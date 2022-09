Cártel en Morelos

Nos hacen ver que Morelos un día sí y otro también es, lamentablemente, motivo de conversación por asuntos de seguridad. Ahora lo es por el asesinato del expresidente municipal de Yecapixtla, Refugio Amaro Luna, en un ataque perpetrado en medio de un torneo de fútbol, en el que en total fallecieron cuatro y quedaron lesionadas al menos diez personas, varias de ellas reportadas como graves. Ante estos hechos, el que ahora sí tuvo que aparecer fue el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Que no va a quitar el dedo del renglón, que los presuntos agresores ya fueron identificados, que los van a buscar, que los van a agarrar, fueron algunos de los lugares comunes que empleó, aunque esta vez sí dio un dato delicado: “Hay un cártel que ya tiene un par de años que está resurgiendo por acá, que es el Cártel de Noreste y que está extendiendo sus acciones”. Ahí la realidad morelense.

¿Plan B para la Guardia Nacional?

Algunas cejas se levantaron en San Lázaro a propósito de una iniciativa que presentó ayer el PRI para extender la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad hasta 2028. Esto, mediante una reforma constitucional que ampliaría de cinco a nueve años el periodo, establecido en 2019 en un transitorio, para que la corporación adquiera estructura y capacidades. El acortamiento de ese plazo, nos comentan, es una de las causas que llevó al Presidente a proponer reformas a varias leyes para adscribir la GN al Ejército. El caso es que la propuesta del PRI llamó la atención porque significaría que si Morena y sus aliados la toman y la aprueban sería avalada con mucha probabilidad con mayoría calificada. Sería, pues, un plan B con manufactura tricolor.

Resultado en la CDMX

Y quien se anotó un buen punto fue el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, al atender un reclamo de parte de la Iglesia católica. Y es que, nos comentan, elementos de la dependencia lograron la captura de una persona, armada, que se dedicaba a robar hasta las limosnas de al menos ocho iglesias de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan. El paso siguiente será realizar la detención de otras personas pertenecientes a una banda que tendría asolados los templos de las localidades. Nos comentan que, a través de labores de inteligencia, elementos de la corporación lo estarían haciendo a la brevedad.

La papa caliente en la Corte

Será el próximo lunes cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta la eventual desaparición de la prisión preventiva oficiosa y tome una decisión que tendrá un gran efecto. Lo hará, luego de que Palacio Nacional hiciera escuchar sus argumentos en conferencias de prensa consecutivas, la última ocurrida apenas ayer, en la que fueron exhibidos nombres y acciones de jueces a quienes el Gobierno federal reprocha decisiones que, considera, han beneficiado a presuntos delincuentes. El cúmulo de razones y raspones lanzados desde las mañaneras, nos comentan, conminan a la Corte a revisar la constitucionalidad de las normas, pero también a ponderar el ejercicio del Poder Judicial en el ámbito penal. ¿Hay posibilidad de una decisión que atienda los reclamos del Ejecutivo que van en un sentido y los de las organizaciones de derechos humanos, francamente contrapuestos? Así la papa caliente.

“La carrera más importante”

Y fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el que anoche difundió en las benditas redes un video que recopila varias tomas de momentos que vivió el jueves pasado en el Congreso, durante la entrega del Cuarto Informe. En todos ellos se aprecian los arropos que recibió en su trayecto a la tribuna en San Lázaro. Llama la atención, nos comentan, que el mensaje principal señala: “Estamos ocupados acompañando al Presidente de la República; no se equivoquen, la carrera más importante es la de construir la gobernabilidad del país”. Y aunque en esta parte pareciera marcar distancia de la contienda corcholatera, en el video también se incluye la parte en la que le preguntaron sobre sus aspiraciones y respondió: “Ya habrá tiempo, después, como dicen las sagradas escrituras, ni antes ni después, todo llega en su momento”. El mensaje sería pues, nos comentan, aquello de no me encarten ni me desencarten.

Lucha por la Casa Blanca

Nos comentan que Marcos Bucio lanzará esta semana su nueva obra titulada Crónica de un despido. Joe Biden vs Donald Trump. Nos anticipan que en su análisis sobre los escenarios que se prevén para la lucha por la Casa Blanca en 2024, el autor estudió la trayectoria política de Trump y su paso por la presidencia, pero va más allá y plantea lo que puede ser una carrera de relevos por parte de los demócratas, si es que su líder, Joe Biden, ya no tuviera aliento para una reelección. Bucio Mújica, nos cuentan, entrega esta obra previo a la elección intermedia en EU, punto de arranque para las campañas presidenciales. Ahí el dato.