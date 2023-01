Ambicioso proyecto carretero

Relevante, nos comentan, la entrega que hizo ayer el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, del corredor Tejupuilco-Sultepec y de los libramientos de Sultepec y Tejupilco, obras con las cuales se reducen los tiempos de traslado y se mejoran la movilidad y seguridad en beneficio de los productores de la región sur de la entidad, la cual concentra el 60% de la producción agropecuaria. Los anteriores, nos comentan, forman parte del proyecto carretero Caminos del Sur, el más grande que se haya emprendido en esa entidad: la rehabilitación de mil 600 kilómetros de 82 caminos que comunican a 38 municipios del sur del estado. Para tener una idea más clara se trata de la distancia que se recorre de Toluca a Cancún. Ahí el dato.

Siguió faltando el góber



Pues con la novedad de que ya se hicieron las primeras cuantificaciones de los impactos económicos del operativo para capturar a Ovidio Guzmán y resulta que la cifra ronda los 900 millones de pesos, de acuerdo con organizaciones de comerciantes de Sinaloa. ¿Y por qué se dispara la cantidad? Bueno, pues porque además de que las principales ciudades de la entidad se paralizaron, en otras se dieron saqueos que la autoridad estatal, a cargo del gobernador Rubén Rocha —el mismo al que no le avisaron del operativo con anticipación— no tuvo la capacidad suficiente de contener. Aunado a ello, el retorno a la normalidad no fue rápido, pues mientras los sinaloenses esperan mensajes de certeza, Rocha ayer les pidió relajarse. Uf.

Brazo de la justicia en Durango



Y donde continúan las acciones contra los presuntos desfalcos por alrededor de mil 500 millones de pesos cometidos por funcionarios del gobierno pasado, a cargo del panista José Rosas Aispuro, es en Durango, entidad hoy gobernada por el aliancista Esteban Villegas. Y es que resulta que ahora fue detenido José Alberto N, quien fuera subsecretario de Egresos, tras ser ubicado en Guadalajara. El exfuncionario, nos comentan, contaba con órdenes de aprehensión otorgadas por un juez a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango, por lo que fue trasladado e ingresado al centro de reinserción social número 1, donde quedó a disposición del juez. Las acusaciones en su contra son por los delitos de robo agravado y peculado. Ahí el dato.

Panamá: la tercera es la vencida



Dicen que la tercera es la vencida y todo parece indicar que el tercer intento del Gobierno de México por colocar embajador en Panamá ya está sobre la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y es que ya fue remitido el documento con el que se propone la ratificación de Alejandro Bichir como embajador en Panamá. Lo anterior, tras los dos intentos anteriores que resultaron fallidos: el de Pedro Salmerón, que se cayó por temas relacionados con denuncias de presunto acoso contra el historiador, y el de Jesusa Rodríguez, que optó por seguir manteniendo sus causas en materias ambientalistas aquí. Ya sólo falta saber si el destino de Bichir será un trámite rápido o si deberá esperar a que inicie el periodo de sesiones. Alejandro, por cierto, no tiene experiencia diplomática y si por algo se le ubica es por ser papá de los actores conocidos como los Bichir.

La aerolínea de la 4T toma impulso



Y la que parece que empieza a tomar impulso es la aerolínea de capital público que pretende echar a volar la 4T, cuya administración correrá a cargo de las Fuerzas Armadas y contará entre su flota al avión presidencial que nomás no sale en venta. Y es que por lo pronto, ayer el Gobierno consiguió la aprobación de los sindicatos de la quebrada aerolínea —ASSA, ASPA, SNTTTASS y AJTEMA—para hacerse de la marca Mexicana, más un conjunto de activos entre los que se encuentran un centro de adiestramiento, dos simuladores, un edificio en Guadalajara y un piso en la Ciudad de México, mismos por los que cubrirá un pago de 815 millones de pesos. Nos hacen ver que una vez que se formalice la compra, lo adquirido quedará en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general Luis Cresencio Sandoval.

El Pacic 3.0



Con la novedad de que ya quedó acordado el pacto contra la inflación y la carestía que aplicará todo este año y que implica un compromiso por mantener precios justos en una serie de productos de consumo básico a cambio de algunas medidas de apoyo arancelario. La novedad en la versión 3.0, negociada por la Secretaría de Economía, a cargo de Raquel Buenrostro, es que se amplía el periodo de exención de aranceles a la exportación de productos alimenticios, de higiene personal, alimento para animales e insumos para la agricultura y se adicionan nuevos productos (pavo, ajo, lechuga, espinaca, lentejas, pera, arroz, embutidos…). La medida, hizo notar ayer la dependencia, se da ante un escenario en el que prevalece el alza generalizada de precios. Por lo pronto, a seguirse apretando el cinturón. Uf.