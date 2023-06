Ana siendo Ana

Y es Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, la que regresó a la polémica que se suscitó por la falta de apoyos de la dependencia a su cargo al equipo de nado artístico que ganó medalla de oro en el mundial de ese deporte. Y no se entendió su afán de retornar al tema de los trajes de baño que el equipo tuvo que vender para costear el viaje a Egipto para poder competir. “Calzón de baño o traje de baño, es lo mismo, si tienen conflictos con los calzones, pos que se los quiten, pero yo no las mandé a vender calzones, ellas se pusieron a vender calzones. Yo únicamente dije si quieren seguir vendiendo, que sigan vendiendo, yo no las mandé, ése es el detalle”. Quienes siguen los asuntos del deporte nos hacen ver que con sus dichos de nuevo ofensivos le pega a las deportistas... y a sí misma.

Y Cuevas siendo Cuevas

Vaya puntada, nos comentan, la que se aventó ayer la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, al “destaparse” como aspirante a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En una entrevista televisiva, la funcionaria dijo que le gustaría que la Jefatura de Gobierno recayera en el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, o en el de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, porque “saben lo que está pasando en la ciudad”. En esto, dicen los que saben, Cuevas tiene razón, pues en ambos casos hay buenos resultados en sus respectivas demarcaciones. Pero lo que hasta ahora nadie ha asegurado es que Cuevas pueda ser un buen perfil para encabezar la SSC, pues, más allá de su personalidad polémica, no ha destacado por el tema de la seguridad en su demarcación. Ahí el dato.

¿Priistas bajo la lupa en NL?

Y es en Nuevo León donde, nos comentan, notan que ha generado una especie de inquietud entre algunas figuras del PRI en la entidad una versión que ha estado trascendiendo, según la cual esta semana la Fiscalía General de la República habría solicitado a la Fiscalía del estado información sobre el delegado priista en Coahuila Francisco Cienfuegos, además de haber una petición en el mismo sentido, pero hace dos semanas sobre el exgobernador Rodrigo Medina. Y es que el primer dato ha sido conectado con otra versión sobre una indagatoria que estaría en marcha de una red de empresas y socios ligados al priista Cienfuegos. Se trata de 43 sobre las que revisan si facturan operaciones simuladas. Nos cuentan que en este asunto hay enredos, pues mientras la Fiscalía estatal niega la existencia de ese requerimiento, por otros lados insisten que el acuse del oficio está fechado el 29 de mayo. Por lo pronto, pendientes.

¿Y el alcalde burlón?

Muchos tienen aún presente la actitud burlona que el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, asumió el pasado 24 de mayo, ante los cuestionamientos de diputados —incluso de la 4T— por los altos índices delictivos en su demarcación. Acosta se salía por la tangente con frases como que en Benito Juárez está acotada la delincuencia “porque ahí no hay montañas”. Pero ayer el funcionario estuvo muy serio durante la presentación de un plan de rescate, que implica el aumento de 49 por ciento en la fuerza policial y el apoyo del Ejército y la Guardia Nacional. El plan se presentó apenas una semana después de que Acosta se intentara sacudir los reclamos de los legisladores. Tras conocer el ambicioso plan que armaron autoridades centrales, muchos piensan que quienes reclamaron y pintaron un panorama negro en materia de seguridad el día de la comparecencia, tenían razón.

Gaviño y el embeleso

Aunque su peso no es mayor en la estructura partidista, nada bien cayó la noticia de que Jorge Gaviño, uno de los dos diputados del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, ahora respalda a Claudia Sheinbaum rumbo a la Presidencia de México. Como si le hubiese caído un balde de agua fría, el líder del sol azteca, Jesús Zambrano, calificó el hecho como inaceptable y mencionó que lo analizará con la dirigencia cómo actuar en consecuencia. Por cierto que en las filas del sol azteca llamó la atención, no sólo la decisión del exdirector del Metro, sino la forma en la que la expresó, pues notaron un discurso, nos describieron, muy embelesado: “cuando la vi a los ojos por primera vez, me encontré la sensibilidad, la firmeza y la coincidencia en una sola preocupación: la gente”. Uf.

Pendientes en el INE

Pese a que Guadalupe Taddei no ha logrado los consensos para realizar los nombramientos de las áreas operativas fundamentales del INE, tras la salida de Lorenzo Córdova y todo su equipo, la nueva consejera presidenta aseguró que la estructura del órgano electoral está firme y no se detiene. Sin embargo, antes de hacer estas declaraciones, durante una conferencia de prensa de los consejeros, previa a la jornada electoral del próximo domingo, en por lo menos cuatro ocasiones se negó a abordar el tema de los nombramientos e incluso al final puntualizó que es un asunto que todavía sigue a nivel interno del INE. La sigue teniendo complicada la consejera, nos comentan.