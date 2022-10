Se busca fiscal en campaña

En Quintana Roo se preguntan quién será el “genio” que le ha sugerido al fiscal Óscar Montes de Oca emprender una campaña para engañar a la opinión pública sobre supuestos logros en materia de seguridad. Sobre todo cuando algunos indicadores relevantes sobre incidencia de algunos delitos de impacto indican otra realidad. El mancerista Montes de Oca, llegado en la administración pasada, nos aseguran, no debería perder de vista que fue parte medular del modelo fallido de seguridad en la entidad, además de ser señalado en muchas ocasiones por los mismos empresarios de no ser digno de confianza y permitir altos niveles de corrupción. Uf.

Llamado de auxilio al Copred

Más que desafortunados, nos cuentan, los dichos que durante una sesión de Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, hizo la magistrada Xóchitl Hernández, quien para responder a las aclaraciones que le hacían sus compañeros sobre un reglamento que iba a ser discutido, dijo: “Sí entiendo perfectamente que está vigente, no tengo autismo”. La reacción de algunos de sus compañeros fue de desaprobación. Pero, según se aprecia en el video de la sesión, la magistrada los tomó de mala gana e hizo otro comentario, igual de desafortunado. “Perdón, a la mejor no es la palabra, pero si me trata la magistrada como si tuviera algún atraso mental, se me vino a la mente el autismo, a lo mejor no debí haber dicho eso”. En las benditas redes, más de uno lanzó un llamado de auxilio al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. A ver si es escuchado.

Ejecuciones en Campeche

Nos cuentan que el viernes de la semana pasada ocurrió un hecho que perturbó a medio Campeche: una ejecución a plena luz de día en la entidad que gobierna actualmente Layda Sansores, y una de las que se suele destacar su baja incidencia delictiva. Sujetos armados se aproximaron al vehículo en el que se encontraba su víctima y lo acribillaron a sangre fría. Del hecho quedaron registros en video por cámaras de establecimientos aledaños. Se informó después que la víctima era un exaspirante de MC a una presidencia municipal en Nayarit y la mandataria se apuró a señalar que era un “caso aislado”. En la entidad, sin embargo, en la última semana no fue una sino dos las ejecuciones, nos aseguran, pues también ocurrió la de un exasesor político. ¿Será hora de prender algunas alertas como consideran algunos? Ya se verá.

Acelera proyecto Menchaca

Donde van más que acelerados para concluir el diseño de un nuevo programa de gobierno es en Hidalgo, entidad en la que recién asumió como gobernador el morenista Julio Menchaca, quien acudió ayer a la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, sede de los Diálogos Ciudadanos por la Construcción del Plan Estatal para la Transformación de Hidalgo. Ahí, nos comentan, pudo recoger demandas de muchas voces que igual demandan dar apoyos a comunidades indígenas, que desarrollo a partir de proyectos carreteros o más inversión en educación. “Este proyecto busca dar una sacudida a la realidad por la que atravesaba nuestro estado”, destacó el gobernador quien cifra las posibilidades de éxito de esta iniciativa en estar cerca de la gente. Ahí el dato.

Reacción importante en Guerrero

En donde se volvió a retomar la dinámica diaria fue en el municipio de San Miguel Totolapan, cuya cabecera fue escenario de hechos violentos el pasado 5 de octubre. Ayer se reanudaron las actividades en 42 escuelas de nivel básico y medio superior, luego de que se generaran las condiciones de seguridad tras el operativo puesto en marcha de manera conjunta por el gobierno del estado y la Federación. Los hechos del 5 de este mes fueron muy lamentables, pero la respuesta de la administración estatal encabezada por Evelyn Salgado fue relevante. Por cierto que a esos resultados se agregan algunos datos duros, como los aportados por la más reciente encuesta del Inegi sobre percepción de inseguridad. Y es que resulta que en los destinos de playa como Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo se reportó mejorías de 9.3% en el primero de los casos y de 20 por ciento en el segundo.

La cola de Rosas Aispuro

Así que el exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro, no podrá decir tan fácilmente que “no tiene cola que le pisen”. La Fiscalía estatal busca detener a dos muy cercanos colaboradores del exmandatario panista, a quienes acusa de desvíos millonarios. Llama la atención, nos dicen, el hecho de que ese trasiego de dinero se hacía mediante retiros de grandes cantidades en efectivo que luego era guardado en algunas casas. El último retiro fue un día antes de que terminara el mandato. Claro, Rosas Aispuro podrá decir que él nunca supo nada de eso que hacía alguien tan cercano a él, como era el secretario de Finanzas. Aunque no está claro cuántos le podrían creer. Nos hacen ver que mucho de este asunto tendrían que decir el PAN y el PRD, partidos que postularon al expriista en el 2016. Pero uno y otro enmudecieron. Uf.