Va la carretera Oaxaca-Puerto Escondido

Con la novedad de que varias autoridades, empezando por el Presidente López Obrador y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, seguidos del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y del procurador agrario Luis Rafael Hernández, alinearon esfuerzos y lograron remover un obstáculo que amenazaba con dejar inconclusa la autopista Oaxaca-Puerto Escondido. Y es que el sábado pasado, el comisariado de Bienes Comunales e integrantes del ayuntamiento de San Vicente Coatlán retiraron el bloqueo que impedía el avance de los trabajos de esa relevante obra de infraestructura. Tras varias gestiones, los comuneros pusieron por delante la posibilidad de que llegue el progreso sin hacer de lado la exigencia de que se resuelva el conflicto que tienen con comuneros de Villa Sola de Vega. Ahí el dato.

Las gallinas de Sheffield



Resulta que el precio del huevo sigue al alza y en los más altos de los últimos meses. De eso damos cuenta hoy en estas páginas. Mientras, autoridades tratan de justificar, explicar o bromear sobre el hecho a pesar de que impacta directamente en el bolsillo de los mexicanos al ser ese alimento una de las principales fuentes de proteína de la población. Hace unos días, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dijo: “Las gallinas, algo muy sabido, no ponen muchos huevos en invierno. ¿Por qué? Porque no les gusta el frío. Entonces al poner menos huevos baja la producción en invierno. Si quieres que las gallinas sigan poniendo igual se tienen que sentir como en la playa, entonces hay que poner quemadores de gas y sale más caro cuando tienes que poner quemadores de gas, y la gallina esté contenta y ponga huevitos”. ¿Y así quieren irse luego a gobernar Guanajuato? Uf.

Con respaldo de medio millón



Y quienes buscaron mostrar con un dato duro la fuerza que trae su candidato a la gubernatura fueron los priistas en Coahuila, porque resulta que en un ejercicio con urna consiguieron la participación de 503 mil 823 ciudadanos que respaldaron la postulación de Manolo Jiménez. Este último acudió, nos comentan, a la casilla 731 acompañado de su familia y priistas reconocidos en la entidad. “Hoy estamos cerrando con broche de oro esta precampaña, con esta celebración y gran fiesta democrática en la que miles de ciudadanos asistieron a las casillas para hacer escuchar su voz y elegir su candidato a gobernador”, señaló Jiménez, tras reiterar el compromiso de mantener lo bueno que se tiene en el estado e innovar y cambiar lo que se tenga que mejorar.

El de Mejía, cierre frontal



Y el que también cerró en Coahuila fue el candidato del PT, Ricardo Mejía, quien lanzó un fuerte cuestionamiento al dirigente de Morena, Mario Delgado, y otro más al candidato de ese partido, Armando Guadiana. Y vea usted si no. Sobre el primero dijo: “El poder corruptor de Rubén Moreira llegó hasta el dirigente nacional de Morena, por eso me cerraron la puerta. Pero ustedes me abrieron su corazón y no les voy a fallar”, señaló ante seguidores. Mientras al abanderado guinda señaló: “El PRI y Guadiana son lo mismo, son parte de la misma mafia que ha saqueado a Coahuila. Para decirlo claro: La única diferencia entre los Moreira, Riquelme y Guadiana es el bigote”. Así de frontal, el exsubsecretario de Seguridad Ciudadana, nos comentan.

Ebrard aprieta en la CDMX



Tras conformar sus redes de apoyo en prácticamente todo el país, el canciller Marcelo Ebrard instaló los comités de su Movimiento Progresista en la Ciudad de México, con el objetivo de formalizar los equipos que lo impulsarán como representante de la Cuarta Transformación para la elección del 2024. A diferencia de los otros comités que ha conformado en los estados, en la Ciudad de México el desafío es ganarle terreno a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en su propio territorio, y la instrucción que se les dio a los más de mil 500 representantes que rindieron protesta fue promover las propuestas y la imagen del canciller en las 16 alcaldías capitalinas.

Los “chineros” de la VC



Los videos que han circulado en los últimos días en donde se observa a los “chineros” en plena acción son un reflejo de la situación que prevalece en la alcaldía Venustiano Carranza, que está a la cabeza en la tasa de robo con violencia en la Ciudad de México, con 384.2 crímenes por cada 100 mil habitantes. Este flagelo registra un alza del 12 por ciento durante el gobierno de Evelyn Parra. Los “chineros” de la zona de La Merced atracan a plena luz del día, porque cuentan con las condiciones para ello. En esas intrincadas calles e incluso dentro del mercado, la policía de proximidad, la que le corresponde a las alcaldías, simplemente no existe. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo que entrar al quite y tras labores de inteligencia, logró detener a un “chinero” el fin de semana. Pero mientras en la Venustiano Carranza no hagan su chamba, nos advierten, esa actividad delictiva continuará. Lo veremos.