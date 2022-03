Bejarano y sus clases de moral

Con una mueca de azoro que se volvió de incredulidad y luego de desaprobación, recibieron ayer algunos políticos de la capital la pretendida lección de honestidad de René Bejarano al establecer su posición sobre el tema de las acciones emprendidas contra Sandra Cuevas. Y es que, nos aseguran, éste se deshizo en críticas a la gestión de la alcaldesa de la Cuauhtémoc —que deberá enfrentar hoy una nueva audiencia en el juicio que se le sigue— y al senador Ricardo Monreal. Acusó, por ejemplo, que en la contienda por la demarcación —en la que perdió Dolores Padierna—, hubo alianza de los grupos de aquellos con “mafias”. Los que escucharon su intervención, no dejaron de advertir que el profesor no ha podido ya asumir cargos públicos de relevancia por haber sido exhibido juntando ligas con billetes, nos comentan.

• La licencia de última hora

Hablando del mismo caso, más de uno levantó la ceja ayer cuando se enteraron de que la alcaldesa de la Cuauhtémoc solicitó licencia para separarse del cargo por 15 días. El problema es que Sandra Cuevas está suspendida de sus funciones como alcaldesa, lo que le impide ostentarse como tal y más aún, firmar oficios como tal, nos aseguran. Quienes saben del tema creen que se trata de una estrategia de su defensa para incidir en el proceso y alargar lo más que se pueda la toma de decisiones políticas y jurídicas. Lo que parece claro es que Cuevas ya da por hecho que este jueves no regresará a su despacho de colonia Tabacalera, sea por decisión propia o por mandato de la jueza que lleva su proceso penal. Muchas definiciones habrá luego de la audiencia que se llevará a cabo hoy por la mañana en el Reclusorio Norte, nos hacen ver.

• ¿Escalarán a juicios políticos?

El enfrentamiento entre Morena y el INE está a nada de escalar y librarse en nuevos escenarios. Y es que este jueves, nos aseguran, se instalará en San Lázaro la Subcomisión de Examen Previo, desde la cual los diputados de Morena y sus aliados buscarán activar las solicitudes de juicio político interpuestas contra los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Una de ellas fue tramitada por el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, en enero del 2021. Sin embargo, los asuntos serán analizados conforme hayan sido presentados ante la Secretaría General. Además, nos recuerdan que la Subcomisión será encabezada por los presidentes de las Comisiones de Gobernación y Justicia, que son Alejandro Moreno, que además es dirigente nacional del PRI, y Fernando Macías, del PAN. Así que el juego de vencidas mostraría de qué lado hay más músculo político. Pero también abriría un episodio complejo de crispación y confrontación.

• No me ayudes, compadre

Hasta al propio Presidente le generó cierta inquietud cuando le preguntaron ayer en la conferencia mañanera sobre el problema de las personas que están siendo desplazadas por el crimen organizado de comunidades de Zacatecas. Y es que cuando le hicieron la pregunta le mencionaron el hecho de que haya hasta diputados que están proponiendo que si no hay acciones eficaces de gobierno, se tomen las armas para enfrentar la situación. “Decirle con todo respeto de que eso no ayuda en nada, o sea, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Además, ésa es una responsabilidad del Estado y nosotros no vamos a incumplir con nuestra responsabilidad. Y que ya no podemos actuar de esa manera, con balandronadas que no ayudan en nada, éstos son asuntos muy serios”. Antes, el Ejecutivo había preguntado de qué partido era el diputado y la respuesta había sido que de Morena. A esa hora, aunque no se mencionó su nombre, seguro le estaban zumbando los oídos al exvocalista de la banda Jerez, Marco Flores. Uf.

• El nuevo Consejo de Fundación IMSS

Con la novedad de que una veintena de figuras de la ciencia, la empresa y la función pública se integraron ayer al Consejo Directivo de la Fundación IMSS. Entre ellos están Fernando Landeros, de Fundación Teletón; Luis Alejandro Soberón, de Fundación CIE; Jesús Vizcarra, de Fundación Vizcarra; Mónica Aspe Bernal, de Fundación AT&T; Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Carlos Hank González, de Fundación Banorte; Arturo Reyes, director del IPN; David Kershenobich, director del Instituto Salvador Zubirán; Ninfa Salinas Sada, presidenta del Consejo Directivo de Fundación Azteca, entre otros. Relevantes los nombres y la capacidad de convocatoria del titular del IMSS, Zoé Robledo, nos señalan.

• Y que les falla su mayoría

Hay molestia en Morena y en Palacio, nos dicen, luego de que la bancada guinda cayera en la trampa de la oposición y no pudiera sacar adelante, como quería, las modificaciones en materia de propaganda gubernamental, con la que los funcionarios, incluidos el Presidente, gobernadores y legisladores, podrán promover la revocación de mandato. Y es que las minorías de las que la víspera algunos morenistas se burlaron, ayer no estuvieron y por la falta de legisladores del partido en el gobierno y de sus aliados ya no se pudo completar. Nos hacen ver que entre los ausentes se incluyen nombres como Napoleón Gómez Urrutia, Armando Guadiana, Lucía Trasviña, Nestora Salgado, Raúl Elenes, Eugenia Galaz, Gerardo Novelo, Elena Jiménez, Juan Quiñones, Alejandra Lagunes y Miguel Lucero. Todavía resuena la voz de Martha Lucía Mícher quien advirtió que a la sesión de este jueves los llevarán hasta “de las greñas”. Uf.