Cae otro funcionario de Corral

Y siguen las acciones de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra funcionarios del gobierno del exgobernador Javier Corral. De acuerdo con reportes periodísticos difundidos anoche ahora se detuvo a quien fuera secretario de Salud, Eduardo “N”, y los delitos que se le estarían imputando son los de peculado agravado y uso ilegal de atribuciones. Apenas la semana pasada se conoció de la orden de aprehensión que se giró en contra de otro hombre clave de Corral, el exsecretario de Hacienda Arturo “N”, en su caso también por peculado y uso ilegal de atribuciones. Por lo pronto, el detenido, que también ocupó el cargo de subsecretario de Egresos durante el gobierno pasado ayer habría sido trasladado al Centro de Readaptación Social número 1 en Aquiles Serdán. Pendientes.

Adán va con Guadiana



Y fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien respondió al llamado que hizo el dirigente de Morena, Mario Delgado, para que las “corcholatas” apoyen, directamente en Coahuila, al candidato morenista al gobierno de esa entidad, Armando Guadiana, quien a juicio de observadores del proceso está requiriendo un jalón importante a tres semanas de las elecciones. Así que ayer el funcionario federal, quien, sin embargo, hizo acto de presencia “como un militante más”, estuvo en una actividad al lado de Guadiana. Ah, pero nos comentan que si bien no hizo uso del micrófono ni subió al templete, no dejó de recibir apoyos a su aspiración rumbo al 2024, porque bien que se escuchó aquello de “presidente, presidente”. Fue, por cierto, Guadiana el que difundió en sus redes una foto en la que aparece al lado de Adán, Delgado y de fondo una multitud.

Un triunfo sin la triste Conade



Y se convirtió en tema central de conversación el triunfo de la selección mexicana de natación artística en el Mundial realizado en Soma Bay, Egipto, donde logró la medalla dorada. Y no podría ser de otra manera, pues el logro recayó en un relevante esfuerzo que hizo el propio equipo para obtener los recursos que le permitieran realizar el viaje para participar. Y es que de la Comisión Nacional del Deporte, a cargo de Ana Guevara, nomás no lo obtuvieron. De hecho, esa dependencia más bien se los quitó. Así que las propias nadadoras se pusieron las pilas y vendieron trajes de baño y la Fundación Telmex, de Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, terminó aportando para el viaje, hospedaje y alimentos. Con casos como el anterior, nos hacen ver hoy luce remoto el compromiso de empatía que se esperaba de Guevara por haber sido atleta y padecido lo mismo. Qué tristeza.

Zacatecas, sin remedio



Nos comentan que el fin de semana violento que vivió Zacatecas no hace más que acrecentar el pesimismo sobre una situación que nadie desea, pero que es real: el estado gobernado por David Monreal no tiene remedio. Los grupos delictivos tienen tanta libertad para moverse como para introducirse, rafaguear e incendiar la casa de la alcaldesa de Apulco, Yaneth Morales Huízar, quien por fortuna no estaba ahí. Y también para, al día siguiente, atacar al jefe de la Policía Municipal de Calera, Juan González, en su propio domicilio, acción en la que resultó ileso. Además de estos ataques a altos funcionarios municipales, hubo al menos un enfrentamiento y dos hombres fueron agredidos a balazos en diferentes puntos. El apoyo de la Federación se incrementó apenas el viernes. Pero algo en Zacatecas sigue fallando. O quizá alguien, nos dicen. ¡Uf!

Batean a PRD en Michoacán



Vaya efecto el que está causando el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en el PRD de esa entidad, el cual está a punto de quedar fuera de una alianza opositora. Dicen los que saben que las dirigencias del PAN y del PRI locales cocinan ya la coalición con miras al 2024, sin invitar a los amarillos, a quienes acusan de un doble juego político, pues públicamente se dicen cercanos a panistas y priistas, pero en lo oscurito mantienen acercamientos con MC. Y el artífice de esta doble cachucha, es, nos aseguran, Aureoles. En días pasados, actores del propio partido naranja acusaron al exmandatario de meter su cuchara en este instituto político, lo que se corrobora con el hecho de que las cúpulas azul y tricolor han dejado de confiar en él y en el partido al que pertenece. Al paso que va, el PRD en Michoacán se puede quedar como el perro de las dos tortas, nos comentan.

¿Corte piñata?



Y no fueron pocos los que vieron como una nueva provocación de Morena en contra de la Suprema Corte, el anuncio que hizo el coordinador de ese partido en San Lázaro, Ignacio Mier, de que su partido propondrá una consulta popular para conocer si la gente quiere que los ministros sean electos por voto popular. Expertos en la materia electoral como el ahora consultor Luis Carlos Ugalde hicieron notar que, por ley, las consultas no son procedentes para abordar asuntos relacionados con reformas constitucionales ni para temas electorales, por lo que advirtió que en este caso se trataría de una trampa para seguir teniendo en la mira a los integrantes del alto tribunal del país, sobre todo, ante las resoluciones que han sido desfavorables para el Gobierno federal como lo es la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral. Ahí el dato.