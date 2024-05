¿Primero Belice?

Con la novedad de que México habrá de proveer energía eléctrica a Belice, según reveló ayer el Presidente. “Se va a cumplir con el acuerdo de ayudarles para que no les falte la energía eléctrica en el caso de Belice, son pueblos hermanos”, dijo el mandatario en su mañanera de ayer. El ofrecimiento, sin embargo, no ha pasado desapercibido para observadores del sector energético, que han levantado la ceja por el caso de los apagones instrumentados a últimas fechas tras alcanzarse demandas de energía que superan las capacidades de generación. Detrás del anuncio hay quien ve una fe del Gobierno en los dichos del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para quien los problemas ya están resueltos. Esto a pesar de que también en las últimas semanas hubo cinco alertas del Sistema Nacional Interconectado. Se verá, pues si la luz que llegue a Belice será continua o intermitente.

El caso Nahle en Palacio

Con la novedad de que el caso de Rocío Nahle, candidata de Morena-PT-PVEM al gobierno de Veracruz, ayer tocó las puertas de Palacio Nacional. Y es que resulta que hasta el sitio donde vive y despacha el Presidente llegaron el empresario Arturo Castagné y la diputada María Elena Pérez-Jaén, a tratar de entregar en mano al mandatario, según dijeron, pruebas que tienen en su poder y han exhibido públicamente para dar cuenta del crecimiento del patrimonio inmobiliario del que resultan las acusaciones contra la exsecretaria de Energía por enriquecimiento ilícito. De las áreas de atención ciudadana de Palacio intentaron recibir las carpetas, pero la legisladora y el empresario pedían ver al mandatario, porque, dijeron éste ha señalado que pruebas no hay. Estuvieron en espera en el lugar más o menos dos horas y luego se retiraron. Quedó registrada su presencia a pie de Palacio. Uf.

Ecologista va con Manlio

Fuerte golpe sobre la mesa el que, nos cuentan, dio ayer en Sonora la candidata al Senado por el Partido Verde Ecologista, Lizbeth Gutiérrez, quien, además de hacer un llamado al voto en favor de su adversario, Manlio Fabio Beltrones, reveló que presentó una denuncia por violencia política en razón de género contra el dirigente del Verde en la entidad, Sergio Augusto López Ramírez. La acusación de la doctora Gutiérrez Obeso, nos comentan, no es menor: “Lamentablemente el delegado nacional de mi partido con funciones de secretario general ha recurrido a un trato que lastima la dignidad de las personas”, refirió en un video. Además, acusó que fue registrada como candidata afromexicana sin serlo, y que no se le ha permitido hacer campaña. Ya la aspirante aclaró que no renunciará a su militancia, pero decidió dejarle un no me olvides a López Ramírez al anticipar que el próximo 2 de junio su voto será por Beltrones “un político que ha sabido escuchar y darle voz y voto a quienes piensan diferente”. Auch.

¿Señales de austericidio?

Y nos piden no perder de vista la decisión del Instituto Nacional Electoral sobre las “medidas excepcionales” que aplicará para completar al ejército de capacitadores y supervisores electorales que requiere para cumplir sin mayor contratiempo con la jornada electoral del 2 de junio. Y es que resulta que miles de trabajadores que desempeñaban esas funciones se han ido bajando. Entre las tareas de los denominados CAE y los SE están la ubicación e integración de casillas, preparación y distribución de la documentación y los materiales electorales a las presidencias de las mesas de casilla, mecanismos de recolección, sistema de información del desarrollo de la elección, operativo de campo del Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares. En este tema, el árbitro electoral ha tenido problemas para cubrir las vacantes porque el salario muchos lo consideran bajo. “Para los que dicen que el INE gasta mucho, bueno, pues lo barato puede salir caro”, dijo ayer el consejero Jaime Rivera. Ahí el dato.

Que no se suman

Con la novedad de que la actriz Ofelia Medina y la directora de teatro Lorena Maza se deslindaron de haber suscrito el manifiesto de integrantes de la comunidad cultural a favor de Xóchitl Gálvez, ese mismo que también firmó Rubén Aguilar, suegro del candidato “fosfo fosfo” Jorge Álvarez Máynez. Medina atribuyó a un “error del responsable” de la publicación, porque, indicó, en ningún momento autorizó que apareciera su nombre en la lista de los abajo firmantes, ya que “no suscribo” el manifiesto de apoyo a la abanderada de la coalición PAN, PRI y PRD a la Presidencia. Lorena Maza escribió en la red social X su inconformidad por involucrarla en la “cargada” intelectual y académica en favor de Xóchitl. “Yo lamento también el error, pues mi nombre fue incluido sin yo autorizarlo”. Son así dos votos menos para la abanderada panista. Así pues la molestia por la inclusión forzada.

Batalla por la cobertura

Y fue el presidente de Morena, Mario Delgado, el que anoche presumió que su partido será el único que tenga una cobertura del 100 por ciento de las casillas el próximo 2 de junio. Se trata de la estructura, dijo, de defensa del voto, la cual supera a la de todos los demás partidos. El dirigente del partido guinda agradeció a los voluntarios que apoyarán en esa tarea y aprovechó para dar un raspón a sus adversarios: “Por el lado del PRIAN, es tal su desprestigio que no pudieron encontrar representantes para cubrir ni la mitad de las casillas. Su campaña de mentiras y calumnias no está convenciendo a nadie”. Las cifras reveladas por el líder del guinda dicen, por ejemplo, que el PRI tiene un 40 por ciento, el PAN un 42, el PRD un 14 y MC un 25. También aseguró que ya venció el plazo para acreditar a más personas. Ahí los datos.