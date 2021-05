La batalla de Porfirio

El que mantiene su frente abierto contra la dirigencia de Morena, al considerar que le impidió que pueda seguir participando políticamente en la Cámara de Diputados, es Porfirio Muñoz Ledo. De acuerdo con información difundida por él mismo, ya logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dé la razón en su queja, con lo cual, se tendría que reponer el procedimiento en su caso, ponderando su derecho a postularse a la reelección. De acuerdo con sus señalamientos, la Comisión de Honorabilidad y Justicia de Morena determinó que el guanajuatense no se había inscrito al proceso y, por lo tanto, lo había dejado sin postulación; sin embargo, el tribunal habría revertido esa decisión. El punto de debate ahora, ha apuntado, es lo que refiere el artículo 6 de los estatutos de Morena, relacionado con el perfil requerido, que no es otro que contar con una trayectoria de lucha en las causas democráticas. ¿Cabe preguntar si Don Porfirio no lo cumple?

¿Desafueros que vienen?

Así que la Cámara de Diputados planea abrir un periodo extraordinario para llevar a cabo los juicios de desafuero de dos políticos: uno es el diputado de Morena Benjamín Saúl Huerta y el otro es el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara. El primero está acusado de abuso sexual contra un menor de 15 años y la gravedad de su falta no es sólo la agresión, sino que de acuerdo con las acusaciones presentadas ante las autoridades de la Ciudad de México usó una sustancia para drogar al menor. Al segundo le pretenden retirar el fuero por acusaciones de portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas. Ambos estarían en vías de perder la inmunidad. Al menos es lo que nos adelantaron los que conocen las rutas de dichos procesos en la Cámara de Diputados.

Evelyn Salgado, candidata

Con la novedad de que a quien no le gustaron mucho los resultados de la encuesta que llevó a cabo la Comisión de Elecciones en Morena, con el propósito de determinar a quien postularía por la gubernatura de Guerrero, fue a la senadora Nestora Salgado. La excomunitaria planteó su objeción a la designación de Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, como nueva abanderada, luego de ser incluida en la misma medición. Como sea, ayer mismo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, que vaya que ha estado en el reflector en este proceso electoral, determinó de manera unánime registrar la candidatura de Evelyn. Esta última, por su parte, agradeció la confianza y el apoyo de sus seguidores a quienes ofreció no fallarles.

Minimiza Salud cepa de la India

La noticia es que la cepa que está causando graves estragos en la India —donde van aumentando los casos de contagios y defunciones y se siguen viendo escenas dramáticas en espacios de atención hospitalaria y cremaciones— llegó a México, específicamente a San Luis Potosí, donde fue detectado un caso, según confirmó el secretario de Salud de esa entidad, Miguel Ángel Lutzow. Sin embargo, como ha ocurrido con el caso de otras cepas o variantes, para la Secretaría de Salud este hecho no amerita preocupación. De ello dio cuenta el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, quien anoche encabezó la conferencia de prensa sobre Covid-19 en Palacio Nacional. El funcionario señaló que ante dicha variante, también conocida como B.1.617, no se requiere un aislamiento específico ya que no representa un riesgo mayor al de la epidemia mundial. Es de interés, pero no de preocupación, consideró. Uf.

Raspón al PAN… en Naucalpan

Quien le dio un raspón fuerte al PAN en Naucalpan es Patricia Durán, candidata a la presidencia municipal por la coalición Juntos Hacemos Historia conformada por Morena, PT y Nueva Alianza. Y es que, nos comentan, el fin de semana recibió la adhesión de más de 200 militantes albiazules a su campaña en un evento encabezado por la regidora Araceli Matehuala y por José Juan Alba Dimas, secretario juvenil de dicho instituto político a nivel municipal. Nos hacen notar que el raspón pudo ser más recargado, porque se hizo el mismo día que el alcalde con licencia de Huixquilucan y candidato a diputado por el PAN, Enrique Vargas, realizaba actividades proselitistas en el municipio, y un día antes había estado Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, acompañando a su candidata, Angélica Moya. Ni idea tenían de las inconformidades de sus militantes y la desbandada que se les venía encima, nos comentan.

Otra etapa y otros retos

Así que esta semana arranca la vacunación de personas de 50 a 59 años, la tercera etapa planeada por el Gobierno federal. La meta es vacunar al menos a 9 millones de personas, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, ya que estiman una participación de 70 por ciento. El inicio no será parejo, aunque algunos gobiernos como el de la Ciudad de México y el del Estado de México ya fijaron sus fechas. Simultáneamente, este mes se deberá concluir la vacunación de casi dos millones de maestros y 4.7 millones de segundas dosis para adultos mayores. Nos hacen ver que hay un doble reto, el primero es logístico, porque se amplía el universo de personas en posibilidad de inocularse y el segundo es el de los suministros, pues habrá que ver si la cantidad de vacunas que lleguen al país, gracias a las gestiones de distintas dependencias, serán suficientes para abarcar la inmunización.