Finalmente el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, dejó el país sudamericano. Lo hizo pocas horas antes de que se cumplieran las 72 que le concedieron para dejarlo. Fue el pasado 20 de diciembre cuando fue declarado persona non grata en reacción a dichos del Presidente López Obrador, los cuales le parecieron al gobierno de Dina Boluarte “especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente”. El diplomático mexicano, por lo pronto, publicó ayer en las redes: “Un abrazo solidario, con afecto y lleno de gratitud, querido Perú. Hasta que nos volvamos a ver”. Y si el librito no falla, nos dicen, será recibido por la 4T como rockstar.

Misiles contra reforma de Alito

Con la novedad de que ya fue lanzado el primer misil contra la reforma estatutaria que promovió el dirigente nacional de Morena, Alejandro Moreno, con el propósito de quedarse en la dirigencia tricolor hasta 2024 y con ello hacer y deshacer con las candidaturas que estarán en juego ese año. ¿Y quién puso la plataforma y apretó el botón rojo para derribar la intentona de Alito? Pues sí, los senadores Miguel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu. El documento que impugna la convocatoria del 17 de diciembre a la sesión del Consejo Político en la que el líder priista tomó ventaja, nos comentan, fue recibido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anoche. Se trata de un juicio de protección de derechos político-electorales. Y se turnará a un magistrado. Uf.

¿Qué pasa en Nuevo León?

Nos recomiendan echarle un ojo a lo que está pasando en el Congreso de Nuevo León en plenas vacaciones. Y es que el pasado miércoles, el Legislativo aprobó reformas a 27 artículos de la Constitución, para quitarle un sinfín de facultades al gobernador Samuel García. Con una mayoría del PRI-PAN, los diputados aprobaron que el mandatario no pueda vetar a los aspirantes a la Fiscalía del estado, que no intervenga en el nombramiento de magistrados y que no pueda vetar reformas constitucionales, entre otros candados. También aprobaron que si el Ejecutivo no manda a tiempo el Presupuesto, éste sea elaborado por el Congreso. La legisladora de MC, Iraís Reyes, calificó esto como “robo hormiga” de facultades. Pero hay quienes piensan que se trata de una actitud gandalla de una mayoría opositora que no termina de digerir el resultado electoral de hace más de un año. Lo malo es que en ese afán están trastocando el entramado político y legal de una entidad.

Resolución relevante en el TEPJF

Aunque la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, ya designó a dos representantes de este organismo para integrar el Comité Técnico de Evaluación que calificará a los nuevos consejeros del INE, con perfiles que han sido señalados por su afinidad a Morena, este viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisará la convocatoria que lanzó la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para este proceso. Y es que la víspera de Navidad, la Sala Superior, nos comentan, sesionará para resolver dos impugnaciones en contra del acuerdo emitido en San Lázaro y determinará su validez o ilegalidad. Se trata de una sesión, noshacen ver, que tiene un carácter extraordinario y que ha sido citada para el mediodía de hoy. Está por verse de qué lado llega el regalo navideño.

Buen cierre en la CDMX

Una buena noticia en la víspera de la Nochebuena es que la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, cerrará el año como la entidad del país con mayor cantidad de empleos formales. El secretario del Trabajo, José Luis Rodríguez, explicó que en este año se crearon 128 mil 477 nuevas fuentes laborales registradas ante el IMSS. Además, en la capital existe el mayor salario base a nivel nacional, con un promedio de 612.29 pesos al día. Y para continuar con las buenas cuentas, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, reveló que esta metrópoli es la entidad con la mayor Inversión Extranjera Directa captada entre 2019 y 2022, con un acumulado de más de 31 mil millones de dólares, lo que representa 34 por ciento más que lo recibido en el mismo periodo de la administración pasada. No por nada, la funcionaria afirmó que la capital es “el corazón económico” del país.

Otra pena para los migrantes

Y las que van a tener que traer las pilas muy puestas son las instituciones relacionadas con el tema migrante, pero también las relacionadas con la salud y de protección de grupos vulnerables. Esto porque en la frontera norte estos días entra un frente frío que puede afectar a los miles de indocumentados que se encuentran en diversos puntos de la zona fronteriza con la idea de cruzar a Estados Unidos. “Se esperan temperaturas extremadamente frías, por debajo del punto de congelación, a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos durante la próxima semana. No arriesgue su vida o la de sus seres queridos tratando de cruzar el Río Grande o el desierto”, alertó ayer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a los migrantes, a los que ahora se les suma otra penuria.