aparezca con la firma del acuerdo de unidad en algún estado o con videos en los que destaca la relevancia de políticas del gobierno actual.

Cuidar al Poder Judicial

En medio de polémicas en las que no falta quien ponga en entredicho y deshumanice la labor de los jueces, nos recomiendan echar un vistazo a la alocución de la ministra de la Corte Margarita Ríos-Farjat, al recibir el reconocimiento al Mérito al Juzgador Chiapaneco, que recayó de manera póstuma en su padre, el magistrado Rodolfo Ríos Vázquez. “Debemos cuidar con el mayor celo posible la luminiscencia necesaria para juzgar. México necesita paliar muchos dolores, abatir desigualdades, brindar accesos a tantos oprimidos, y hacer visibles a legiones de personas discriminadas. México necesita solidaridad social y serenidad, que no son posibles sin justicia, ni la verdadera justicia es posible sin esa solidaridad y aprecio de los unos a los otros. Pero también México necesita instituciones, a un Poder Judicial recto, ético y firme, es necesario cuidarlo, cuidar a la Judicatura y, desde luego, a la sociedad, que nos requiere justos y firmes”. Ahí las palabras.

Rebeldes de Mejía doblan a Morena

Y fueron los morenistas que se rebelaron a la postulación de Armando Guadiana al gobierno de Coahuila para irse con Ricardo Mejía los que ayer le dieron un revés a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Porque resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó revocar la suspensión de derechos por tres años que le habían impuesto a 12 de ellos. Y no sólo, eso sino que en el resolutivo se dio cuenta de que la instancia interna del partido guinda elaboró mal los dictámenes contra quienes pretendía sancionar. Porque resulta que sólo ocupó “pruebas técnicas” que resultaron insuficientes para acreditar las faltas de los morenistas afines al exfuncionario apodado El Tigre. Lo anterior da cuenta, nos hacen ver, que al final Morena asume dos raspones: uno porque al final Mejía hizo perder a Morena en Coahuila y otra porque sus seguidores, aquí, también. Uf.

Alfaro en el Senado

Y será el próximo martes cuando observadores de los temas del Senado estén muy pendientes. Porque resulta que los protagonistas del diferendo más importante que ha tenido Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado y el gobernador Enrique Alfaro se estarían encontrando como parte de la presentación del proyecto Museo Efímero, auspiciado por el gobierno de Jalisco como parte de las conmemoraciones de sus 200 años como Estado libre y soberano. Fue la senadora del partido naranja Verónica Delgadillo, quien hizo el anuncio del evento al lado de Abel Salgado Abascal, jefe de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales del Gobierno de Jalisco. “Estará nuestro gobernador Enrique Alfaro encabezando este evento e invitándonos a reflexionar sobre la defensa del federalismo y la importancia de que cada uno de los estados reciba el trato que merece en este pacto federal”, detalló. Ahí el dato.

Tabe va por la reelección en MH

Y fue el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, el que, arropado por la plana mayor del panismo nacional e integrantes del Frente Amplio por México, anunció que buscará la reelección. Lo hizo, nos cuentan, durante su segundo informe de labores donde incluso se conoció que usará el eslogan: “Ya tú sabe, Tabe”. El funcionario, nos dicen, refirió un conjunto de indicadores en los que fundamenta su decisión: una relevante mejoría en la percepción de seguridad de parte de los vecinos (de 24.4 a 60%) y el hecho de haberse consolidado como una de las tres alcaldías más seguras de la capital mediante Blindar MH. Uno más es el apoyo a la inversión con lo cual la alcaldía se ha vuelto la principal generadora de empleos en la CDMX y una de las principales en apertura de negocios. Y finalmente enfocar la política social en las mujeres con programas como Pa’ Las Jefas, Manos a la olla, Puntos Violeta y Reacción Violeta.

Marcelistas echan lápiz presupuestal

Con la novedad de que no sólo en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado, los legisladores afines a Marcelo Ebrard se están moviendo para figurar de manera más relevante en la confección del paquete económico 2024. Y es que resulta que ahora los senadores Alejandro Rojas Díaz Durán, Primo Dothé y José Ramón Enríquez dieron cuenta ayer de que un grupo entregó una propuesta de modificación a la Jucopo, pues a su juicio hay una subestimación de ingresos por 100 mil millones de pesos. Y no sólo eso, sino que ya tienen previsto hacia dónde podrían destinar esos fondos. Nos hacen ver que aunque han buscado subrayar que sus posicionamientos no buscan generar una disrupción en la bancada morenista, no deja de llamar la atención que den señales de que “El camino de México” se mueve.