¡Nada de arrodillarse!

Aunque anoche se concretó en Diputados, está claro que la extinción de fidecomisos del Poder Judicial será una batalla política en la que aún habrá varios choques, nos hacen ver. Y es que ayer en el Senado, instancia a la que pasará la reforma tras aprobarse por la Cámara baja, fue el coordinador de la bancada del PRI, Manuel Añorve, quien adelantó que con legisladores del PAN y del PRD presentará acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte sobre el polémico tema. “No es el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo un Poder que se arrodille al Poder Ejecutivo, nosotros de pie y para adelante… vamos a actuar conforme nos permite la ley. No hay conflicto de interés, por eso vivimos en un federalismo en México y lo vamos a seguir manteniendo”, señaló. Y no sólo eso, también anticipó que será imposible que en 2024, Morena pueda contar con mayoría para llevar a cabo lo que llama su Plan C.

“Un antes y un después”

Y fue el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, quien ayer resaltó los datos que dan cuenta de una disminución del delito en la capital y de indicadores importantes en materia de seguridad —la captura de 163 integrantes de una docena de grupos delictivos, la detención de 127 personas consideradas objetivos prioritarios, la incautación de más de 5 toneladas de droga con valor de mil 100 millones de pesos—. Ah, pero además, nos comentan, dio cuenta de uno de los factores que incidieron en que así fuera: “Estos resultados son gracias al trabajo en conjunto de personas y de instituciones, pero sin duda del trabajo de quien me precedió: Omar García Harfuch marcó un antes y un después y fue determinante”, refirió durante su comparecencia en el Congreso capitalino. Ahí el dato.

¿Ahí viene el lobo, oootra vez?

Quienes han seguido de cerca el proceso de las corcholatas nos comentan que una cosa que le ha funcionado a Marcelo Ebrard para mantener la atención de los medios ha sido lo de generar expectativa. Y es que ha pasado ya que el excanciller aparece en redes para informar que hará un importante anuncio y, a la hora que lo establece, todo mundo está pendiente. Sin embargo, nos cuentan, ha estado ocurriendo que en esos anuncios la definición que todo el mundo espera simplemente no llega. Y claro que no ha faltado quien se sienta al final decepcionado y vea al exfuncionario “flotando”. Ayer Ebrard adelantó otro anuncio, éste, “sobre lo que viene, sobre la definición de quién va a encabezar a Morena el año que entra, 2024”. A ver si por lo que ha pasado en otras ocasiones, nos dicen, no se fija la idea de que “otra vez ahí viene el lobo”. Uf.

Regreso a la UNAM

Y es el académico y expresidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt, quien se reincorporará a sus tareas académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto luego de que su defensa informara que se determinó su inocencia en el caso de una acusación por presunto hostigamiento sexual: “Se ha acreditado de forma indubitable que el doctor jamás realizó y menos aún agotó los hechos con apariencia de delitos supuestamente cometidos, es decir, se ha acreditado su inocencia plena”. Ayer, al lado del académico, en la conferencia en la que se informó de los resolutivos de la justicia a su favor, estuvieron el exjefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, el senador con licencia Ricardo Monreal, el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, el excomisionado de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb y el abogado Alexandro Oléa.

Ameno encuentro en Palacio

Y es el Presidente quien estos días ha estado reuniéndose en Palacio con gobernadores tanto emanados de Morena como de la oposición. Y justo entre estos últimos estuvo ayer el mandatario de Durango, Esteban Villegas, con quien López Obrador tiene una de las mejores relaciones, nos señalan. Basta ver la colección de imágenes que los mandatarios federal y estatal publicaron para constatarlo. Porque en las instantáneas se retrata un ameno recorrido por la Galería de los Presidentes, con risas y carcajadas incluidos. Sobre el encuentro, Villegas publicó: “Presidente López Obrador, le agradezco la disposición de trabajar hombro a hombro por Durango. Compartimos la visión de poner siempre primero a la gente; y hoy supe, que hasta el gusto por cine clásico de nuestro México”. AMLO hizo lo propio. La imagen que podría considerarse la “oficial”, por cierto, es una en la que ambos se abrazan y atrás se ve la pintura del duranguense y primer presidente, Guadalupe Victoria. Qué tal.

“No vamos a quedarnos callados”

Y nos cuentan que ayer el Senado fue escenario de encuentros, pero también espacio de causas federalistas y el protagonista de ambos fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. De lo primero porque el mandatario estatal dio cuenta de que han quedado atrás las diferencias con Dante Delgado por el tema de los destinos de Movimiento Ciudadano, sin que eso implique cambiar de opinión. Y de lo segundo porque, nos comentan, además de inaugurar el Museo Efímero de Jalisco, muestra itinerante que expone la grandeza de su entidad que en 2023 cumple 200 años, Alfaro dio cuenta de que no ha quitado el dedo del renglón en su demanda de un pacto fiscal justo: “Vamos a elevar la voz y aunque ya se estableció una mesa con la Secretaría de Hacienda, quiero decirlo fuerte y claro, el secretario de Hacienda piensa que va a simplemente dar un capotazo y dejarnos pasar con este tema. De una vez dejamos asentado aquí que no vamos a quedarnos callados”. Ahí el mensaje.