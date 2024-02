Nos hacen ver que el ahora famoso bono que, para sus consejeros se aprobó en el INE, que encabeza Guadalupe Taddei, se terminará convirtiendo en un bono amargo. Porque resulta que después de que se conociera de su existencia y de su monto —325 mil pesos pagados en dos exhibiciones—, algunas cejas se levantaron y luego muy rápido se empezaron a sumar voces que lo rechazan. Es el caso de la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, quien ayer sostuvo que esa medida no tiene razón de ser. “No está bien, no tienen por qué los consejeros electorales tener un bono adicional a su salario que, de por sí, ya son muy altos. ¿Por qué a los jornaleros agrícolas (que) trabajan mucho, no viene un bono especial por parte del Instituto Electoral por trabajar mucho?

Esperado plan



Relevante, nos comentan, el acuerdo que se alcanzó ayer para garantizar la seguridad de quienes habrán de postularse como candidatos a alguno de los más de 20 mil puestos que estarán en juego este año. Y es que la definición del plan respectivo, que corrió a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al frente de la cual está Rosa Icela Rodríguez, responde, nos dicen, a una legítima inquietud. Por lo pronto, habrá coordinación del Instituto Nacional Electoral, con la SSPC, pero además con la Defensa, la Marina y Gobernación. “Con este esquema se van a dar servicios de seguridad y acompañamiento a los candidatos que lo soliciten, asignándolos con base en zonas de riesgo con nivel de incidencia delictiva alta, media y baja”, se informó ayer.

Gira caliente en el frío NY



Se calentaron los ánimos en las trincheras de la oposición y de la 4T a propósito de la gira que realiza por el frío Nueva York, la precandidata Xóchitl Gálvez. Y es que por el lado de los primeros fue un grupo de personas afines a Morena el que buscó cercar a la hidalguense y haciendo gala de no poca frontalidad registrar en video lo que en las benditas redes luego se difundió como “repudio de migrantes”. Pero resulta que cuando el dirigente de Morena, Mario Delgado, se subió a esa ola, se acabó trenzando en un debate con Ildefonso Guajardo, de la campaña de Gálvez, quien a propósito de los números de migración le recetó: “Desde el inicio del gobierno de Morena (la migración) se ha disparado gracias a la violencia que ustedes han solapado. Y por cierto, hay un testigo protegido por el FBI en USA de apellido Carmona que te manda saludar…” ¿Qué tal la calentada?

Reproches y nuevas sumas



Y fue el excanciller Marcelo Ebrard el que ayer acusó recibo por la incorporación de Manuel Mondragón y Kalb al equipo del abanderado del bloque de oposición en la Ciudad, Santiago Taboada. “Manuel Mondragón es un amigo entrañable, decidió dejar el camino que encabezo y así me lo hizo saber hace semanas. Lo lamento de verdad. Considero un error enorme sumarse al pasado que estamos empeñados en superar”, señaló, de quien hasta ahora sigue sin saberse qué rol jugará en la campaña presidencial o en el proyecto de la 4T. Por cierto que por el lado de Taboada, el que se sumó a su postulación fue el senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza, quien se supo anoche colaborará en el tema de Derechos Humanos. Qué tal.

Arigato por las guajolotas



Y en el Día de la Candelaria el que cumplió con la tradición mexicana de regalar tamales fue el embajador japonés, Noriteru Fukushima, porque resulta que, dijo, le salieron dos muñequitos en la Rosca de Reyes. El embajador, que se encuentra, por cierto, dentro de un pequeño grupo de diplomáticos que usan activamente sus redes sociales para mostrar su sociabilidad, acudió a comprar unas guajolotas, las metió en bolsas individuales y se fue a repartirlas, sobre todo, a trabajadores de limpia que laboran en las inmediaciones de la sede de la embajada de su país en la capital. “Ojalá que reciban”, decía Fukushima mientras caminaba con su charola por Reforma. Y sí. Se le acabaron. Pues todo mundo le recibía la torta con agradecimiento. Arigato, le dijo un hombre en una de entregas y en otra fue una mujer la que le deseó: “Ojalá que le sigan saliendo niños”. Ahí el dato.

Ya se presentó la denuncia



Y fue finalmente el Gobierno federal el que, tras estar envuelto en la polémica por la revelación de datos personales de periodistas que acuden a cubrir la conferencia mañanera, el que acudió a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por estos hechos que denominó “sustracción ilícita de datos de personas periodistas”. Fue la Secretaría de Gobernación, a cargo de Luisa María Alcalde, la que informó que la denuncia fue presentada el pasado 31 de enero contra quien resulte responsable. En la conferencia de ayer, periodistas le hicieron ver que hay comunicadores que se sienten en vulnerabilidad por los datos difundidos. Lo que ahora se espera es que la indagatoria que vendrá tenga resultados.