Arranca Maru Campos en Chihuahua

Y quien finalmente se convirtió ayer en la primera gobernadora de Chihuahua es la panista Maru Campos —quien, nos recuerdan, debió superar duras batallas adentro y afuera de su partido—, y lo hizo con el mensaje de que no enderezará “persecuciones aleatorias” contra quienes estuvieron en el poder antes de ella, aunque tampoco dejó de advertir que recibe una administración —de Javier Corral, quien se encargará, por cierto, de llenarle de piedras el camino— que se encuentra “al borde de la insolvencia”. Y es que Campos exhibió lo que, consideró, es un engaño que duele y que no es otra cosa que el supuesto combate a la corrupción que “sólo fue un discurso”. El secretario Víctor Villalobos fue quien acudió con la representación del Presidente López Obrador, a la toma de posesión de Campos, quien decidió que éste se realizara en Ciudad Juárez.

• Estado Mayor en evolución

Así que la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general Luis Cresencio Sandoval, se encuentra acometiendo una obra tan compleja como las de infraestructura y operativas en materia de seguridad a su cargo. Esta obra relevante no es otra que la reconfiguración de la institución, porque implica todo un proceso de reingeniería, descentralización y modernización. Consecuencia de lo anterior es la reorganización del Estado Mayor que evoluciona a Estado Mayor Conjunto del Cuartel General Superior del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, y que ha quedado a cargo del general Ricardo Trevilla. Ayer, precisamente en la conmemoración del 198 aniversario de la creación del Estado Mayor, Sandoval reconoció la labor de sus integrantes, en tanto que Trevilla destacó que esta estructura ha estado siempre a la altura de las exigencias en el entorno nacional e internacional.

• Aureoles manda el balón hacia cancha federal

Y es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el que desde hace varios días patea la pelota del conflicto con los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hacia la cancha federal. Y lo está haciendo a través de mensajes dirigidos al Presidente. Por ejemplo, ayer en las redes escribió: “Le pido que cumpla con el compromiso que hizo públicamente de resolver la nómina del magisterio michoacano. La esperanza de que eso suceda aún la tienen miles de maestros y maestras”. Señaló que miles de docentes a los que no se les ha cubierto su salario “están pasándola muy mal por falta de ingresos”. De acuerdo con los datos del mandatario de afiliación perredista, durante su administración y hasta antes de 2018, la Federación le envió 18 mil millones de pesos para los compromisos con el magisterio; sin embargo, de esa fecha para acá sólo le han llegado 8 mil 500 millones. Y así volvió a patear el balón hacia la cancha federal.

• Honduras “observa” su flujo migratorio

La que ayer se fue a dar una vuelta por la frontera sur de México fue la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, quien aseguró que su propósito era “observar el flujo migratorio de familias y menores no acompañados de varias nacionalidades, incluidos hondureños que cazan por ese punto fronterizo”. Varias cejas se levantaron, porque resulta que, salvo por la coyuntura actual, en donde la presión migratoria es principalmente haitiana, son los ciudadanos hondureños los que más transitan por nuestro país para tratar de llegar a Estados Unidos y cuando son entrevistados sobre las motivaciones que los mueven siempre señalan que por las condiciones de inseguridad y violencia, además de las económicas. La esposa de Juan Orlando Hernández estuvo en varios puntos de Chiapas, adonde llegó con una amplia comitiva de camionetas. ¿Será que la visita tendrá un impacto importante en la fuerte crisis migratoria que afecta a varias naciones? ¿O lo tendrá en las condiciones durísimas con que migran los hondureños? Uf.

• Dávila, en pie de guerra

A los señalamientos que han venido cuestionando la contienda interna para elegir presidente nacional en el PAN, ayer se sumaron los de la exdiputada federal Adriana Dávila, quien presentó una denuncia ante la comisión organizadora de la elección del blanquiazul por los “abusos e inequidad” en que han incurrido los responsables de ese órgano partidista como el uso de la estructura partidista, los medios de difusión interna, el presupuesto del partido y la pauta de radio y televisión. Recordó, nos cuentan, que los esfuerzos de los dirigentes del partido deben orientarse al fortalecimiento de sus colores y no de algún otro candidato. Dávila, quien anda muy activa buscando apoyos entre gobernadores y legisladores, adelantó que también acudirá ante el INE porque no debe confundirse la prudencia, con la sumisión o complicidad, por lo que la exlegisladora parece que se mantendrá firme en sus aspiraciones para relevar a Marko Cortés, quien nos confían, tiene lista una cartera del CEN para negociar con su hasta ahora opositora para amarrar su reelección.

• Calmando las aguas

Así que, aunque el abogado de Enrique Horcasitas, exdirector de Proyecto Metro, cuestionó la legalidad del informe emitido por la empresa DNV respecto a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno ayer dijo que no entrará al debate que intenta establecer el defensor para desacreditar la versión de las causas del desplome. Y hace bien, nos dicen. El abogado Gabriel Regino señaló que el Gobierno actual no dio mantenimiento adecuado a la L12, pero Claudia Sheinbaum afirmó que a esta administración le corresponde la reconstrucción. Así de clara fue y ayer mismo se planteó en qué consistirán esas tareas. Los abogados, en lo suyo, buscan defender a su cliente, pero las investigaciones siguen y en los próximos días habrá nueva información de la Fiscalía local, la cual, hasta el momento, no ha detenido a ninguna persona.