Alito vs. Clemente

Con la novedad de que el ring virtual de las benditas redes se empieza a cargar de tiros electorales. Quienes ahora protagonizaron un encontronazo ahí fueron los líderes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien acusó recibo de unas declaraciones del líder tricolor en Jalisco. “El presidente del PRI, el partido de la corrupción, quiso dar lecciones de honestidad y congruencia cuando lo que deberían de hacer es disculparse con México”, soltó la noche del jueves Castañeda, quien agregó que no se sumaron a la alianza porque “representan el pasado y nosotros queremos un verdadero cambio, una apuesta de futuro para México”. A la hora del desayuno contraatacó Alito al señalar que MC “se sintió exhibido al ser (sus integrantes) expuestos ante la sociedad como lo que son: la comparsa de Morena”. Además, afirmó que a los naranjas les incomodó la coalición y que MC “no tuviera el más mínimo amor por México para sumarse a su defensa” mediante la búsqueda de la mayoría en el Congreso. Así los raspones en las benditas redes.

• Cuesta arriba por vacunas

Y el que sigue dando la batalla para poder ser vacunado es el personal de salud del sector privado, que ahora realizó manifestaciones en Palacio Nacional. Desde los que trabajan en hospitales grandes hasta los de un pequeño consultorio han tenido que enfrentar, dicen, varios obstáculos. Hace tres semanas se pidió un censo a las “corporaciones”, como las definió el subsecretario Hugo López-Gatell, para que presentaran registros completos y actualizados de su personal de primera y segunda línea, pero en éstos se incluyó personal fuera de esa definición. Según el funcionario, esta semana se entregó un nuevo censo ya con el aval de las autoridades sanitarias de los estados y se iba a proceder a vacunar. Sin embargo, el personal privado dice que no hay fecha para que así ocurra y crece su descontento, pues insiste en que su pecado es trabajar precisamente en el sector privado. Ya se verá.

• En busca de dosis

Donde siguen haciendo la lucha para acceder a vacunas, en este caso, a través de vínculos con gobiernos estatales en Estados Unidos es en algunas entidades próximas a la frontera. Y es que es conocido que por la proximidad que establecen para enfrentar temas comunes, surgen relaciones de las que pueden resultar beneficios mutuos. En esa suerte, la que está buscando apoyo del gobierno de California es la gestión estatal de Baja California Sur, a cargo de Carlos Mendoza Davis. Esto, tras conocerse que la vicegobernadora Eleni Kounalakis intercedió ante el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para que se puedan enviar vacunas a esa entidad mexicana. Hay esperanza de que esta acción, que han llevado a cabo también otros gobiernos, tenga resultados, nos comentan.

• Marcaje fuerte al árbitro

En un capítulo más de los desencuentros de Morena, que lidera Mario Delgado, y el Instituto Nacional Electoral, la red social de los guindas lanzó un tuit que, dadas las circunstancias, dicen, no resultó tan divertido. “Lorenzo Córdova y Ciro Murayama van a ser candidatos del PRIAN. Guarden este tuit”, difundieron los morenistas. Sin embargo, Murayama reviró: “Tengo tantas posibilidades y ganas de ser candidato en el futuro del PAN o el PRI como de Morena: ningunas. (…) Guarden este tuit y guarden sus infundios”. Antes, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, había señalado que la institución no se amedrentaba ante quienes tienen “la mira chueca” y piensan que las campañas electorales son para confrontarse con el árbitro. Así que sigue el marcaje fuerte al órgano electoral, aun cuando es juzgador no jugador del partido, nos comentan.

• Apoyo de expriistas

Pues dicen que la candidata aliancista a la gubernatura de Chihuahua, Maru Campos, para hacer frente a los embates judiciales en la entidad anda buscando amarres políticos, como el que hizo con 60 exalcaldes priistas, quienes anunciaron su adhesión al proyecto de la expresidenta municipal de la capital del estado. Cuentan en aquellas tierras que la candidata de la coalición Nos Une Chihuahua les dijo que la política en el país ha sido una locura por el incremento sin precedente de los populismos. Además, que se debe buscar unidad entre quienes aspiran a vivir en un Chihuahua libre y justo, pues el odio no debe ser la nueva forma de hacer política en la entidad. Uf. Así los mensajes en ese estado que es escenario de una de las más intensas campañas electorales.

• Pruebas canceladas en el aeropuerto

Resulta que la instalación de laboratorios para aplicar pruebas Covid en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se desinfló en un par de meses. Y es que el arranque de la propuesta dada a conocer a finales de enero terminó con la suspensión de dos sitios dedicados a la detección del virus en la terminal aérea. Lo que vino a dar al traste a la iniciativa, cuentan, fue que los centros utilizan pruebas que no estaban aprobadas por la Cofepris y, además, de acuerdo con la secretaria de Salud de la CDMX, Olivia López Arellano, no reportaban “al sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias, manejan de manera inadecuada los desechos y hay carencia de capacitación del personal al realizar las pruebas”. Uf.