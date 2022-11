Carstens reconocido, pero no por Palacio

Así que el jurado del Premio de Economía Rey de España decidió otorgar ese galardón a quien fuera secretario de Hacienda de México, Agustín Carstens. Lo anterior, al considerarlo como “uno de los responsables de política económica más importante e influyente en el ámbito iberoamericano en las últimas tres décadas”. Como se puede apreciar, nos comentan, se trata de una definición del funcionario muy distinta a la que de él se tiene en la 4T. “Por unanimidad le aprobaban su presupuesto. ¿Cómo le hacía?, era un mago, pues repartía. Ahí empezó lo de las partidas del moche y luego ya se generalizó…”, señaló el Presidente, por ejemplo, en julio del 2019 cuando lo mencionó. Ahora que se supo lo del premio y que además viene de España ¿qué irán a decir en Palacio? Uf.

Apoyos desde dos frentes

Y es la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la que mantiene con constancia la labor de apoyar a sectores vulnerables en su entidad, con énfasis en mujeres, jóvenes y niños. Ayer, por ejemplo, hizo entrega de apoyos por cuatro millones de pesos a 197 beneficiarias del programa de apoyo productivo y a 584 estudiantes de primaria y secundaria de la región Acapulco, como parte de las becas Ignacio Manuel Altamirano. En el acto realizado en el puerto, la mandataria refirió por cierto que estas acciones atienden a sectores que son el corazón de la Cuarta Transformación y enfatizó que, aunado al esfuerzo impulsado por la federación, la administración que encabeza ha puesto en marcha programas propios con inversión estatal directa.

Apuran coalición

Y quienes no quieren desperdiciar ni un instante son los dirigentes de PRI, PAN y PRD en el Estado de México, que aunque apenas anunciaron su propósito de establecer una alianza electoral rumbo a la renovación de las gubernaturas, resulta que ya tienen definidas algunas fechas y plazos para ese fin. Así, mientras la maestra Delfina Gómez, quien abanderará a Morena, fue vista el jueves bailando en la vieja sede del Senado, las dirigencias del tricolor, el albiazul y el sol azteca empiezan a poner criterios a revisar para definir abanderado, entre ellos: votación y representación de los partidos, número de ayuntamientos gobernados… Y una cosa más: van a buscar al emecista Juan Zepeda, para tratar de sumar a los naranjas a la coalición. Ahí el dato.

Lista la difusión del Plan A

Con la novedad de que el próximo miércoles, a las 10 de la mañana será dado a conocer en la Cámara de Diputados el proyecto de dictamen de la Reforma Política Electoral, el cual será circulado entre los legisladores para su análisis y valoración. El documento, que seguramente a estas horas ya está muy avanzado, si no es que listo, propondrá ajustes a “diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral”, esto es, se trata del plan A de la 4T. El citatorio formal a reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Población, así como la de Reforma Político-Electoral se dio a conocer ayer. Nos hacen ver que una vez entregado el proyecto, los diputados tendrán cinco días para revisarlo y hacer sus observaciones, para luego discutirlo en las comisiones y aprobarlo. Morena y sus aliados aceleran el paso para respetar a pie juntillas el plan legislativo orientado por Palacio.

Espacios renovados en el Edomex

Y justo cuando arranca un fin de semana largo, fue en el Estado de México donde el gobernador Alfredo Del Mazo entregó un espacio propio para realizar actividades deportivas, recreativas y de aprendizaje relacionadas con la preservación de la naturaleza. Se trata del Parque de la Ciencia Sierra Morelos, ubicado en el Valle de Toluca, el cual fue remodelado y renovado en su totalidad con el propósito, refirió el mandatario, de renaturalizarlo “para que la vida salvaje, la fauna, regrese; hoy en día aquí ya hay más de 500 especies de flora, de fauna”. Por cierto, que el parque cuenta con un ajolotario único en su tipo en el que los visitantes podrán conocer el hábitat de esta especie y además cómo es la vida de un humedal. Ahí la recomendación.

Y el que anda metido de lleno en la promoción de la marcha del 27 de noviembre es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Lo anterior tiene lógica, nos comentan, pues en caso de que no haya no ríos sino mares de personas caminando por Reforma ese día sería uno de los primeros a quienes todos voltearían a ver. El líder guinda fue a Morelos y luego al Estado de México para pedir a las bases morenistas que no falten a la movilización en la que refrendarán su apoyo a Andrés Manuel López Obrador y a su Reforma Electoral. El morenista acudió a las entidades cercanas a la Ciudad de México para asegurar que ese día contarán con la cantidad suficiente de marchantes para contrarrestar la marcha en defensa del INE. Uf.