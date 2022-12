Alcalde de Guadalajara, reducido

El que generó reacciones por la penosa forma en que pateó el pesebre fue el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. Y es que a pesar del arropo que ha tenido de Movimiento Ciudadano para hacer política en Jalisco, el fin de semana pasado decidió no sumarse a la acción de los naranjas en la FIL para protestar, no contra la feria, sino contra el cacicazgo que mantiene en ella Raúl Padilla. Pero eso no fue lo peor, porque después del desdén salió a asestar un revés: “A mí nunca me van a ver de arrastrado con nadie”. ¿Y qué provocó? Bueno, pues por lo pronto que el coordinador estatal de MC, Manuel Romo, lo hiciera ver pequeño: “El proyecto de MC Jalisco se ha construido desde hace muchos años bajo el liderazgo de Enrique Alfaro”. Y que Alberto Esquer, desde el gabinete jalisciense, planteara algo que suena a premonición sobre el edil que quiere ser gobernador: “Hoy cambió el futuro político de Jalisco”.

Meningitis e información

Y fueron el gobernador de Durango, Esteban Villegas, y el subsecretario Hugo López Gatell, a nombre de la Secretaría de Salud y del Gobierno federal los que ayer tomaron la importante decisión de hacer pública y transparentar toda la información relacionada con los casos de meningitis que se han presentado en la entidad. Y es que de esa forma no sólo se disiparon dudas, sino que quedó claro que el trabajo para ubicar el origen del padecimiento —en este caso un hongo— ha sido incesante, igual que la elección del tratamiento para atenderlo, así como las indagatorias que la Fiscalía sigue y que habrán de terminar, se garantizó, en castigo a quien resulte responsable, pero sin prisas que puedan producir errores y la consecuente impunidad. Se entendió también el llamado a la paciencia ante las características del brote que tendrá un seguimiento que podría prolongarse. Informar ha sido lo correcto, nos comentan.

Golpe en Zacatecas

Así que no siempre las noticias que provienen de Zacatecas son malas. Ayer la Sedena informó de la captura de 12 integrantes del crimen organizado durante un operativo conjunto entre el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Sí, tres instituciones estrictamente federales. Esa coordinación permitió ubicar una casa de seguridad en el municipio de Guadalupe, en donde el jueves de la semana pasada perdió la vida Silvestre Urzúa, quien era coordinador de la Guardia Nacional en la entidad. Bien por la acción de las Fuerzas Federales. Ah… por cierto, a este operativo quirúrgico no fueron invitadas las corporaciones policiacas del estado gobernado por David Monreal ni del municipio de Guadalupe. Pues por algo será, nos dicen.

Diciembre me gustó pa’ definirse

Y es en el Senado donde todos están a la expectativa del regreso de Ricardo Monreal de España. Luego de sus declaraciones en Madrid sobre el recorrido por la reconciliación que realizará con Santiago Creel, los morenistas esperan que dé una explicación y, como dice Citlalli Hernández, “se defina”. A la vez, los panistas ya le hicieron el guiño al declarar que en ese partido tiene las puertas abiertas. Por lo pronto, uno de los senadores más cercanos a Monreal Ávila, Eduardo Ramírez, aclaró que cualquier remoción del coordinador de Morena en la Cámara alta tiene que pasar por el Presidente López Obrador, que fue quien lo designó. El chiapaneco confió en que Monreal se mantenga firme en la 4T, pero habrá que ver porque ya empieza diciembre y el propio legislador zacatecano entonó en días pasados que diciembre le gustó pa… Uf.

“Corcholatas” en video

Nos recomiendan mucho ver un video que está en la cuenta de YouTube del Presidente López Obrador, sobre la marcha del pasado domingo. Se trata de una producción profesional que permite observar muchos detalles de la movilización y de lo que ocurre dentro de la Cuarta Transformación. Un ejemplo: de las tres “corcholatas” que asistieron, una sale cuatro veces, otra sale sólo una vez y una de plano no sale. Si es cierto eso de que en la política la forma es fondo, ¿ese video podría llevar implícito un mensaje sobre el futuro político ya cada vez más cercano? Aunque también es posible que las veces que aparecen en el video las “corcholatas” pueda ser una mera casualidad. Lo malo, nos hacen ver, es que en política no existen las casualidades. Seguramente más de uno ha revisado ese clip, con mucha atención. O a lo mejor están tan adelantados los tiempos que abona a la especulación. Uf.

Probadita de lo que será

La disputa por la gubernatura del Estado de México se hizo patente en la sesión de este miércoles en el Senado. Aunque la mayoría de los legisladores estaba distraída en el partido de México contra Arabia Saudita, los pocos que seguían en el salón de plenos entraron en debate por la elección del 2023. Fue el senador emecista Clemente Castañeda quien abordó el tema del rezago educativo y acusó que Delfina Gómez sólo utilizó la SEP para construir su candidatura. La respuesta no se hizo esperar, pero no por parte de la virtual candidata del guinda al gobierno mexiquense, sino de Higinio Martínez, quien controla Morena en el Edomex. Éste criticó que con tanta anticipación sus opositores empiecen el golpeteo, cuando los comicios inician formalmente dentro de un mes.