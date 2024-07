“Asumo esta derrota”

“He dado todo lo que tenía en este trabajo, pero ustedes han enviado una señal clara… y su juicio es lo único que importa… He escuchado su enojo, su decepción y asumo la responsabilidad por esta derrota… Tras este resultado, dimitiré como líder del partido, no inmediatamente, sino una vez que se hayan establecido los acuerdos formales para elegir a mi sucesor”. ¿De quién son estas líneas de discurso de cara a la derrota electoral? ¿De Alejandro Moreno? ¿Eso iba a decir tras el fracaso del PRI en las elecciones pasadas? ¿De Marko Cortés, por la debacle panista? ¿De Jesús Zambrano, luego de que el PRD no alcanzara la votación mínima para obtener el registro? No. Son de Rishi Sunak, quien ayer dejó de ser primer ministro del Reino Unido tras perder los conservadores más de 250 escaños. Sí. Qué raros son los británicos, ¿no?

Mara Lezama y el huracán

Y quien desempeñó un papel relevante en las tareas de prevención y luego de atención de los efectos del huracán Beryl en su entidad, ha sido la gobernadora Mara Lezama. Para el registro queda una mandataria estatal poniéndose al frente de la coordinación de acciones y sobre todo de la comunicación de riesgos y decisiones de la manera en que lo hizo la gobernadora de Quintana Roo. Desde que se conoció de la formación del fenómeno estuvo presente con reportes y alistando y ejecutando medidas preventivas y de respuesta de los distintos sectores. En el saldo blanco reportado ayer han tenido mucho que ver las lecciones del pasado, pero también este modelo de atención que podría replicarse en otros sitios, considerando además que a la temporada de huracanes le quedan todavía cinco meses.

Fallos electorales y reclamos

Con la novedad de que en menos de 24 horas dos tribunales electorales dieron reveses a candidatos de la alianza opositora del PAN, PRI y PRD. En ambos casos, los afectados han señalado a integrantes de la familia Monreal. En el primer caso perdió el triunfo el candidato a la presidencia municipal de la capital, Miguel Ángel Valera Pinedo, por presuntos actos anticipados de campaña. El panista advirtió que no se quedará de brazos cruzados e iniciará movilizaciones, además de recurrir a los tribunales federales, pues el voto de desempate fue el de la presidenta del Tribunal Electoral local, Gloria Zárate, a quien acusó de ser “comadre” de David Monreal. En la CDMX, el Tribunal Electoral aprobó el recuento total de votos en la alcaldía Cuauhtémoc. Alessandra Rojo ha dicho lo propio sobre Ricardo Monreal, padre de la candidata morenista Caty Monreal, a quien beneficiaría el fallo. Pendientes.

Contra la reelección, no contra Alito

Y fue la senadora Beatriz Paredes, quien ayer expresó cómo fue que rechazó que se realice una reforma estatutaria en el PRI. Una enmienda que da a Alejandro Moreno la oportunidad de reelegirse, lo cual ha provocado la molestia de cientos de priistas críticos. Beatriz sostuvo que fue durante la reunión de la comisión de estatutos donde pidió que siga la redacción vigente del artículo 178 pues, dijo, es antirreeleccionista en todos los sentidos. Ha señalado sin embargo que su posición en la mesa de estatutos no fue la mayoritaria y por lo tanto no se atendió. Paredes fue la carta fuerte del PRI cuando la alianza hubo de definir si iba con ella o con Xóchitl Gálvez a la Presidencia. Y a diferencia de otros priistas no ha asumido una posición de confrontación con Alito. ¿Qué hará en la Asamblea del domingo y en el futuro del PRI? Pendientes.

Definición en sector eléctrico

Y fue la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien ayer definió lo siguiente en torno a la Comisión Federal de Electricidad y la industria eléctrica. “El Presidente puso un nuevo objetivo con el que estamos de acuerdo: generación al menos del 54 por ciento mayoritariamente por el Estado y 46 por ciento privado y la conducción de la planeación por parte del Estado mexicano”. Además, durante un acto en Baja California, criticó los intentos de privatización de esa empresa pública del Estado y recalcó: “¿Por qué es importante una CFE fuerte para todos y para todas? Aunque parezca menor esta pregunta, pues para cumplir los grandes objetivos de cualquier sistema energético en el mundo: soberanía, energía accesible y de bajo costo, para el desarrollo de la población”. El Presidente López Obrador celebró que en su administración ya se cumplió con el rescate de la CFE. Ahí el dato.

El desplegado

No están todas las que son, ni son todas las que están, refirieron ayer algunos conocedores del sector de la educación superior, en torno al desplegado que un conjunto de universidades publicó para, literalmente, celebrar que el actual dirigente de Morena, Mario Delgado, haya sido nombrado secretario de Educación del futuro Gobierno. De un lado, esta expresión ha sido criticada por quienes lo ven como un intento de entrar desde ya en la consideración del futuro titular de la SEP. Es sabido que el sector enfrenta importantes problemas presupuestales. Del otro lado, hay quienes aprecian un principio de cierre de filas de cara al diseño de una política para un sector que quedó en un segundo nivel de atención, dado que el objetivo del actual Gobierno fue el de la apertura de planteles de las universidades Benito Juárez. Como sea, pendientes.