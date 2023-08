El capital de Beatriz

Y quien se hizo de un importante caudal de apoyos, dentro de las filas tricolores, por su participación en la contienda del Frente, y luego por su decisión de declinar en favor de Xóchitl Gálvez, fue la aspirante priista Beatriz Paredes. Y es que figuras relevantes de ese partido de inmediato hicieron patentes sus arropos a la tlaxcalteca, que representarán para ella un relevante capital político. Entre ellos están los guerrerenses Manuel Añorve quien fue uno de los más entusiastas impulsores de quien fue su jefa en los inicios de su carrera política y el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quien le expresó su lealtad con un mensaje en las redes. “Mi querida Beatriz Paredes, como nos comprometimos, (vamos) hasta el último segundo contigo. Animaste y levantaste al priismo. Ahora, a defender la patria”. Ahí el dato.

Azteca con Paramount

Así que TV Azteca ayer anunció el cierre de una alianza con Paramount, empresa global, y líder en medios y entretenimiento, con la cual integrará a su portafolio a Pluto TV, servicio de streaming de televisión para su promoción y comercialización exclusiva. Se trata de un acuerdo interesante para la empresa del Ajusco, porque resulta que desde su lanzamiento en América Latina en 2020, Pluto TV de Paramount ha experimentado un rápido crecimiento en México y continúa aumentando su presencia internacional y extendiendo su liderazgo en el streaming de televisión gratuita a más de 30 países y territorios. El acierto de identificar y aprovechar esta oportunidad fue de Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, quien, nos comentan, se ha convertido en un constructor de alianzas.

El complicado levantamiento

Con el pie izquierdo, nos dicen, fue como comenzó el proceso de levantamiento de datos de la encuesta de Morena. Y fue así por una serie de fallas y tropiezos que quienes han seguido de cerca ese proceso atribuyen a la Comisión de Encuestas del partido. Y es que para levantar los cuestionarios y votación se necesitaba que concurrieran un representante de Morena, el encuestador de alguna de las cuatro empresas y, en su caso, los representantes de las corcholatas. Pero resulta que en varios puntos el personal de Morena no llegó y los representantes de distintas corcholatas se quedaron esperando. Y en otros pasó que encuestadores no sabían qué hacer y hasta instrucciones le terminaban pidiendo a los primeros. Tras las fallas, parece que se ampliará un día el tiempo de levantamiento, aunque quienes se tendrán que poner las pilas para que la cosa no pase a mayores son Mario Delgado y Alfonso Durazo, nos señalan.

Y que también hubo violencia

Por cierto que a las anomalías de procedimiento en el levantamiento de la encuesta guinda hay que agregar acusaciones de presuntos actos de violencia cometidos contra representantes de la aspirante Claudia Sheinbaum. Y es que resulta que ayer, en Aguascalientes, de acuerdo con reportes periodísticos que inclusive mostraron imágenes, un hombre que representaba a la exjefa de Gobierno, habría sido agredido por personas a las que se les vincula con la diputada Salma Luévano, quien respalda la postulación del excanciller Marcelo Ebrard. No fue la única incidencia. También se acusó que en Chiapas gente de la diputada Faride Abud pegó calcomanías de propaganda en casas para que los residentes de éstas, a quienes vinculan con la aspiración de Sheinbaum, no las encuestaran. Lo anterior porque Morena determinó que no se entrevistara a moradores de domicilios que ostentaran publicidad. Habrá que ver cómo se atienden estas denuncias. O si en Morena las dejan pasar.

Que lo más seguro es que siempre no

En vilo quedó ayer la consulta ciudadana que el Frente Amplio por México programó para el próximo domingo 3 de septiembre, como el último ejercicio para definir a su candidata presidencial. Luego de que los tres partidos que conforman la alianza, PAN, PRI y PRD, dieron el espaldarazo final a Xóchitl Gálvez, después de conocerse el resultado de la segunda encuesta que dos empresas aplicaron, nadie supo decir qué pasará con la consulta o elección primaria que, nos dicen, ya no tendrá ningún sentido llevar a cabo. Esto se definirá en las siguientes horas y, lo más probable, nos comentan, es que dicho ejercicio no se realice y ahora los integrantes del Frente tendrán que determinar cómo van a ocupar los cientos de kilos de papel de las boletas que ya están impresas, antes de pensar en tirarlas a la basura.

El proceso al exgobernador

Y fueron los abogados del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quienes informaron ayer que el juez de distrito que en principio le había concedido un amparo el pasado 27 de febrero, determinando una existencia del delito de delincuencia organizada que le imputan, tendrá que dar una nueva resolución. Lo anterior porque, luego de que el Ministerio Público interpusiera un recurso de revisión, los magistrados del Tribunal Colegiado determinaron que “existía una formalidad adicional” en el procedimiento que debió cumplir el juez de distrito antes de resolver de fondo. El despacho que defiende al exmandatario precisó, por cierto, que una vez que se cumpla esa formalidad se dará una nueva resolución de fondo. Y apuntó que “es importante señalar que existen diversas determinaciones por parte de autoridades jurisdiccionales que han determinado que nuestro cliente no ha cometido delito alguno”.