La cachucha de Cuevas

Antes ya había faltado a la reunión en la que alcaldes de oposición urgieron a las dirigencias de los partidos de oposición en la CDMX a definir reglas para la contienda interna. Ayer, hubo quienes vieron en la conferencia de Sandra Cuevas la crónica de un rompimiento anunciado con la alianza en la capital, pero no necesariamente para competir por otra fuerza. Y es que tras acusar a las dirigencias del PRI, PAN y PRD de marginarla del proceso interno, la alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que ya se le han acercado dos fuerzas políticas. Pero resulta que en la capital hay siete partidos, de los cuales tres están en la 4T y tres en el Frente Amplio por México. Sólo queda MC, que ya tiene definido a su abanderado. Algunas mentes creativas creen que Cuevas romperá con la alianza, pero no para ser candidata, sino para operar a favor de un proyecto político que tiene sus raíces en Zacatecas. Que no cambiaría de cachucha, sino que mostrará la que no se ha quitado. ¿Será?

Jabs de Xóchitl

Y es la senadora panista Xóchitl Gálvez quien parece que ha decidido, nos comentan, lanzar jabs más directos a quien deberá enfrentar en las urnas: Claudia Sheinbaum. Ayer, después de que la aspirante morenista declaró que el “mejor homenaje” que se puede rendir a los mártires del 68 es que su partido gane las elecciones en el 2024, la contendiente frentista se refirió en redes a “una más” de sus “insensibilidades”. “No te equivoques”, le señaló; “el mejor homenaje es castigar a responsables. Entre ellos Bartlett y Ovalle, antiguos echeverristas que pertenecen al gobierno al que planeas darle continuidad. Con las víctimas no se lucra, se hace justicia”. Falta ver, nos dicen, si responde la exjefa de Gobierno o si opta por seguir manteniendo la ventaja de dos dígitos que tiene hasta el momento. Pendientes.

Al juego tras dos derrotas

En estos tiempos de efervescencia electoral y de activismo, Ricardo Sheffield se despidió del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de las mañaneras, donde cada lunes participaba con su sección “Quién es quién en los precios de los combustibles”, de gas LP y de la canasta básica, para evidenciar a los “pasados de rosca”. El aún titular de Profeco emprenderá la aventura de competir por la gubernatura de Morena al gobierno de Guanajuato, en su segunda oportunidad. La pasada elección perdió con el panista Diego Sinhue Rodríguez. Luego buscó la presidencia municipal de León y también perdió, por lo que tuvo que regresar a la procuraduría a esperar un poco antes de poder aspirar de nuevo al cargo. Aunque, nos hacen ver, enfrente tendrá ahora más competencia: la senadora Antares Vázquez y el director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto. A ver qué resulta.

Avanza alianza en Morelos

Y en donde los principales partidos de oposición alcanzaron un acuerdo para competir juntos en las elecciones de gobernador del próximo año fue en Morelos. El asunto no es menor, toda vez que hace seis años el PRI, el PAN y el PRD compitieron por su cuenta y a todos les fue muy mal. Pero hay quien cree que le fue peor a los morelenses, con el triunfo de Cuauhtémoc Blanco, abanderado de la 4T, pero a propuesta del PES, un partido que hace poco se deslindó de él. Al Frente Amplio por Morelos anunciado ayer se sumaron el Partido Redes Progresistas, manejado por operadores de Elba Esther Gordillo, y el partido local Morelos Progresa, así como varias organizaciones de la sociedad civil. Son muchas las voces que han sido críticas de la actual administración estatal. Y ahora, muchas de esas voces se unieron en un proyecto común, que es rescatar la tierra de Zapata.

“El gusto de saludar”

Algo ocurrió, nos comentan, que el Gobierno ajustó ayer los términos de su relación con el Poder Judicial. Y es que un semestre después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su gabinete no tomarle ni una llamada a los integrantes de aquél, este lunes la consejera jurídica del Ejecutivo federal, María Estela Ríos, acudió a una reunión con los ministros de la Suprema Corte y, aunque dijo que sólo iba a darse “el gusto de venir a saludarles”, nos dicen que el motivo de su visita fue, en realidad, para cabildear el tema educativo, que se discutirá mañana en el tribunal constitucional, pues para el Ejecutivo es prioritario que se resuelvan los recursos legales que impiden a miles de niños de Coahuila y Chihuahua tener en sus manos los nuevos libros de texto gratuitos, envueltos en polémica desde su origen. Ahí el dato.

Encuesta in situ o telefónica

Y fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien ayer dio cuenta de que su partido ya analiza cómo proceder en Chiapas, en el proceso de selección de su coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, que será además candidato a la gubernatura. Esto luego de que fueran secuestrados tres encuestadores de ese partido —y dos de ellos hallados muertos—. “Estamos estudiando el tema… De hecho tenemos ahorita sesión del Comité Ejecutivo Nacional para evaluar la situación, para ver si hay condiciones o no de hacer la encuesta definitiva en la metodología casa por casa o recurrimos a encuestas telefónicas”, señaló Delgado. El caso, nos comentan, ha venido a dividir opiniones, pues si bien se debe anteponer la seguridad de cualquier persona, inclinarse a hacer los sondeos por teléfono podría leerse también como una claudicación ante el avance del crimen. Pendientes.