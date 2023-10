Avanza paridad... y a temblar partidos

Con la novedad de que anoche, en comisiones del INE, una mayoría de consejeros y consejeras avaló la propuesta que ordena a los partidos políticos postular a 5 mujeres y 4 hombres en las 9 entidades en las que se renovará la gubernatura el año próximo. Se trata de una iniciativa que la mayoría de los partidos políticos con registro ha combatido porque, nos aseguran, les viene a trastocar los escenarios y jugadores en los que cifran muchas de sus esperanzas de ganar las contiendas. La decisión de ayer, pues, se tomó en las comisiones de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad y Género, por lo que ahora será llevada a votación del Consejo General en una sesión que, se anticipa, sacará chispas. Y ya si se aprueba, en los partidos podría no haber chispas, sino auténticos incendios. Por lo pronto, pendientes.

Sanción en el Poli

Respuesta definitiva a un asunto grave, nos comentan, fue la que dio ayer el Instituto Politécnico Nacional. Y es que ante diversas demandas planteadas por alumnas de la Escuela Superior de Comercio y Administración por violencia digital, la institución determinó dar de baja de manera definitiva al alumno señalado. La determinación fue tomada por la Comisión de Honor del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la referida Unidad Académica por unanimidad de sus integrantes. Y fue resultado además, nos dicen, de la puesta en marcha del protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género, el abuso y el acoso en contra del alumnado. Por lo pronto, el Poli advirtió que no hay ni habrá tolerancia ante ese tipo de actos y anticipó que seguirá colaborando con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que también lleva el caso. Ahí el tema.

Plataformas digitales vs. TV

Con la novedad de que en el mundillo de la publicidad y la comercialización de espacios mediáticos y digitales, en estos días es tema de conversación un evento llamado Brandcast, organizado por YouTube, que congregó a anunciantes.Y es que, nos señalan, en el mismo se aseguró que la plataforma de videos tiene un alcance mayor al de la TV abierta. Sin embargo, nos hacen ver, para afirmar lo anterior se interpretó un estudio de audiencias y se omitió señalar que ese mismo estudio refiere que el alcance de la TV abierta y el de la TV de paga es cuatro veces mayor. Para muchos se trata de un dato no menor que, nos dicen, es bastante conocido, por lo cual no haberlo tomado en consideración no podía pasar desapercibido, sobre todo, en un momento en el que hay debates sobre la forma en que operan algunas plataformas digitales. Ahí el dato.

Acuerdos en Palacio

Interesante, nos aseguran, el encuentro que ayer tuvo lugar en Palacio Nacional entre el Presidente y el gobernador de Querétaro Mauricio Kuri, quien como es sabido, pertenece a las filas del PAN. Y es que este último tema, el de las membresías partidistas, fue el que menos incidió en la conversación. “La coordinación entre los niveles de gobierno es esencial para cumplir las necesidades de las familias. Avanzamos en temas prioritarios para las y los queretanos con el Presidente López Obrador. Fortalecemos a la democracia con eficiencia en la pluralidad”, señaló el queretano al término de la reunión. Antes, al llegar a Palacio, informó que los temas a abordar serían la sequía, obras hidráulicas e incluso el tren México-Querétaro, un proyecto del Presidente “que él sabe que quizá no lo pueda terminar en su sexenio, pero que quiere dejar el proyecto hecho”.

Avanza Godoy, pero…

El aval otorgado ayer por el Consejo Judicial Ciudadano es un paso más para la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía capitalina. Sin embargo, nos hacen notar el raspón que significa el que la decisión no haya sido tomada por unanimidad. Tres consejeros se inconformaron por la decisión tomada de último momento por el presidente, Jorge Nader Kuri, de realizar la sesión de manera virtual y no presencial, como estaba programada. Una cuestión de forma influyó en una decisión de fondo. Dos consejeros votaron en contra y una se abstuvo, no por cuestionar el desempeño de Ernestina, sino por cómo se realizó la sesión. Los operadores de la ratificación, nos dicen, deben tener cuidado cuando venga la votación en el Congreso local, en donde los votos estarán tan escasos, que no se pueden dar el lujo de perder algunos por no cuidar las formas. Veremos.

Litigar en Morelos

Nos cuentan que la abogacía es una profesión de alto riesgo en Morelos, como lo demuestra el hecho de que, en lo que va del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, han sido asesinados 22 litigantes. El más reciente crimen contra alguien de este gremio ocurrió el pasado sábado, cuando el jurista Juan Carlos Olallo Flores fue ejecutado en el municipio de Cuautla. Ayer, integrantes de ocho agrupaciones de abogados exigieron que cese la violencia y pidieron a las autoridades que “si no pueden, dejen que otros lo hagan”. El clamor de los juristas se une al de colectivos de feministas, que apenas el mismo sábado se habían manifestado para protestar por el repunte en agresiones violentas contra mujeres, en especial los feminicidios y las violaciones. El gobierno del Cuau ha sido tan errático, que los morelenses, nos dicen, lo que quieren es que el árbitro ya pite el final. ¿Será?