Como parte del eje de gobierno denominado el Año de las Obras, fue en el municipio de Mártir de Cuilapan, en Guerrero, donde ayer fueron entregadas obras de infraestructura vial en las que el Gobierno estatal realizó una inversión de 23 millones de pesos. Fue la gobernadora Evelyn Salgado quien comentó que su administración redobla esfuerzos precisamente para cumplir con el propósito que se fijó de entregar obras que se realizarán en todos los municipios y todas las comunidades de la entidad. Por lo pronto, en Zotoltitlán entregó la pavimentación de la calle Morelos, un importante paso vial, con lo que se beneficia a más de 300 familias. Igual el camino Hueyitlalpan-Almolonga, en el que se invirtieron 19.5 millones de pesos y con el que se espera obtener una mayor movilidad entre varias poblaciones cuyo principal sustento es el comercio, la apicultura, la agricultura y la ganadería. Ahí el dato.

Dice Zaldívar, dice Aguilar

Y fue el exministro Arturo Zaldívar quien ayer se refirió a la revelación del Presidente en el sentido de que durante la gestión del primero intervenía respetuosamente en asuntos que estaban a cargo del Poder Judicial. ¿Y qué dijo? Ah, pues defendió el diálogo y la colaboración entre poderes y aseguró que “nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro”. Sus aclaraciones no apagaron, sin embargo, el debate sobre la independencia judicial, y ya por la tarde, en un acto de la Barra Mexicana de Abogados fue otro ministro, Luis María Aguilar, quien declaró que “si una persona que se dice juzgador, atiende a intereses ajenos a los de la Constitución o de la ley, será el mandadero de alguien, pero no será realmente un juzgador”. Ahí lo que dice Zaldívar… y lo que dice Aguilar.

Alivio para Cuauhtémoc

Vaya bocanada de oxígeno la que llegó al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dos semanas después de que se destaparan presuntos desvíos por 3 mil millones de pesos y a una semana de que los partidos de oposición en esa entidad denunciaran cómo varios de sus familiares ocupan cargos en el Gobierno estatal. Y es que resulta que al exfutbolista se la ha abierto la oportunidad de mantener la protección de un fuero al ser ubicado en el segundo lugar de la lista de la cuarta circunscripción de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados por Morena. Quienes siguen de cerca el acontecer político de Morelos creen que al ver su nombre respiró, sobre todo porque, en la contienda por la gubernatura, la morenista Margarita González y la opositora Lucy Meza van en una batalla parejera que impide anticipar el triunfo de nadie. Uf.

Los datos de Banco Azteca

A juzgar por los más recientes indicadores sobre sus operaciones de 2023, Banco Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego, salió bien librado de la campaña que esa institución bancaria enfrentó en las benditas redes. Entre esos datos duros destacan los siguientes: Los ingresos financieros se incrementaron en un 15%, ubicándose al cierre del año en 29,480 millones de pesos (mdp), desde 26,456 mdp, en 2022. La captación tradicional se mantuvo estable año-año, al registrar 214,536 mdp, en 2023, vs. 215,137 mdp, en 2022. La cartera de Banco Azteca ha mantenido un movimiento creciente de 6% en el saldo de cartera bruta, al pasar de 161,307 mdp a 171,248 mdp. Igualmente, el nivel de capitalización de Banco Azteca mostró una tendencia positiva, al ubicarse en 15.01%, esto es, entre los mejores del sistema bancario mexicano. Y finalmente su coeficiente de cobertura de liquidez ascendió a 1,055%. Quienes saben de números, destacan la solidez financiera y la amplia capacidad para hacer frente a obligaciones y eventuales necesidades de liquidez.

¿Quién será el coordinador?

Nos comentan que los que ni siquiera se voltearon a ver o cuando menos un saludito, mínimo en Morena, fueron los exsecretarios, de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ayer durante su registro como senadores por ese partido. Y es que un video vale más que mil palabras. Mientras Ebrard Casaubón era recibido con muestras de apoyo de sus simpatizantes en la sede del registro, López Hernández salía y se abría paso para salir a toda prisa entre fotógrafos, reporteros y camarógrafos. La atención estará entre ambos personajes en el momento que lleguen a la Cámara alta, pues entre ellos dos, nos dicen, se estarán disputando el manejo de la coordinación de la bancada morenista.

Conservadores en la 4T

Así que en las listas de candidatos plurinominales de Morena a la Cámara de Diputados se encuentra una mezcolanza de chile, mole y pozole, nos hacen ver. Y es que en medio de este caleidoscopio, hay una suerte de infiltración de personajes de perfil conservador, que ocuparán una curul en San Lázaro, en la bancada de la izquierda. Es el caso de Manuel Espino, militante de la ultraderecha, quien en algún momento ya no tuvo cabida ni en el PAN. Durante el sexenio, Espino ocupó cargos que lo tuvieron alejado de los reflectores pero, nos dicen, realizar tareas legislativas es otra cosa. Otro político que difícilmente tendría un pensamiento progresista es Hugo Eric Flores, exdirigente del PES y muy ligado a iglesias evangélicas. Los que ya empiezan a armar escenarios sobre la próxima legislatura nos hacen ver que habrá temas en los que, de plano, Manuel y Hugo se harán los desentendidos, si no quieren perjudicar al partido que los cobijó. ¿Será?