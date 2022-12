Casos de rabia en humanos

Y son las autoridades de Salud, no sólo las locales, sino también a nivel federal, nos comentan, las que deberán estar pendientes de los casos de rabia reportados en humanos en días recientes. Y es que son ya dos entidades en las que éstos se han suscitado. En Oaxaca, por ejemplo, ayer se informó que hay tres hasta el momento, todos ya siendo atendidos. En su caso, su procedencia es el municipio de San Lorenzo Texmelucan. De acuerdo con diversos medios la autoridad de salud ya activó un protocolo de vigilancia. Aunado a ello, apenas el pasado 21 de diciembre se informó de un adulto en Nayarit. Ahí la víctima es una mujer a la que agredió un gato doméstico y días después de ese hecho falleció. Así que pendientes.

Ser mujer en Valle de Chalco



Si hay algún lugar en donde las mujeres enfrentan dificultades para desarrollarse y llevar una vida tranquila, es Valle de Chalco. En este municipio mexiquense gobernado por el morenista Armando García Méndez, las mujeres evitan salir solas de su casa. Y al observar las cifras es fácil entender por qué. En lo que va del año las violaciones aumentaron 200 por ciento, con relación al mismo periodo del año pasado. Otros delitos de alto impacto también aumentaron en agravio de los vallechalquenses, como el narcomenudeo, que tuvo un alza del 400 por ciento, o el robo a casa-habitación, que creció 64.7 por ciento. Una de las funciones de los alcaldes es generar condiciones de seguridad e implementar políticas de prevención del delito. Pero el de Valle de Chalco no ha hecho su chamba. Ni la hará, nos hacen ver, pues seguramente a estas alturas quizá ya esté más preocupado por su futuro político cercano.

Avances en el caso Tirado



Y es la Fiscalía General capitalina, a cargo de Ernestina Godoy, la que ha venido dando resultados continuados en un caso que ha tenido mucha atención en los últimos días: el del asesinato de los hermanos Tirado y del tío de éstos, José Luis. Y es que resulta que ayer fue vinculada a proceso una quinta persona presuntamente ligada al caso. Se trata de Rebeca “N”. a quien detuvieron hace unos días elementos de la Policía de Investigación en las calles de la colonia Jamaica, en un sitio en el que además de presunta droga fue hallada una boleta de empeño de una computadora portátil, cuyas características coinciden con una que fue sustraída del domicilio en el que fueron halladas las víctimas. Se indaga también si participó en el retiro de efectivo de la tarjeta de una de las víctimas.

Zacatecas, crímenes y Nochebuena



Con la novedad de que en Zacatecas, entidad a cargo de David Monreal, los criminales ya ni la Nochebuena perdonan. Y es que resulta que durante el fin de semana no pararon los hechos violentos que tienen asolada a la entidad desde hace varios años, pero más marcadamente en los últimos meses. Ahora ocurrió que durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre dos personas fueron asesinadas y dos vehículos fueron incendiados en sucesos que ocurrieron en el municipio de Guadalupe y en la capital. En el primero de los casos, la policía encontró los vehículos quemándose en la colonia Bonito Pueblo, mientras que los homicidios ocurrieron en ataques directos en un taller mecánico. Apenas horas antes, el mandatario estatal había dicho en su mensaje navideño que su gobierno ha “redoblado” esfuerzos para vivir en paz e hizo un llamado a mantener la esperanza. Uf.

Una impugnación más contra Alito



El que ya tiene toda una corriente de voces relevantes en contra es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, luego de que intempestivamente y, ahora se insiste, sin consenso, impulsara una reforma estatutaria con la idea de quedarse al frente de la dirigencia del tricolor hasta 2024. Y es que a las impugnaciones presentadas por los senadores Claudia Ruiz Massieu y Miguel Osorio Chong, se agregó la de Pedro Joaquín Coldwell y se supo el fin de semana, también de Dulce María Sauri, quien, por cierto, se refirió al madruguete de Alito como una reforma “sorpresiva y artera”, al dar cuenta de la impugnación que interpuso. “En tiempo y forma, interpuse una impugnación contra la sorpresiva y artera reforma a los Estatutos del PRI. Recuperar la institucionalidad es la única vía para retomar el camino”.

Ahora falta chamba del Cuau



Y donde dieron un paso importante para enfrentar el delito de feminicidio fue en el estado de Morelos. Porque en su última sesión del año aprobaron que ese delito no prescriba. Sin embargo, nos hacen ver que la efectividad de una decisión de este tipo sólo podrá ser realidad si desde el gobierno, a cargo de Cuauhtémoc Blanco, y desde la fiscalía estatal —con la que está peleado— se procura un esfuerzo y voluntad mayores para que los casos que han ensombrecido a la entidad no queden en la impunidad. La acción legislativa abre márgenes de maniobra para actuar ante el delito, pero no ejecuta el trabajo de investigación y de sanción, ni tampoco le hace la chamba al mandatario local en materia de políticas públicas, nos hacen ver.