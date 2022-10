Barbosa y las compañías

Así que ni una palabra ha dicho el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, sobre la detención, el pasado viernes, de Eric Cotoñeto, quien hasta hace muy poco era su principal operador político. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Cotoñeto fue asegurado el pasado viernes a las 10:45 horas. El motivo, dicen los que saben, fue la portación de un arma prohibida dentro del bar de su propiedad ubicado en el municipio de Zacatlán. Cotoñeto dejó de trabajar para Barbosa —al menos eso dice él— a partir de junio de este año. Pero ya para entonces habían pasado años de estar bajo su sombra, detrás de muchas de sus decisiones, desde que el mandatario era un miembro distinguido de Los Chuchos, del PRD. Ya en el Gobierno de Puebla, Cotoñeto tenía derecho de picaporte y pudo colocar gente en diversas áreas. Que debió calarle a Barbosa esa detención, se dice. Uf.

Apoyos en Torreón



Y quien ayer recibió un espaldarazo de líderes y militantes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana fue el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, a quien además se menciona como entre los más avanzados aspirantes a hacerse de la candidatura morenista al gobierno de Coahuila. Lo anterior ocurrió, nos comentan, en un encuentro con representantes de todas las secciones del estado de ese gremio. Agustín Martínez Fonseca, representante de la sección 159 de Torreón, sostuvo ahí que Mejía es la única opción de cambio para el estado. Es la persona más leal al Presidente, representa los valores del obradorismo y es el único con una trayectoria impecable de trabajo político y social en favor de los trabajadores y la soberanía energética, se indicó en la reunión. Ahí el dato.

PAN: ¡aaarrancan!



Interesante, la pasarela organizada ayer por el CEN del PAN para placear a los cuadros azules —que se niegan a asumir la denominación de “corcholatas”—que tienen posibilidades de aparecer en la boleta de la elección presidencial del 2024. Lo que más llamó la atención de muchos es el segundo nombre de los foros “Cambiemos México, ¡Sí hay de otra!” El “Sí hay de otra” lo han estado repitiendo varios liderazgos panistas desde hace tiempo, por lo que no se puede descartar que será el grito de batalla del equipo blanquiazul en la contienda del 2024. Por la sede del partido se vio ayer a los gobernadores de Yucatán y Chihuahua, Mauricio Vila y Maru Campos, respectivamente. El de Querétaro, Mauricio Kuri, también estuvo, aunque de manera virtual. También se vio por ahí al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel, y al diputado federal Juan Carlos Romero Hicks. Ésas son las cartas de Acción Nacional. Son varias y aún no hay nada escrito. La variedad de opciones parece algo positivo, habrá que ver si así se mantiene con el paso del tiempo, nos comentan.

Reforma militar, con más posibilidades



Con una nueva redacción del dictamen sobre la reforma a las Fuerzas Armadas, este lunes buscan sacarlo adelante en el Senado en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, que sesionarán por la tarde, con el propósito de pasarla al pleno en la sesión del martes. Sin embargo, todavía no hay un acuerdo definitivo que garantice los votos suficientes para obtener la mayoría legislativa, porque incluso dentro de Morena no existe el consenso necesario para respaldar las modificaciones a la propuesta. En caso de que se concrete el aval para la nueva redacción del dictamen, que supuestamente considera algunas de las propuestas del bloque de contención, será regresado a San Lázaro. La reforma va para largo, nos dicen, al ser una enmienda constitucional que requiere también la luz verde de la mayoría de los Congresos estatales. Lo cierto es que ya se nota con más posibilidades.

¡Que no me digan que la ley es la ley!



Nos comentan que, pesar de una orden judicial emitida, la Secretaría de Educación Pública ya advirtió que no se detendrá en la implementación de la prueba piloto del nuevo plan de estudios de educación básica. Organizaciones, académicos y especialistas han alertado de consecuencias como la desestabilización del sistema escolar, por presentarse el cambio en un contexto de “crisis educativa” que no se ha resuelto y en medio del cual no se debería “experimentar”. La dependencia, a cargo de Leticia Ramírez, se negó a poner en pausa el periodo de prueba en 960 planteles del país, pues argumentó que aún no ha sido emplazada respecto a la suspensión provisional en contra de este proyecto. Tal como lo hiciera con la suspensión que también fue ordenada en contra del programa La Escuela es Nuestra, la dependencia iniciará un proceso para que el criticado plan no sea frenado. Ya se verá hasta qué niveles escala el litigio.

Repudio al chapulín



Y el que se llevó un sonoro abucheo de parte de la militancia morenista fue el senador que recién brincó del PAN a Morena, Raúl Paz Alonzo. Ocurrió en Yucatán, en la celebración del aniversario 11 de la conformación de la asociación civil que antecedió a la creación del partido guinda. Paz Alonzo saltó a la fama, hace unos días, cuando, ante el cierre de filas de la oposición y la partición del PRI, el gobierno buscaba apoyos a la iniciativa de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas se puedan mantener hasta 2028 en apoyo de tareas de seguridad. El legislador apareció entonces cambiando de partido, lo que generó el repudio de sus excompañeros del PAN. Ayer sumó una rechifla, pero ahora de los morenistas que le critican el chapulinazo. Uf.