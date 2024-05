Arropos en el sprint final

Y fueron los tres candidatos a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, de la alianza opositora; Clara Brugada, de Morena, PT y PVEM, y Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, los que tuvieron ayer el mayor apoyo de sus dirigencias nacionales en el tercer y último debate por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Es claro, nos comentan, que en cada bando están listos para el sprint final en las tres semanas previas a la elección y que la capital es una plaza que no quieren perder. Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, por el primer bando, estuvieron impulsando y luego celebraron con Taboada; Mario Delgado y el líder local del Partido Verde, Jesús Sesma, además de figuras como Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard y Ernestina Godoy mandaron la señal de arropo total a Clara, y hasta al abanderado del partido fosfo fosfo le levantó la mano su dirigente nacional, Dante Delgado. Van con todo y hasta el último momento.

Muy raro y muy grave

Muy raro y muy grave, por decir lo menos, y en las propias palabras del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lo que está pasando con el sistema eléctrico nacional. Y es que sucedió que en el sistema de bombeo de agua de Chapala a Guadalajara tronaron cuatro transformadores en tres días. Es conocida la sobrecarga a la que ha estado expuesto en los últimos días el sistema eléctrico interconectado en el país, debido a la elevada demanda de energía en aparatos de enfriamiento, debido a la ola de calor, pero ¿eso explica que colapsen tantos transformadores en tan poco tiempo? Grave, pues, como dijo el propio mandatario, porque esto ha impactado no sólo en la falta de electricidad, sino también en la de agua. Se trata de una situación que para muchos se presta al sospechosismo, pero que ya investiga el gobierno estatal y, sobre todo, que ya ha resuelto en primera instancia. Por lo pronto, pendientes.

Llamado de auxilio de Huitzilac

Y fue este fin de semana que las alertas por el tema de la seguridad se prendieron, otra vez, en Morelos. Y es que el asesinato de ocho personas en el municipio de Huitzilac, colindante con la Ciudad de México, volvió a dar cuenta de una situación que se dejó crecer en los últimos años: la ampliación de los márgenes con que actúan criminales en esa zona. La grave situación, ocurrida el sábado, tuvo un antecedente apenas un día antes, pues el viernes se registraron tres asesinatos más en la zona de comida próxima a Tres Marías. Por eso el presidente municipal, Rafael Vargas, apareció para pedir apoyo a los gobiernos estatal y federal. Esta demarcación, nos hacen ver, tiene una realidad de crimen y violencia que se replica en varios municipios del estado en el que los homicidios se incrementaron 25.5 por ciento en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023. Ahí el dato… y el llamado de auxilio.

El tema eléctrico en los debates

Y en Veracruz también hubo debate y en medio de los apagones y de una crisis originada por este fenómeno, fue José Yunes, candidato a la gubernatura de Veracruz el que aprovechó el tema y señaló que las tarifas eléctricas que se pagan en la entidad son muy altas tanto en las viviendas como en las escuelas. Señaló que “esto contrasta con lo que ocurre en Tabasco”, al acusar a la candidata de Morena, Rocío Nahle, de no hacer lo mismo que hizo por Tabasco. “Esto se contrasta en función de lo que ha dejado de pagar, por ejemplo, Tabasco, con un acuerdo popular que no alcanzó al estado de Veracruz”. Yunes afirmó que el mal manejo del sector eléctrico fue responsabilidad de la morenista y “es lo que nos tiene en la oscuridad en varios estados”, por lo que la población debe reflexionar su voto en esa entidad. Nos hacen ver que la abanderada de la 4T bien podría decirle en estos momentos a quienes se señala de atrasar la puesta en marcha de plantas que amplíen las capacidades del país, que no la ayuden compadre.

Ven perverso el mapa electoral

Y fue el senador Ricardo Monreal el que ayer acusó al PAN, PRI y PRD de estar jugando una “estrategia perversa” con la que estarían buscando el escenario de judicializar las elecciones del 2 de junio y llevarlas a una posible nulidad. El legislador condenó que estos partidos enciendan alarmas y, dijo, escandalicen, con “una argucia para preparar el terreno que justificará su futura impugnación a la derrota que obtendrán en las urnas”. Apenas en días pasados, la alianza Fuerza y Corazón por México presentó un mapa de riesgo en el que ubicó un 20 por ciento de las secciones y casillas del país. El zacatecano, sin embargo, señaló que esto es una irresponsabilidad política y “es dudar cínicamente del sistema electoral y de sus órganos. ¿Dónde queda la consigna y aquella lucha social respecto a que el INE no se toca?, ¿dónde, el alto nivel de confianza que afirmaban que el instituto tiene frente a la sociedad?”. Uf.

Chapulineo extemporáneo

Y fue el Tribunal Electoral de Colima el que dio ayer un revés a Movimiento Ciudadano al inhabilitar a la candidata de ese partido a la presidencia municipal de Colima capital. El argumento fue que la abanderada Margarita Moreno no se desvinculó del PRI a tiempo. Y es que resulta que para poder contender por un partido distinto, en este caso el partido fosfo fosfo, la aspirante tenía que haber dado el salto a la mitad de su mandato, lo cual no hizo, pues todavía en 2023 se identificaba como del Revolucionario Institucional. Y es que quienes conocen de legislación electoral nos hacen ver que hasta para dar el chapulinazo hay reglas. El caso es que con la resolución del instituto local, MC tiene 24 horas para presentar una postulación sustituta, aunque se ha informado que lo más seguro es que se impugne el fallo y el tema llegue a manos del Tribunal Electoral a nivel federal. Ahí el dato.