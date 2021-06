La “ayuda” a Santillán

La contienda por la alcaldía de Álvaro Obregón, que, según nos cuentan, a Morena se le está complicando, por el desempeño que ha tenido la candidata Lía Limón, de PRI-PAN-PRD, sigue dando de qué hablar. Y es que quien la tiene difícil, nos comentan, es el morenista Eduardo Santillán, quien recibió “apoyo” de Anthea Sansores, sobrina de la exalcaldesa, Layda Sansores. Aunque nos hacen ver que a muchos no les pareció la mejor de las ayudas porque ayer se difundieron en las benditas redes dos fragmentos de participaciones de la también candidata a una diputación local. En una de ellas dice que “esta alcaldía nadie nos la va a arrebatar y menos esos hijos de la chin…”, y en otra expresa que quiere ser más como una senadora, Citlalli Hernández, y menos como otra, Lilly Téllez, de la que apunta: “que se vaya a chin… a su madre esa tarada”. Así el nivel de ayuda, nos comentan.

• Debate sin Gallardo

Así que sigue resonando en territorios potosinos el hecho de que en el último debate de los candidatos al gobierno estatal, efectuado el viernes, se ausentó el candidato del Partido Verde Ecologista, Ricardo Gallardo. Ya se verá, nos dicen, qué efectos tiene el no haber ocupado el espacio para dar a conocer masivamente sus propuestas, dado que se considera que fue el ejercicio más visto. Los que sí buscaron sacarle provecho fueron Octavio Pedroza (Alianza), Mónica Rangel (Morena), Francisco Javier Rico (Nueva Alianza), Juan Carlos Machinena (FxM), Arturo Segoviano (independiente); José Luis Romero (RSP), Adrián Esper (PES) y Marvelly Costanzo (MC). Mientras, Gallardo sólo publicó un tuit proclamando su triunfo en en el debate “con la gente”. ¿Pues qué le saben o qué no sabe, que mejor no quiso exponerse? Era la pregunta que ayer seguía sin ser contestada.

• Volándose la rola

Resulta que un candidato de Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes tuvo la gran ocurrencia, nos comentan, de aprovechar una canción de Molotov para cambiarle la letra, videograbar un clip y hacerse promoción electoral masiva en las benditas redes. Se trata de “Voto Latino”, a la que a Arturo Ávila, quien se define como “empresario nacionalista con dimensión social”, se le escucha cantar junto con un grupo de jóvenes: “Voto masivo, Morena arrasa…”. Sin embargo, el frenesí que se aprecia en el abanderado del partido guinda —sobre todo en una parte en la que los muchachos dicen: “Ávila gana”— lo apagó ayer la famosa agrupación con la advertencia de que presentará una denuncia por la transgresión de los derechos de autor. Lo peor del caso es que el músico Micky Huidobro publicó su propio mensaje en el que advierte: “y, por cierto, no votaría por ellos ni aunque esté drogado”. Uf.

• El Poli, con pies de plomo

Resulta que el Instituto Politécnico Nacional no se incorporará al regreso a clases presenciales el próximo 7 de junio en la Ciudad de México. A una semana de la fecha establecida por la Secretaría de Educación Pública para la reapertura de escuelas, la prestigiada institución indicó que terminará el semestre en línea. En cambio, anunció que reanudará actividades directivas, administrativas y de apoyo a la docencia de forma ordenada, escalonada y paulatina. Y que será durante junio y la primera semana de julio, cuando cada unidad académica afinará —así, en futuro— los protocolos preventivos y operativos para estar listos para el regreso a clases. Parece que en muchas escuelas están optando por caminar con pies de plomo para evitar temas de contagios o aparentemente para permitir que fluya un poco más la vacunación y así disminuya el riesgo de que aumenten los casos. “Retomar las actividades presenciales será un proceso de readaptación progresivo que requiere actitud y responsabilidad”, fueron las palabras del director Arturo Reyes Sandoval.

• Oferta de vuelo rechazada

Los atletas mexicanos que viajarán a Tokio, Japón, para participar en los Juegos Olímpicos en julio se quedaron con las ganas de volar en el avión presidencial. Esto luego de que el Comité Olímpico Mexicano, que dirige Carlos Padilla, dijo “no gracias” a la intención del Gobierno federal de trasladarlos en el lujoso TP-01 “José María Morelos y Pavón”. Por la mañana, el titular de Hacienda, Arturo Herrera, había confirmado que la aeronave, que no se ha podido vender, había sido trasladada a Victorville, California, en Estados Unidos, para darle mantenimiento y dejarla como nueva porque trasladaría a los competidores mexicanos a Japón. El titular del COM agradeció el detalle, pero por cuestiones de logística y de sanidad no pudo aceptarlo. Inclusive dijo que ya se tienen los boletos de avión apartados gracias al patrocinio de Value. Así que ahí será para la otra, y el avión seguirá sin oportunidad de venderse.

• Lo que importa es la reelección

Donde tenían prisa por irse es en el Congreso de la Ciudad de México. En una sesión de apenas 22 minutos, sin discursos ni agradecimientos, con un dejo de indiferencia, el Legislativo capitalino, el más costoso del país, clausuró el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer y último año. Ningún legislador hizo uso de la palabra y sólo se limitaron a pasar lista y votar a favor de la integración de la Comisión Permanente. El único momento en el que se notó el cuerpo legislativo fue cuando al final de la sesión todos los diputados entonaron el Himno Nacional y, después de tocar la campana que dio por terminada la sesión, se instaló en 14 minutos la Permanente, que trabajará hasta agosto. Los diputados ya querían partir y cambiar de chip al 6 de junio, pues para muchos de ellos, nos dicen, esta semana es crucial. Así que qué legislar o parlamentar, ahorita lo que importa es la reelección.