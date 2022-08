Un árbol así

Ya quisieran muchos tener el cobijo del enorme árbol que tiene Ignacio Ovalle, extitular de Segalmex, dependencia conocida como la Conasupo de la 4T, en la época en que ocurrieron desfalcos y malos manejos cuantificados hasta ahora en 9 mil 500 millones de pesos, por los que se han presentado 38 denuncias hasta por crimen organizado. Y es que ahora el funcionario, quien despacha —algunos críticos sostienen que más bien se agazapa— en una dependencia del gobierno llamada Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal fue invitado a la plenaria del PT. Pero resulta que aplicó la misma que algunos otros funcionarios cuestionados cuando los convocan legisladores: los dejó plantados. En la sede de la reunión algunos bromearon que el funcionario sigue escondido. Uf.

Ven venir una Ley Mordaza

Militantes de la izquierda se enfilan a ejercer control sobre los medios de comunicación, siguiendo prácticas propias de regímenes dictatoriales. Y es que pretenden tener a la mano en la ley amenazas para sacar del aire a cualquier medio incómodo o acallar la voz de periodistas críticos. Impulsan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una resolución sobre Derechos de las Audiencias que les daría poder total sobre medios electrónicos y comunicadores. Y las siguientes víctimas serían los impresos. Se quiere controlar la narrativa pública a toda costa. No basta con el peligro que enfrentan hoy los periodistas. Vaya ataque a la libertad de expresión. ¿Lo lograrán? Fuerte tufo a Ley Mordaza. Pendientes.

Carlos Joaquín, al gabinete

Con la novedad de que ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador por fin confirmó la invitación que hizo al gobernador Carlos Joaquín González para formar parte de su gobierno. Para muchos era sólo cuestión de tiempo para que ocurriera, pues es más que sabido que desde el inicio de la administración de la 4T, el aún mandatario de Quintana Roo estableció una relación de trabajo y coordinación estrecha con la federación. Por otro lado, la experiencia acumulada en el principal destino turístico del país, así como la aplicación de disciplina financiera para reducir hasta en tres mil millones de pesos la deuda de la entidad, le habrían asegurado ya una cartera como alto funcionario del gabinete cuando termine su encargo en septiembre próximo. Suenan entre los posibles espacios a los que se integraría Carlos Joaquín González las secretarías de Turismo, Trabajo e incluso Infraestructura. Ahí el dato.

Tabe y la guerra sucia

Nos cuentan que las relaciones entre la alcaldía Miguel Hidalgo y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México no pasan por su mejor momento. Y es que, el pasado viernes, el alcalde Mauricio Tabe responsabilizó a Martí Batres de orquestar una campaña, utilizando a personal de su dependencia para repartir volantes en su contra y de otros funcionarios. El trasfondo de todo, nos hacen ver, es la desesperación que cunde al interior de Morena, ya que no hay encuesta en la que alguno de sus alcaldes salga bien calificado. Ahí está por ejemplo la de Mitofsky, en donde los tres primeros lugares los ocupan alcaldes de oposición. Andan un poco despistados en la referida dependencia, nos aseguran, porque lo que está jalando reflector no es la grilla, sino la coordinación.

A ver si después del festejo

No podría haber sido de otra manera en tiempos de polarización. Y es que ahora la que dividió opiniones en las benditas redes fue la imagen que difundió la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, abrazada a dos globos metálicos daban cuenta de que la estaban festejando por cumplir 35 añotes. La funcionaria recogió lo mismo felicitaciones y parabienes que reclamos por no haber hecho el trabajo de revisión de las actividades de los mineros en El Pinabete, para incidir en que no ocurriera el accidente que provocó que diez trabajadores quedaran atrapados. El aniversario de la funcionaria, resaltaron otros, ocurre al cumplirse exactamente tres semanas de los lamentables sucesos. A ver si, acabando el festejo, le queda tiempo de darse una vuelta por Coahuila, pidieron otros.

Golpe al crimen

Si alguien busca un ejemplo de coordinación institucional, podría remitirse a la captura, ayer, de David Jiménez, alias El Cabo 20, quien era el principal generador de violencia en Baja California. Y es que la detención de este criminal se logró gracias a la colaboración entre las fiscalías de BC y Nuevo León y al trabajo de inteligencia del Ejército y la Guardia Nacional. Sólo así pudo ser ubicado quien era además el máximo líder del cártel de los Arellano Félix y que se había ido a vivir a otra entidad con una identidad falsa. El anuncio de la detención lo dio el fiscal bajacaliforniano, Ricardo Carpio, en presencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, con lo que se envía el mensaje de que, si bien el órgano de justicia es autónomo, camina de la mano de la titular del Ejecutivo estatal.