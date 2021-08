Ajustes relevantes en Sedena ​

Cambios relevantes se concretan esta semana en la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general Luis Cresencio Sandoval. Y es que el subsecretario de la dependencia, el general André Georges Foullon Van Lissum, dejará su cargo el miércoles para pasar a situación de retiro, tras 50 años de servicio. Su lugar será ocupado por el general Agustín Radilla Suástegui, originario de Guerrero, quien actualmente se desempeña como oficial Mayor de la Sedena y antes ha tenido cargos de importancia en la institución armada: fue comandante de la séptima y de la trigésima zonas militares; director general de las fábricas de vestuario y equipo; director de la Escuela Militar de Infantería y agregado militar y aéreo en la embajada de México en Panamá.

CNTE, Rutilio, Velasco y AMLO​

Y fue el Presidente quien tras pasar un fin de semana en el que tuvo varios encontronazos con la CNTE de Chiapas, dio cuenta de los trasfondos políticos que percibe en aquellos. Para empezar, el mandatario señaló del caso a “una vanguardia, un grupo”, que, dijo, nunca ha estado en favor de su movimiento. Pero además explicó: “es un asunto político o politiquero porque los dirigentes —no los maestros— del SNTE en Chiapas tienen diferencia con el gobernador (Rutilio Escandón) que no tenían con el gobernador anterior (Manuel Velasco), que se llevaban muy bien y que en una de ésas se siguen llevando bien. Entonces, para dejar mal al gobernador (Escandón), pues como viene la prensa nacional y además son medios en su mayoría contrarios a nuestro movimiento, pues ven la oportunidad para hacer estos actos de provocación”. El mandatario no se anduvo con medias tintas y agregó: “Y como les gustan las consignas a los de la CNTE de Chiapas y corean algunas consignas, yo les digo que ni Frenaaa ni la CNTE detienen al Presidente”. Uf.

Un PRI de todos colores​

Festivo, nos comentan, vieron al priista Rubén Moreira ayer al destacar como un acto de generosidad por parte de sus aliados de la coalición Va por México, Jorge Romero, del PAN, y Luis Espinoza Cházaro, del PRD, el respaldo para quedar al frente de la Jucopo en la Cámara de Diputados. El priista no obvió mencionar al coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, a quien reconoció que a través del diálogo se evitara un supuesto agandalle para que la 4T, integrada como megabancada, asumiera la presidencia de la Mesa Directiva —que finalmente quedó en manos de Sergio Gutiérrez Luna— y la Jucopo. A reserva de ver los votos tricolores en las iniciativas relevantes que salgan de Palacio, hay tranquilidad en San Lázaro porque en los últimos 15 días se planchó un escenario para aprobar la ley de revocación e ir perfilando la reformaelectoral. Por lo pronto, hay quien supone que el tricolor estaría hasta adelante de la fila en la que se reparten otros espacios importantes de San Lázaro, pero ya se verá.

Afganos en México ​

El que sigue jalando el reflector es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, luego de que ayer llegara a nuestro país un tercer grupo de nacionales afganos, conformado por 86 personas procedentes de Qatar y de Reino Unido, quienes previamente solicitaron protección humanitaria al país. El pasado 24 de agosto llegaron los dos primeros grupos entre los que se encontraban las mujeres que forman parte del “Afghan Dreamers Team” y trabajadores del diario The New York Times. Entre los que arribaron ayer también hay periodistas —quienes vienen con sus familias—que se desempeñaban laboralmente como colaboradores del periódico The Wall Street Journal, un medio muy destacado a nivel internacional, que, por cierto, en más de una ocasión ha sido criticado en las mañaneras de Palacio Nacional. En el caso de los afganos, México sigue mostrando su rostro humanitario.

Zacapelas en Tapachula

Los que están teniendo otro tipo de recepción son los migrantes procedentes de Centroamérica y Sudamérica que este fin de semana iniciaron una caravana para tratar de llegar a Estados Unidos, entre reclamos por la dilación que achacan a las autoridades mexicanas de Gobernación en el procesamiento y atención de sus casos. Un video que ha generado polémica e indignación en las denominadas benditas redes es uno en el que se aprecia a personas que portan uniforme del Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, someter con violencia a un migrante que previamente se ve riñendo con otro agente de la misma dependencia. El momento específico que más inquieta se da cuando uno de los agentes con pantalón caqui y camisa blanca pisa la cara a un migrante que ha sido tirado al piso y luego falla en el intento por repetir la misma agresión. En esos instantes se escuchan gritos y llantos de niños. Lo peor es que el caso también ha generado comentarios con trasfondos de racismo y odio hacia los migrantes.

¿Acuerdos en ley de revocación? ​

Y fue el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien ya marcó algunos de los límites que tendría la ley de revocación de mandato si no sale con el más amplio de los respaldos de parte de los partidos de oposición. Nos hacen ver que el zacatecano debió referirse a este asunto luego de que el líder nacional morenista, Mario Delgado, propusiera que el Ejecutivo pueda hablar públicamente a favor de sus acciones previo a la consulta de revocación, y de que la desde ayer presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Olga Sánchez Cordero, defendiera mantener la pregunta con la que la oposición no está de acuerdo. En resumen, ¿cuál es el riesgo de que la ley no salga con el mayor de los apoyos? Ah, pues que el tema puede acabar otra vez controvertido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, además, ya vieron todos cómo terminan redactando las preguntas, nos comentan.