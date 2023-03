Cae uno grande de Segalmex

Con la novedad de que ya ha sido detenido un alto funcionario de Segalmex, señalado por la compra simulada de 7 mil 800 toneladas de azúcar, caso por el que la FGR obtuvo 22 órdenes de aprehensión. Se trata de Carlos “N”, quien se desempeñara como director de Asuntos Jurídicos de la dependencia y a quien se le imputan los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, reveló la organización Mexicanos contra la corrupción. Ayer mismo el Presidente había anticipado que en el caso no habrá impunidad, porque “no somos iguales a los anteriores presidentes del periodo neoliberal, o sea, no permitimos a nadie que se robe el dinero, que abuse de su cargo, sea quien sea”. El exfuncionario detenido es señalado como próximo a quien fuera titular de la dependencia, Ignacio Ovalle, y quien aún no se sabe si también podría o no ser detenido.

Disparate en Caborca

Vaya locura la que iba a cometer el alcalde morenista de Caborca, Sonora, Abraham Mier, quien este martes le iba a poner a una importante vialidad el nombre del cantante de narcocorridos Luis R. Conríquez. Muchos piensan que se requiere tener muy poca sensibilidad como para homenajear a quien hace apología del crimen organizado en una ciudad que vive presa de la violencia. Caborca es una de las cinco ciudades sonorenses que cerraron en semáforo rojo el 2022 por la elevada incidencia delictiva. Con balaceras y asesinatos frecuentes, a esta ciudad sólo le faltaba tener en una de sus avenidas a quien le canta a la delincuencia. El acuerdo estaba agendado para la sesión de cabildo de hoy. Pero el alcalde sufrió un repentino ataque de sensatez y sacó el tema del orden del día. El asunto quedó congelado, pero a Mier la quemada ya nadie se la quita. ¡Uf!

Sin tregua en Morelos

Y en donde el crimen no da un solo día de tregua es en Morelos, en donde ayer un hombre fue salvajemente asesinado a golpes y en presencia de su familia, en un poblado de Cuernavaca. La elevada incidencia delictiva ha provocado un gran daño al estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco. Los frecuentes asesinatos, extorsiones y asaltos ya afectaron la actividad económica, al grado de que otro municipio, Tepoztlán, está en riesgo de perder su calidad de Pueblo Mágico. Mientras, en la capital va en declive la industria de las escuelas de español, antes muy visitadas por extranjeros. Los colectivos hacen su labor de investigar y documentar lo que está mal. Los empresarios se dicen dispuestos a colaborar para el impulso de políticas públicas que lleven a superar la situación. Pero falta, nos dicen, un ingrediente fundamental: el gobierno, que simplemente sigue sin aparecer.

El retorno de Jacobo

El regreso de Edmundo Jacobo al INE no cayó nada bien, como era de esperarse, en Morena, y así lo demostraron ayer sus representantes ante el Consejo General. Y es que, nos comentan, ante la inevitable incorporación del funcionario electoral, Julieta Ramírez Padilla y Eurípides Flores no se cansaron de lanzar calificativos en contra del otra vez secretario ejecutivo y del consejero presidente Lorenzo Córdova. Antidemócratas, secuestradores, pseudoactivistas de la derecha y hasta sinvergüenzas, fueron algunos de los señalamientos de la diputada federal, mientras Flores aseguró que esto fue una “victoria pírrica” de los opositores del Plan B. La evidente molestia de los morenistas no apagó el ambiente de celebración en el INE, donde consejeros y representantes de partidos de oposición festejaron el triunfo en “esta batalla”. A ver qué pasa en las muchas que vienen.

Del dolor a la justicia

Y fue la ministra Margarita Ríos-Farjat quien, nos comentan, reconoció a las mujeres “que agarran su dolor y lo llevan a los escritorios” de los tribunales, pues gracias a ellas se generan sentencias transformadoras que benefician a todas las personas. Lo anterior, al dictar la conferencia “Acceso a la Justicia con perspectiva de género” que inauguró el ciclo de actualización judicial organizado por el Poder Judicial de la Ciudad de México. La ministra destacó el caso de Irinea Buendía quien a pesar de tener todo en contra logró que este lunes 13 de marzo fuera sentenciado el responsable del feminicidio de su hija Mariana. Lo anterior, siete años después de que lograra que la Primera Sala de la SCJN ordenara volver a investigar el feminicidio de Mariana con perspectiva de género y derechos humanos. Ahí el dato.

Clamor desde la academia

Y fueron más de 500 investigadores, científicos e integrantes de la academia mexicana quienes pidieron a diputados de las comisiones de Ciencia y Tecnología y Educación en San Lázaro, que no les vaya a entrar por un oído y les salga por el otro la exigencia de convocar a un amplio parlamento abierto para dictaminar la iniciativa presidencial con la que se expedirá la Ley de Humanidad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitaron que se discutan los otros proyectos que ellos mismos han propuesto en la materia y que se dé voz a expertos, para que las conclusiones de dicho ejercicio sean lo más enriquecidas posibles y, sobre todo, que sean vinculantes. El temor a que ocurra lo mismo que sucedió con las discusiones de las reformas en materia energética y electoral se deja sentir, pues en este caso, lo que se pone en juego es la calidad de los profesionales del futuro en un área que, advierten, necesita rescatarse con urgencia: la ciencia.