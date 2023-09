Tremendo escándalo ayer en San Lázaro en el que tuvo un papel relevante la diputada María Clemente García. Y es que ante la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, como parte del debate sobre el Presupuesto de Egresos, la legisladora fue al choque luego de que los ánimos se encendieran y la panista Teresa Castell tuviera un altercado con la morenista Marisol Gasé. María Clemente llegó con todo y soltó: “¡Mugrosa naca!, ¡naca mugrosa!, ¡di lo que quieras, pobre enana!; ¡corrijan a su naca!, ¡amarren a sus perras!, ¡qué vulgaridad!, ¡amarra a tu perra!, ¡no traigas a tu sirvienta a la Cámara!” A Clemente le reprocharon después que se refiriera a sus compañeras como perras, pero ella respondió: “Dicen que no hay perras en la Cámara, yo sí me asumo, soy una perra del Presidente López Obrador”. Uf.

Músculo de Harfuch

Nos cuentan que a los observadores no se les escapó ningún detalle del destape, ayer, del extitular de la SSC, Omar García Harfuch. De entrada, la presencia de diputados locales y federales de Morena y del PVEM habla de que cuenta ya con fuertes amarres políticos que le permitirán transitar en el proceso interno de la 4T en la Ciudad de México. Pero lo que sí dejó a más de uno con las cejas levantadas fue el furor entre sus seguidores, quienes llevaron batucada e hicieron una enorme fila para tomarse una foto con él. No hay que perder de vista, nos dicen, que sólo se trataba de un mensaje de destape. El evento de ayer permitió medir el potencial que tiene García Harfuch, algo que deja sin argumentos a quienes pensaban que por no ser político de carrera no sería capaz de realizar una campaña exitosa. Esto apenas empieza, pero el músculo ya se empezó a notar, nos dicen.

Y Brugada, en la pelea

Y quien rompió el silencio ayer por la tarde fue la alcaldesa de Iztapalapa con licencia Clara Brugada, al confirmar que mantiene su interés en obtener la candidatura de la 4T a la Jefatura de Gobierno. En breves declaraciones, Brugada celebró ser la única mujer, hasta el momento, dentro del proceso interno y dijo que la ciudadanía tendrá a la mano “varias propuestas”, aunque ya no habló de la campaña que tenía prevista y que no empezó. Quienes saben de estos temas avizoran una disputa fuerte no entre dos figuras destacadas de la 4T en la capital, sino entre los liderazgos de Morena asociados a cada una de ellas. Nos cuentan que si no se hace algo al respecto, la confrontación no tardará en hacerse sentir en el Congreso y en las alcaldías. Por eso en varias cabezas ronda la idea de una candidatura única que evite el desgaste. Pendientes.

Sí, pero los de antes endeudaron más

Y fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el que ayer defendió el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Fue en la Cámara de Diputados donde admitió un crecimiento de la deuda, pero defendió, nos comentan, el manejo eficiente que, asegura, se le ha dado.“El que endeudó a Pemex en 50 mil millones de dólares, pasando de 49 mil millones a más de 100 mil millones de dólares fue el anterior régimen del Presidente (Enrique) Peña Nieto y esa es la realidad; nosotros no hemos aumentado la deuda de Pemex”, mencionó. Y también dijo que con Peña, la deuda pública pasó de 35.6 a 43.6 por ciento del PIB, es decir, 8.0 puntos porcentuales adicionales, mientras que con Felipe Calderón pasó de 28.2 a 35.6 por ciento. Con AMLO esta quedará en 35.6% del PIB. O sea sí hay más deuda, pero, como suele decirse en el debate polarizado, los de antes endeudaron más. Uf.

Armendáriz va, pero ¿suma o resta?

Con la novedad de que la diputada Patricia Armendáriz se inscribirá al proceso para tratar de convertirse en candidata de la 4T al gobierno de Chiapas. Así lo confirmó ella misma al tiempo que provocó la pregunta de si con su decisión suma o resta al morenismo. Protagonista de sonadas controversias, la más reciente una en la que se escucha cómo ofende a comuneros de la Lacandona: “¡O me presentan programas de desarrollo o se van a ir a la chin…!”, la empresaria y exparticipante del programa de TV Shark Tank afirmó que está muy preparada para que en Chiapas continúe la transformación de las conciencias… Por supuesto sus críticos no la dejan en paz y han dicho que a ver si al que no vote por ella no le termina poniendo —con eso de que ha dicho que tiene la mecha corta— la regañiza de su vida. Uf. Cómo son.

Por una democracia inclusiva

En un contexto en el que la violencia de género continúa como un flagelo persistente, la implementación del mandato constitucional de la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, en mayo pasado, marcó un hito en la lucha por la igualdad en México. Sin embargo, nos hacen ver que a pesar de este avance, en algunas entidades parecen hacer caso omiso a la necesidad de erradicar este problema. Así que, para abordar esta situación, los Consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas llevarán a cabo hoy y mañana el foro “Acciones afirmativas para una democracia inclusiva”, en Tuxtla Gutiérrez. Nos anticipan que en éste participará la consejera del INE, Dania Ravel, quien ha sido una importante defensora de la participación electoral inclusiva y ha liderado iniciativas para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto desde sus hogares. Pendientes.