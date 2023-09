Se van de la boca en la UNAM

Y donde no termina de quedar claro que la violencia de género es inaceptable y, de paso, algo que daña gravemente a la UNAM, es, tristemente, en la Facultad de Derecho, nos comentan. Y es que ahora fue el secretario general de esa facultad, Ricardo Rojas, el que en una transmisión en vivo y micrófono abierto, agredió y descalificó a la doctora Zoraida García, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. El video que registra lo anterior —incluidas las risas de dos profesores que lo acompañan— circula en redes y ha provocado que se intensifique la exigencia de que quienes aspiren a llegar a la Rectoría asuman un compromiso real contra la violencia hacia las mujeres. Por cierto que el jefe de Rojas, Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho y aspirante a Rector, tiene en sus manos la oportunidad de mandar un mensaje correcto.

Detienen a exvocero de Corral

Y se sigue cerrando el cerco judicial en torno a la gestión del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y es que resulta que la fiscalía anticorrupción detuvo a quien fuera vocero del exmandatario por la presunta comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades con penalidad agravada. Lo anterior, se informó, “por hechos cometidos en el año 2018, en cinco distintos eventos”. La captura se llevó a cabo en Ciudad Juárez como parte de un caso que también involucra a dos personas más: la primera de ellas exdirectora administrativa de Comunicación Social, y la segunda, representante legal de empresas a las que el gobierno de Corral dio contratos por nueve millones de pesos, en los que se detectó un conflicto de interés y se presume la comisión de delitos. El detenido, se señaló también, será en breve puesto ante el juez.

Godoy da un paso al frente

Con la carta que la fiscal capitalina Ernestina Godoy envió ayer al presidente del Consejo Judicial Ciudadano, Jorge Nander Kuri, se inició formalmente el proceso de ratificación de la titular del órgano de justicia. Se trata de un camino por recorrer no muy largo, pero sí escabroso, por la inevitable politización que acompañará a la toma de decisiones. La última etapa del proceso es la votación en el pleno del Congreso capitalino, lo cual se llevará a cabo en diciembre, cuando ya los candidatos a la Jefatura de Gobierno de los partidos estén definidos, todo mundo esté metido en las campañas y el nivel de confrontación esté muy elevado. Los números sobre baja delictiva le ayudarán a Ernestina, pero no la tendrá tan fácil, porque para que sea ratificada se requieren las dos terceras partes del Congreso, que no las cubren los partidos de la 4T. Veremos qué ocurre.

Rubalcava empuja

Quien no quita el dedo del renglón es el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, en su exigencia de que las dirigencias de PRI, PAN y PRD definan ya el método para perfilar al candidato de la oposición a la Jefatura de Gobierno. Rubalcava anunció ayer que valora dejar el cargo a principios de octubre como una medida de presión, porque, dice, “nuestros rivales están caminando por las calles y nosotros estamos enfrascados”. Pero las cúpulas de los tres partidos mencionados hacen como que no escuchan los llamados de Rubalcava y otros alcaldes para que ya se ponga en marcha la contienda interna. Ante esto, no se descarta que alguno de los tres partidos se adelante y camine por su cuenta. El riesgo de una fractura en el bloque opositor de la capital está latente. Pero hay quien no lo quiere ver, nos comentan.

“Tampoco plagiamos”

Con la novedad de que las acusaciones de presunto plagio en el trabajo de titulación de Xóchitl Gálvez parecen, a diferencia de señalamientos previos hechos por morenistas —entre ellos los relacionados con su gestión en la Miguel Hidalgo o sobre su casa—, haber pegado ahora sí hasta en el ánimo de algunos de quienes se mostraban como sus férreos defensores. Así pareció haberlo leído Claudia Sheinbaum, quien decidió aprovechar lo que se ha mostrado como una debilidad de la coordinadora del Frente, y señalar en un evento a micrófono abierto: “De mí, tengan la certeza, llevo los principios, nuestras causas, en nuestro corazón. Nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México”.

Collado, Carmona y la 4T

Con la novedad de que un juez y un tribunal ordenaron ayer sendas liberaciones: la del abogado Juan Collado y la del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. En el caso del primero, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, se trata de una libertad provisional, lo cual implica que deberá portar un brazalete. En el caso del segundo la acusación es por tortura y la dictada ayer es la cuarta orden de liberación que le conceden. Dichas decisiones judiciales, que están siendo vistas como reveses a los intereses de la 4T, han tenido ya reacciones, particularmente el caso de Carmona. Porque la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anoche señaló: “¿Qué señal se envía cuando el Poder Judicial ha protegido y hoy libera al exfiscal de Morelos acusado de encubrir con peritajes y declaraciones falsas el feminicidio de Ariadna?” ¿Será que viene un nuevo choque, uno más, del gobierno con el Poder Judicial?. Pendientes.