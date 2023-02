Cárdenas tras el manotazo

Y fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el que tras la fuerte llamada de atención que significara el que el Presidente lo considerara por unas horas su adversario, a juicio de algunos, ha decidido dar un pequeño paso atrás en sus posiciones críticas. Fue ayer, tras su participación en la feria de Minería que incluso recordó aquellas épocas como Jefe de Gobierno en las que para no polemizar decía que no sabía o no estar enterado de los asuntos y así evadirlos. Ayer, por ejemplo, dijo que su relación con el Presidente es “como siempre, de amistad” y que no se ha roto “de ninguna manera”. Aclaró que “en esta ocasión” no irá a la manifestación del domingo. Aunque también señaló que siempre es importante que la sociedad se mueva. Ah, pero no la respaldó porque “no sé qué se vaya a proponer”. Ahí el ingeniero.

Nombramiento en el Edomex

Y quien asumió ayer como coordinadora General de Comunicación Social del gobierno del Estado de México fue Margarita Neyra González, quien antes se desempeñó en la propia administración estatal como directora de Televisión del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. También ha ocupado las direcciones generales de Mercadotecnia, Publicidad y Difusión del gobierno estatal, así como la dirección de Comunicación Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado. Al darle posesión del cargo, el gobernador Alfredo Del Mazo señaló que cumplir con la función de informar es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, que pone al alcance los avances en materia de salud, educación y desarrollo económico, a favor de las familias mexiquenses. Ahí el dato.

Tarascadas en Sinaloa

Se llevan feo en Sinaloa. Y es que el diputado morenista Jesús Manuel Luque, quien preside la comisión de Educación en el Congreso local, acusó que Jesús Madueña, rector de la UAS, le dijo “perro”. Fue el miércoles pasado cuando el diputado dio cuenta de la ofensa cuando le dijo al rector que se había quedado esperando su llamada para comentar sobre la aprobación de la ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que finalmente se dio. “Yo no me reúno con perros, yo me reúno con el dueño de los perros”, respondió Madueña, según Luque, quien tras acusar la falta de respeto, ha comenzado a buscar apoyo para exigir una disculpa pública. Y por su parte, la máxima autoridad de la UAS ahora niega haberlo llamado así: “A lo mejor es una expresión que él en su subconsciente la tiene”. Uf. ¿Qué tal las tarascadas en Sinaloa?

México-Perú, sólo sigue romper

Y donde se ve cada vez más remota la posibilidad de que pueda haber una mejora —antes más bien se va a poner peor la cosa— es en las relaciones entre México y Perú. Y es que la presidenta Dina Boluarte ayer anunció que retira a su embajador en nuestro país y deja las relaciones a nivel de encargados de negocios, uno de los más bajos en las relaciones bilaterales. La decisión la tomó y anunció con un discurso frontal en el que se refirió al Presidente como “el señor López”, luego de que el mandatario, por su parte, hiciera en la mañanera duros señalamientos contra la gobernante peruana a la que llamó “presidenta espuria”, al tiempo que anunciaba su apoyo al depuesto Pedro Castillo y la esposa de éste, quien el jueves lo visitó en Palacio Nacional.

Zacatecas, ¿herencia o incompetencia?

Y fue el gobernador de Zacatecas, David Monreal, el que, tras un año y cinco meses de gobierno, dio a conocer una estrategia contra el crimen y la inseguridad en su entidad. El hecho ocurrió tras varios hechos que dan cuenta de la desesperación ciudadana ante el problema, entre ellos una marcha multitudinaria de estudiantes que le exigían renunciar; y, por otro lado, de la ineficacia con la que el gobierno estatal ha acometido la crisis: la entidad ocupa el segundo lugar nacional en tasa de homicidios. En la presentación de la llamada Estrategia Estatal para la Construcción de Paz, Prevención y Convivencia Ciudadana, Monreal consideró, sin embargo, que los problemas de inseguridad se deben a una “herencia maldita”. Uf.

Encuentro en el Vaticano

Interesante, nos comentan, el encuentro que sostuvieron ayer integrantes del Consejo de la Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano con el Papa Francisco. De esa reunión se dio cuenta en las redes sociales de la propia CEM de la siguiente manera: “Se le informó de la situación que vive México, de la violencia, de la realidad político-social y del proceso del Sínodo. El Papa los recibió con mucho ánimo, mostrando el cariño a la Iglesia en México”. El encuentro se da sólo unos pocos días después de que el Presidente ubicara a la jerarquía católica en el sector “conservador”, es decir, del opositor a su administración, pero señalara su proximidad hacia los planteamientos del Papa Francisco.