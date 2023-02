¿Alguien engaña al Presidente?

Acusación, reproche y al mismo tiempo balconeada al subsecretario Alejandro Encinas, nos comentan, fue la que anoche hizo Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Y es que luego de que el Presidente señalara durante la conferencia mañanera que el funcionario se mantiene en contacto con familiares de desaparecidos para darles apoyo, Flores Armenta señaló en un video que subió a las redes: “Lamentablemente no es verdad que Encinas esté en constante comunicación con todos los colectivos del país… Yo tengo dos años solicitándole que me ayude a buscar a mis hijos, ya que estoy desplazada y al momento no tengo respuesta ni de Karla Quintana, ni de Encinas, que fueron las personas que se reunieron conmigo… El Presidente está muy engañado por Encinas”. Uf.

Cae chinero



Fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México la que mostró ayer de nuevo su capacidad de reacción ante hechos delictivos relevantes. Y es que, resultado de un trabajo de investigación, informó la dependencia a cargo de Omar García Harfuch, se logró la captura del delincuente que aplicando la llave china a un transeúnte logra despojarlo de sus pertenencias en calles de La Merced. Se trata del mismo cuyo accionar fue captado en un video ampliamente difundido estos días. Este sujeto que en las imágenes escapa, ayer finalmente cayó. Y su captura se logró luego de que asaltara a una mujer que lo denunció. Los agentes lo alcanzaron en las calles donde cometió el robo que lo delató. Quienes hayan sido también sus víctimas, con su denuncia, podrían evitar que vuelva a delinquir pronto.

Macaneando con leyendas



El que ayer mostró el poder de convocatoria, pero no en un mitin político, sino en el diamante, sí, fue el Presidente, quien al final no se quedó con las ganas y difundió el video de un partido en el que participó el miércoles pasado. “Increíble! ¡El miércoles volvimos a empatar 11 a 11 con el IMSS! Íbamos cuatro arriba y abriendo la séptima nos hicieron seis carreras, pero en el cierre los arreglamos y eso que ahora sí se reforzaron con puro caballo y chamaco como Benjamín Gil, Matías Carrillo, Vinny Castilla, José Luis El Borrego Sandoval, Daniel Fernández y agreguen a Teodoro Higuera, Chito Ríos y el Toro Valenzuela, al que Dodgers acaba de retirar su número 34 como homenaje a un gran pitcher y hasta ahora el mejor beisbolista mexicano de la historia”. Ahí nomás ¿eh?

Sobre la Orden Mexicana del Águila Azteca



Y quien se agregará a la selecta lista de personajes que han recibido la Orden Mexicana del Águila Azteca, la más importante condecoración que entrega el gobierno de México a un extranjero será el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. “Es propósito del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos reconocer al Excelentísimo Señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, por su labor al fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre México y Cuba”, se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación. ¿Quiénes se encuentran en esa larga lista? Bueno, pues Fidel Castro, Bill Gates, Rigoberta Menchú, Nelson Mandela, Mario Vargas Llosa, José Mujica, Lula Da Silva, Cristina Fernández y hasta Jared Kushner (yerno de Trump).

Ley del espacio aéreo, sin prisa



Con la novedad de que la discusión y posible aprobación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano que esta semana aprobó la mayoría de la 4T en la Cámara de Diputados, y que no contó con el apoyo de los partidos de oposición, no pasará en fast track en el Senado de la República. Fue nada menos que Ricardo Monreal quien dejó ver que la discusión de tan importante proyecto no puede darse a la ligera ni saltarse la opinión de expertos en la materia, para que así los legisladores voten con criterio. Además, todo parece indicar que el legislador, en la primera leída que alcanzó a darle, ya vio la necesidad de plantear modificaciones a la minuta. De ser así, el proyecto presidencial para proteger los cielos mexicanos aún tendrá un amplio camino para tomar impulsos suficientes y volar hacia su promulgación.

Interrogatorio sin blindaje



Con la novedad de que algunas gestiones que abogados de García Luna emprendieron para tratar de que un eventual interrogatorio a su cliente pudiera ser, por decirlo de alguna manera, controlado, ayer se toparon con pared. Y es que el juez Brian Cogan rechazó que, como lo pretendían los abogados del exfuncionario, ciertas preguntas fueran evitadas. “Debido a que ambas partes saben mucho más que la Corte acerca de los temas específicos de las preguntas que el gobierno podría hacer al acusado en el interrogatorio, la Corte es incapaz de dar al acusado la certeza que busca”. Quienes han seguido de cerca el juicio consideran que éste atraviesa por un momento complejo: se complica que García Luna suba al estrado y esto ocurre en espera de que la fiscalía presente a un testigo de alta relevancia el próximo lunes. Pendientes.